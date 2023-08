Gobierno rechaza presiones opositoras: “Los cambios de gabinete los determina el Presidente”

En su rol de vocera de Gobierno, la ministra Camila Vallejo rechazó la idea de que se altere la lista de ministros en respuesta a los emplazamientos desde los partidos y parlamentarios del bloque opositor. Así, respondió a los emplazamientos en referencia a la pedida de cargos por parte de la expresidenta Bachelet a sus ministros en medio de la crisis por SQM. “Ya lo vimos anteriormente, el ejemplo que se señalaba de la expresidenta que decidió hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas y los ataques de la oposición? No. ¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces a nosotros no nos pueden venir con cuentos”, manifestó Vallejo.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), criticó las insistencias por parte de parlamentarios de partidos opositores para que los ministros Giorgio Jackson (RD) y Carlos Montes (PS), de los ministerios de Desarrollo Social y Vivienda y Urbanismo, respectivamente, den un paso al costado y renuncien a sus carteras.

En concreto, la secretaria de Estado calificó de “ridículo” ese tipo de emplazamientos. “Ya lo vimos anteriormente, el ejemplo que se señalaba de la expresidenta que decidió hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas y los ataques de la oposición? No. ¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces a nosotros no nos pueden venir con cuentos”, indicó.

En la misma línea, la ministra Vallejo sostuvo que “los cambios de gabinete no los pretenden poder seguir imponiendo la oposición, un grupo de parlamentarios o un partido político”.

“Los cambios de gabinete los evalúa y los determina el Presidente de la República de manera responsable, cuando él considera que hay un equipo que no está cumpliendo con la función que él le ha encomendado”, enfatizó la secretaria de Estado.

Sus declaraciones se enmarcan en los dichos de personeros como el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien disparó contra el Ejecutivo al afirmar que “para un Gobierno es insostenible pretender obtener mayores recursos de los contribuyentes, con el nivel de desfalco que estamos conociendo. Cuando nosotros decimos que el Gobierno está en una situación de desfonde, miren las últimas encuestas”. Esto, en referencia a la presentación del pacto fiscal que se anunció el Presidente Gabriel Boric anunciará mañana martes.

De la misma forma, el legislador recordó la solicitud de la enconces presidenta Michelle Bachelet, quien pidió el cargo de todos sus ministros y ministras en medio de la crisis por el caso SQM. “Cuando le damos como ejemplo lo que hizo la Presidenta Bachelet en mayo de 2015, es para que vean cómo se reacciona ante una situación como esta y ojalá pueda hacer él un contraste con lo que ha sido su gobierno”, especificó Schalper.

A esto, se suman las presiones por parte de los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes anunciaron su salida de la mesa donde se está discutiendo la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Los legisladores también apuntaron a la salida de Jackson, en particular, para seguir participando en la instancia.