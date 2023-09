Gabriel Boric: “En política siempre hay en alternativas. El Golpe de Estado no era inevitable”

A ocho días del 11 de septiembre, día en el que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric se refirió al momento actual que atraviesa la política con respecto a este tema. “Un ambiente eléctrico”, dijo hace unos días en referencia a este. Hoy, el Presidente se refirió a la figura del ex Presidente Salvador Allende y a la revisión que ha hecho la izquierda sobre el Gobierno de la Unidad Pouplar, comentó la complejidad que representa que autoridades de derecha relativicen el Golpe cívico- militar y lo calificó como un “retroceso” y, además, comentó sus dichos que han sido criticados por generar crispaciones en la derecha. Sobre estos asumió errores de interpretación y también sostuvo que muchas veces se cruzan los temas “me cuesta entender que estas cosas sean negociables”, dijo.

En un tono más liviano, dijo en el programa “Conversaciones con la Historia” de Mesa Central, el Presidente comentó las críticas que se le han hecho por crispar el ambiente en sus intervenciones durante la semana. Desde la oposición han comentado que por los dichos del Presiente contra el ex Brigadier Hernán Chacón o las críticas a los líderes de Chile Vamos por no asistir al Plan de Búsqueda estaría en juego la firma de una declaración conjunta que busque hacer un compromiso con la democracia en la conmemoración de los 50 años. “Si te portas bien me comprometo a cuidar la democracia, pero si dieces algo que me molesta o me irrita, quizá no este dispuesto a firmar ese compromiso”, ejemplificó el Presidente las críticas que se le han hecho.

Sin embargo, ese ejemplo no impidió una reflexión de su parte respecto a lo que había dicho en la semana. El martes, mientras el Presidente iba retirándose del velorio del fallecido timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, emitió una frase que crispó el ambiente y le valieron críticas: “Guillermo Teillier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar 50 años hay otros que mueren de manera cobarde, para no enfrentar a la justicia”. Esto, lo dijo cuando ese día el ex Brigadier Hernán Chacón se había encontrado sin vida en su domicilio tras quitarse la vida cuando la policía lo fue a buscar tras ser condenado como culpable por el asesinato del cantautor Víctor Jara.

El Presiente Boric se explicó y dijo que respecto a los “cobardes” se refiere a todos aquellos quienes “cometieron crímenes atroces, se ufanaron de ellos, los escondieron y entorpecieron a la justicia”. En eso evaluó que “hay una trayectoria de cobardía en quienes no se hicieron cargo de sus actos”, por ejemplo, sostuvo el mandatario, en la figura del dictador Augusto Pinochet. Además, sostuvo que “no era mi intención referir a su suicidio, el error es mío, lo lamento, no contribuye al debate que necesitamos”.

El miércoles, durante el lanzamiento del Plan de Búsqueda de Verdad y Justicia, el Mandatario lamentó la ausencia de los líderes de Chile Vamos quienes, según declaran en el Gobierno, fueron invitados. El gesto también se recibió de mala manera por los partidos de oposición, pero en la entrevista mencionada declaró que con el presidente de la UDI, Javier Macaya, ” hemos tenido una relación de mucho diálogo incluso en momentos difíciles, pero aun en los momentos más complicados hemos mantenida la conversación”. Además, aclaró sobre la ausencia de los timoneles de Chile Vamos que “Macaya y Chauán están apoyando el Plan de Búsqueda, eso no lo pongo en duda”.

Una persona clave para el avance de los diálogos respecto a los 50 años es el ex Presidente Sebastián Piñera. El ex mandatario visitó La Moneda el día viernes para reunirse con el Presidente para discutir el tono y las definiciones del compromiso para la conmemoración de los 50 años del Golpe. Entre esas definiciones, Boric destacó el ánimo de diálogo y rescató un punto propuesto por Piñera: “La violencia tiene que estar fuera de la actividad política”.

El Presidente espera, junto a los líderes de la oposición, “podamos comprometernos a cuidar la democracia y que más allá del calor y las dificultades políticas cotidianas, que eso irreductible”. Es decir, que “nunca se van a violar los Derechos Humanos de las personas por el hecho de pensar distinto”, dijo el Mandatario. El ex líder estudiantil advirtió que puede ser algo obvio, pero “hasta ahora ese consenso no es explícito”.

Y es que recientemente han habido personeros de derecha, como la diputada Gloria Naveillán, quien sostuvo que los abusos sexuales y violaciones en dictadura por agentes del estado eran “leyendas urbanas”. Sin embargo, al Presidente le preocupó más la figura de Jorge Alessandri (UDI) quien dijo “Yo justifico el Golpe Militar”. “Lo que no podemos hacer es justificar el quiebre de la democracia”, dijo el Mandatario. Recordó al ex Presidente Piñera que hace 10 años que marcó un discurso de la derecha más comprometida con la condena a la dictadura. En el fondo pasar de un Presidente de derecha que “habló de los cómplices pasivos de la dictadura que hoy tengamos parlamentarios justificando el Golpe de Estado, que es algo indisoluble de lo que vino después, es un retroceso democrático”.

Esta semana el Ejecutivo ingresará al Congreso una serie de iniciativas que apuntan a los 50 años y pretenden avanzar en materias de Derechos Humanos. Entre esas medidas, se sospecha que el Gobierno pretende derogar el secreto del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech. Sobre eso el Presidente sostuvo que “el levantamiento del secreto tiene que ser con el consentimiento explícito de quienes prestaron declaración”. Otra medida es que se cierre Punta peuco, o también que se abra como una cárcel común. “Hay distintas alternativas sobre punta peuco, si se hace algo se anunciara cuando corresponda”, sostuvo el mandatario.