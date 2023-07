Piergentili responde a quienes piden renuncia de Jackson: “Andar pidiendo cabezas no corresponde”

La dirigenta del PPD, Natalia Piergentili, cuestionó a quienes han solicitado la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y calificó que “la fijación con él es casi patológica a estas alturas”. Asimismo, indicó que “no sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política”. Además, expresó que espera que, si RD cuenta con más antecedentes ligados a los casos, los faciliten.

La presidenta del Partido Por a Democracia (PPD), Natalia Piergentili, criticó a quienes solicitan la salida del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, ante la crisis desencadenada por el llamado Caso Convenios, donde se han visto involucrados varios militantes de Revolución Democrática (RD).

Al respecto, la timonel del PPD apuntó acerca de Jackson -quien es uno de los miembros fundadores de la tienda del Frente amplio- que “no sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política o si solo es una fijación de la oposición que no tiene ningún mérito”.

Además expresó que “creo que andar pidiendo cabezas no corresponde. La fijación con el ministro Jackson es casi patológica a estas alturas”.

Las declaraciones de Piergentili surgen en esta jornada luego de una reunión en la sede del Partido Socialista, en la que estuvieron presentes distintas personalidades de los partidos ligados al Gobierno, con la excepción del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

Según explicó la dirigenta, en su representación acudió otra integrante de la tienda frenteamplista, quien explicó los puntos de lo que se está haciendo en el partido ante la crisis desencadenada por el Caso Convenios. “A mi me parece que está bien. Las instituciones no son solo su directiva, o no solo es su presidente, y si ellos evalúan que para este tipo de reuniones tiene que venir alguien más, bienvenido, y así fue la reunión”, explicó.

Sin embargo, respecto al presidente de Revolución Democrática la líder del PPD sostuvo que “nosotros le hemos planteado al presidente de RD nuestras aprensiones no por los casos que han salido a goteo: no todos pertenecen o tienen relación directa con RD, sino porque creemos que hay que trabajar con más espíritu de cuerpo en estas crisis”.

Además, indicó que si bien han existido desacuerdos con Latorre, “se las hemos planteado en privado, como corresponde que sean estas cosas”.

En tanto, agregó que “lo que esperamos es que tanto Revolución Democrática, como si es que hay seremis o autoridades de otros partidos que tengan transferencias con la laxitud que fue esta, pongan los antecedentes a disposición”.