Luis Silva Irarrázaval: la “estrella” republicana del Consejo Constituyente

Religioso y constitucionalista, el abogado y doctor en derecho —camuflado marketeramente como profesor y ahora político— fue el Consejero más votado de la Región Metropolitana. Y con esa aura comenzó su nueva campaña por la presidencia del organismo que redactará la nueva Constitución. Cualquier parecido con Jaime Guzmán es solo coincidencia.

“¡Lo logramos! Gracias al apoyo REunido de todos los chilenos de forma civilizada en la urna, logramos todos juntos un hito en la historia. ¡Vamos a REcuperar Chile!”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el abogado Luis Alejandro Silva Irarrázaval, luego de que con casi el 100% de las mesas escrutadas, lo daban como el candidato al Consejo Constitucional más votado en la Región Metropolitana.

El abogado Republicano de 47 años, centró su campaña electoral principalmente a través de las redes sociales “adueñándose” del título de profesor —ha hecho clases de derecho en la Universidad de Los Andes y en la Universidad San Sebastián— para mostrarse más cercano, menos de la élite a la que pertenece. “Quizá por ello, no menciona mucho que fue Vicerrector de investigación y postgrado de la U. Andes y rara vez apareció con su segundo apellido: Irarrázaval, que es más ‘aristocrático’ que Silva. Así con un ‘profesor Silva’ a secas armó un discurso más cercano a todo el electorado, menos académico y más de profe de escuela o liceo”, comenta una publicista.

Un ex compañero acota: “Se autodefine como profesor porque dicta cátedras y claro no ha hecho una carrera como abogado, en ese sentido tiene razón porque en el mundo jurídico no es nadie”.

Para sus alumnos, “es agradable, muy entendido en sus materias, pero mantiene la distancia en el trato. Es correcto, pero lejano”, señalan.

Como sea, la fórmula le sirvió para ser electo a diferencia de su postulación a la anterior Convención cuando quedó en el camino, superado por Rodrigo Rojas Vade.

Como Jesucristo

Estudió en el Colegio del Verbo Divino y Derecho en la Universidad Católica, donde fue compañero del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. En esa escuela de la UC encabezó el centro de alumnos en 2001, cuando estaba por egresar.

“Le interesa la política como parte del servicio que puede hacer y aportar”, destaca una fuente.

El mismo Silva Irarrázaval lo confirmó en La Tercera: “Mi modelo es Jesucristo y él para mí es el modelo de servicio. Llega a morir por quienes ama y yo realmente amo a mi país y tanto mi vocación profesional como profesor, como la de ahora como político, remiten al mismo punto, de servicio, hay un denominador común y que obviamente se nutre de mi fe también”.

Es numerario del Opus Dei, movimiento al que ingresó en la época universitaria. “En un comienzo no fue nada fácil para sus padres (Luis Alejandro Silva Valdés y Soledad Irarrázaval Alfonso), en especial para su madre, aceptar que se involucrara más profundamente en el Opus Dei”, señala una fuente.

Su “religiosidad lo alejó, en cierta medida de su familia, en especial de algunos de sus hermanos (son siete). De hecho, dos de ellos; el cineasta Sebastián Silva (La Nana, Crystal Fairy, Gatos Viejos, entre otras cintas) y Valentina Silva, publicaron en sus Instagram un párrafo que alguna vez el abogado Silva dedicó a Sebastián calificándolo como “peligro nacional”: “Evidentemente que no puedo separar mis posiciones en las cuestiones culturales, valóricas o sociales de mi dimensión religiosa”. Luego, en mayúsculas y con un emoji de baliza, lo citó y escribió: “@ELPROFESORSILVA PELIGRO NACIONAL”.

El camino de Guzmán

Estudió derecho en la UC, es constitucionalista, religioso… para algunos demasiadas coincidencia con Jaime Guzmán, el padre de la Constitución del 80. Pertenece a los fundadores de Acción Republicana (2019), movimiento político que se descolgó de la UDI y luego fundó el partido político liderado por José Antonio Kast. Silva fue parte del directorio del movimiento y hoy convertido en la “estrella del partido” (después de Kast, por supuesto), para muchos debería ser el presidente “natural” del Consejo.

Y aunque desde un comienzo ha repetido como todos los Republicanos que no está por una nueva Constitución. Al calor de los resultados y de las numerosas cámaras —porque hoy ha estado en todas partes dando entrevistas— su discurso ha comenzado a variar y ya habla de acuerdos, de alianzas con Chile Vamos… Mucha apertura para colaborar… mientras no se toquen temas como el aborto, la eutanasia, la diversidad sexual…