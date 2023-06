Ex Defensora de la Niñez contra la oposición por hechos en Talcahuano: “Vi una utilización política”

La ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó que “el punto era ganar políticamente ‘una batalla’, para poder pegarle más a mi adversario político, y los niños no deben ser ese botín”.

La ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió al operativo médico llevado a cabo en la escuela Villa Centenario Sur, en la comuna de Talcahuano, región del Bíobío, y que terminó con la presentación de una serie de denuncias por eventuales abusos a un grupo de menores de edad.

En conversación con Radio ADN, Muñoz indicó que la situación es una “denuncia muy grave” y lamentó el aprovechamiento de parte de la oposición, a quienes acusó de querer ganar “políticamente una ‘batalla’ para poder pegarle más” al adversario.

También te puede interesar:

“Ayer vi una utilización política, una vez más, de los niños, sin que exista una preocupación real de los políticos por los derechos de esos niños. El punto era ganas políticamente una ‘batalla’, para poder pegarle más a mi adversario político, y los niños no deben ser ese botín, ese espacio en que la política lo que hace es utilizarlos para golpearse, pero en realidad no se preocupa de atender a los problemas de fondo, que implican debates serios”, comentó.

Por otro lado, Muñoz lamentó la cobertura que tuvo la noticia en los diversos medios de circulación nacional, donde afirmó que “se intencionaría instalar que era un tema de educación sexual integral (ESI) y además imponer al ministerio de Educación una responsabilidad que no la tenía”.

Los dichos de la ex Defensora de la Niñez se suman a los del alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), quién sostuvo que “más allá de que uno pueda tener opiniones diversas con el ministro de Educación, esto y otros temas no pueden utilizarse para incluir esto en la acusación constitucional, porque esto no se enmarca en las campañas de sexualidad que está promoviendo el Mineduc, es un programa de salud”.

Pese a que el operativo fue realizado por el Ministerio de Salud (Minsal), desde la oposición confirmaron de todas formar que incluirían la situación en la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la cual será ingresada formalmente durante la próxima semana.

En esa línea, el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, confirmó que “hemos incorporado este capítulo también en la acusación constitucional” contra el titular de Educación.