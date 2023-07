Jackson descarta antecedentes que lo vinculen junto a ministro Montes por caso Convenios

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a las palabras del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien expresó que tanto el primero como el ministro de Vivienda, Carlos Montes, eventualmente tengan que declarar en por las indagatorias vigentes en torno al caso Convenios, donde se investigan transferencias de recursos desde el Estado a fundaciones, y en particular, entre el traspaso a la fundación Democracia Viva desde la seremi del Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Asimismo, Jackson descartó renunciar, pues ha sido llamado por el Presidente Gabriel Boric a cumplir las funciones propias de su cartera, e hizo énfasis en que “si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear absolutamente en ningún momento”.

En el marco de su visita a la región de Los Ríos, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), se refirió a la posibilidad de ser llamado a declarar junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), por la investigación del caso Convenios.

En concreto, el secretario de Estado señaló que “no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros (él y Montes) como ministros, pero si es que en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear”.

“Nosotros estamos en la misma línea en todos los ministerios, que se esclarezca toda la verdad, que todas las sanciones lleguen a las personas que han sido responsables”, expresó el encargado de la cartera de Desarrollo Social.

Cabe recordar que el caso Convenios se refiere a las investigaciones que buscan esclarecer si los traspasos de recursos entre fundaciones y seremis, junto a otros organismos del Estado, se dieron en el marco de la legalidad. El primero en surgir a la luz pública fue el de Democracia Viva, que recibió más de $400 millones de pesos desde la secretaría regional de Antofagasta del Minvu.

“Si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear absolutamente en ningún momento”, agregó al respecto el ministro Jackson. Además, descartó la renuncia de su cargo. “Hoy día el Presidente (Gabriel Boric) lo que me ha encomendado es que me mantenga trabajando en las áreas que son prioritarias para el Gobierno”, indicó.

“Estoy convencido que poner todo a disposición va a contribuir con la confianza pública y que se vaya despejando todo. Al menos nosotros estamos a disposición de que toda la información se conozca de tal manera de que el tiempo vaya demostrando quiénes pueden tener ciertas responsabilidades y quiénes no tienen responsabilidades, porque es importante también saber diferenciar y que no todos se metan en el mismo saco”, manifestó Jackson.

De una manera similar se expresó el ministro de Justicia, Luis Cordero, al ser consultado al respecto. “El Ejecutivo ha entregado desde el inicio los antecedentes a las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público, tanto el ministro Montes como el ministro Jackson”, recordó.

Además, Cordero abordó los dichos las declaraciones del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien señaló respecto a Montes y Jackson que “es posible que tengan que declarar y en su momento se determinará la calidad; hoy día, de momento, no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación. Sobre eso no quisiera especular”.

Cordero explicó que las declaraciones de Valencia “corresponden a las que están en un Estado de Derecho y es que todos los funcionarios públicos estamos sometidos a los requerimientos del Ministerio Público durante sus investigaciones, así que a mí me parece que lo que ha dicho el fiscal nacional es propio de las actividades investigativas que están llevando a cabo”.