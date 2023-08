El fénix con las alas quemadas: FA reinicia la búsqueda del partido único

En medio de la mayor crisis que ha vivido el Frente Amplio, por el Caso Democracia Viva, la colectividad pretende volver al trabajo de las militancias a lo largo del país, para crear un proyecto político que dote de significado y propósito a un “proyecto transformador”. Luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara su deseo de que este pasado aniversario de Convergencia Social “sea el último”, las conversaciones se paralizaron debido a la crisis. En paralelo, el principal implicado en el caso Democracia Viva, Daniel Andrade, daba una entrevista exclusiva en un matinal, hecho que desvió el foco y mereció palabras de los voceros y altas autoridades de los partidos de Frente Amplio.

“Les invito, compañeros y compañeras, a este cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social”, dijo el Presidente Gabriel Boric el sábado 10 de junio, en el aniversario de su partido, en la nueva sede, ubicada en la calle Esmeralda 759. Sin embargo, la crisis desatada por el escándalo de Democracia Viva y el tándem de problemas que surgieron a partir de allí parecía haber sepultado para siempre la idea, especialmente por las recriminaciones que hubo hacia Revolución Democrática y los coqueteos entre Convergencia Social y el Partido Socialista.

Sin embargo, cual ave fénix que renace de las cenizas, a eso del mediodía de ayer concluyó la primera reunión de la Mesa Nacional del Frente Amplio que busca darle materialidad a la solicitud del Presidente. En medio de la crisis más profunda que le ha tocado sortear la colectividad, el llamado que hizo la alta dirección del FA fue a “una discusión colectiva sobre cómo enfrentar los desafíos del presente y del futuro”, para darle un sentido a una unión que -antes del caso convenios- parecía natural.

Ante ello, el vocero de la reunión y diputado Patricio Rosas (Unir) señaló que “reactivamos una instancia que estaba detenida hace mucho tiempo, era necesario dado que hemos tenido una inmersión en el Gobierno y hemos tenido un periodo de ajuste dentro del FA y de las bases sociales”. Además, luego del puntapié inicial, informó que se acordaron reuniones periódicas cada tres semanas, para “avanzar en un proceso de unificación, pero también buscar el sentido que hoy día un partido moderno tiene que tener, como FA, de la manera de no repetir algunos modelos que en otros países han ido deteriorando el ser partícipes de transformaciones sociales”.

En todo caso, cabe destacar que la decisión de forjar un partido único no está definida, sino que se zanjó “avanzar hacia la unidad (…) hacia un partido único”, advirtió Rosas. Esta posible fusión tampoco una fecha límite, aseguró Bernarda Pérez (Plataforma Socialista), quien asumió también la vocería. Sin embargo, aclaró que “ El futuro tiene que ver con un proceso unitario, sin duda, la forma sobre la cual esa unidad se plasma en el espacio electoral político lo va a dar también el curso de nuestras propias conversaciones”.

La razón detrás de la unificación de los partidos y movimientos de la colectividad, agregó, recae en que la sociedad “se encuentra agobiada por actos de injusticia y desigualdad cotidianas, mientras expresiones altamente conservadoras y reaccionarias (…) intentan apropiarse del sentido común para instalar una agenda identitaria y retrocesos políticos, sociales y civilizatorios”.

Así lo confirmó la Secretaria General de Comunes, Josefina Villar: “Entendemos que estamos en un momento social y político muy particular. El surgimiento de una fuerza conservadora peligrosa como el Partido Republicano, que plantea abiertamente retrocesos sociales, por ejemplo para las mujeres, nos pone una alarma gigante”.

Además, Villar dijo que “vamos a defender los avances sociales y el sistema democrático” y advirtió que “eso requiere de un instrumento más robusto, que trascienda la coyuntura y logre plantear un proyecto de sociedad”. Ahora, el trabajo se llevará a cabo en las militancias que están llamadas a trabajar “para ofrecerle al país una alternativa unitaria, un proyecto político y transformador”.

La aparición de Andrade desvió el foco

Mientras se realizaba la reunión de la mesa nacional del FA, se emitía en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión una entrevista a Daniel Andrade, el representante legal de Democracia Viva, ex pareja de la diputada RD Catalina Pérez y uno de los principales implicados en el caso.

En la entrevista, Andrade reveló que el “Minvu (de Antofagasta) y en particular el seremi (Carlos Contreras) me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios” y asumió que “no debería haber accedido a eso” porque “no teníamos la expertis en la parte de construcción, pero se me dijo que así era como funcionaba. Ahí hago una autocrítica”.

Si bien al interior de los representantes del FA en la reunión se había acordado que las vocerías quedarían solo en manos de Rosas y Pérez, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió al tema luego de la reunión, aseverando que Andrade “no representa en absoluto a la Mesa Nacional del Frente Amplio. Él ha sido expulsado”. Además dijo, como informó El Mostrador, que él “está lejos de acá, que se vaya lejos de acá. En la Mesa Nacional del Frente Amplio estamos nosotros trabajando por la reforma de pensiones, por la reforma tributaria y aportando antecedentes”.

Villar, por su parte, apuntó que Andrade no era parte del FA y que “su caso hoy está en la justicia”. Sobre su aparición, advirtió que “acá los proyectos personales no tienen cabida y nuestra responsabilidad está en construir condiciones para un mejor Chile. Eso no lo vamos a detener por las declaraciones de nadie”.