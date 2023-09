La cueca de los republicanos

¡Hola! Espero esté siendo un gran sábado. Hay que descansar después de esta semana que estuvo intensa y noticiosa. En el ámbito político, la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, motivó una declaración del Mandatario que produjo muchas y distintas reacciones. Comenzó septiembre y se acerca la conmemoración de los 50 años.

El Partido Republicano nos adelantó la cueca el lunes, luego que diera rango constitucional a este baile, junto con establecer al rodeo como deporte nacional. El viernes, a última hora, el consejero oficialista Yerko Ljubetic (CS) me dijo que tenía “un realismo pesimista”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, está en cuenta regresiva con la tramitación de la reforma de pensiones. Todo indica que debería estar lista en noviembre, pero todavía nadie se atreve a hablar de un acuerdo. La ministra me dijo diplomáticamente: “El Presidente Gabriel Boric nos ha convocado a entablar un diálogo previsional”.

El senador RN y miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Galilea, también fue escueto: “Va a ser difícil lograr un acuerdo en pensiones, pero hay que intentarlo de buena fe”. Por ahora, el Gobierno pretende introducir enmiendas en el proyecto que se discute en la Cámara, para que pase rápidamente al Senado y comience la verdadera negociación. Explicamos cuáles son los temas y detalles pendientes.

Renovación Nacional quiere dejar de ser la “bolsa de gatos” que ha sido en los últimos meses y, el 9 de septiembre, elige a la nueva mesa directiva que gobernará por los próximos dos años. Compiten la senadora Paulina Núñez –que es reconocida como una máquina electoral– y el senador Rodrigo Galilea –que promete aquietar las aguas del partido con un estilo reposado–. El resultado sería estrecho.

Como bonus track para entender las razones de lo complicado que está el ambiente en el Consejo Constitucional, entrevistamos al abogado Lucas Sierra, quien desentraña el origen de todos los problemas de este segundo intento por tener una nueva Constitución.

También revisamos las últimas reuniones que tuvo en el registro de lobby el exministro Giorgio Jackson, contamos los problemas para la conmemoración del 11 de septiembre y anunciamos las actividades que tiene esta semana el Gobierno para comenzar a recibir los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

LA CUECA DE LOS REPUBLICANOS

Duro golpe. Nadie podía creer que, tras dos semanas conversando y negociando para llegar a acuerdos relevantes, el resultado de la primera votación del Consejo Constitucional fuera para darles rango constitucional a la cueca y el rodeo.

El Partido Republicano consideró que esos eran dos temas relevantes. La decisión se interpretó como una manera de dejar claro que ellos tenían la sartén por el mango. Un mal comienzo para el segundo intento por tener una nueva Constitución. No existen dos opiniones al respecto.

Senadores y expertos constitucionalistas coinciden en su sorpresa, “tal vez Chile sea el primer país en el mundo que rechaza dos veces propuestas constitucionales escritas por asambleas constituyentes elegidas democráticamente”.

La semana pasada, hicimos un análisis de la estrategia de Republicanos y, en esta, revisamos lo que está pensando hacer el oficialismo ante el predominio de dicho partido. Todos los oficialistas consultados son pesimistas.

La votación de las enmiendas terminaba hoy, sábado 1 de septiembre, a las 18:00 hrs., pero la ausencia de avances en temas relevantes hizo posponer el fin de las votaciones para el miércoles 6 de este mes. Hasta el cierre de esta edición, los avances eran pocos.

Existe la convicción en Chile Vamos y el oficialismo de que Republicanos está trabajando para cuidar sus intereses electorales a corto plazo, apostando a ser “voto de castigo” para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el plebiscito de diciembre próximo.

Existe asombro entre los consejeros por la ausencia de interlocutores en el partido de J. A. Kast. Un consejero de izquierda me dijo: “Hay consejeros republicanos que no hablan, no comentan, no opinan, a los que nunca les hemos escuchado una palabra”.

Los únicos que hablan y con los que se puede dialogar son el consejero Antonio Barchiesi y el asesor Jorge Barrera , de quien me destacaron que “es increíble que el punta de lanza de la mayoría republicana sea un asesor”.

, de quien me destacaron que Luis Silva ha perdido relevancia en este escenario, porque es habitual que utilice el argumento “no te preocupes, si las constituciones pueden reformarse”, cuando se quiere negociar algún cambio a una enmienda.

Al vicepresidente del Consejo, Aldo Valle, le cuesta creer este incordio: “No podemos perder esta oportunidad, el sistema político está muy complejo, la economía va a toda velocidad y tenemos que lograr acuerdo en una Constitución que se acerque a estos tiempos. Es urgente que Republicanos recapacite y no imponga solo sus enmiendas”. Respecto a lo de la cueca y el rodeo, dice: “Republicanos no entiende el ethos de la política”.

El consejero Yerko Ljubetic (CS) es bastante menos optimista: “Mi realismo pesimista responde a dos órdenes de cosas: la inepta conducción del proceso por parte de la mayoría, la que ha impedido un trabajo responsable, a la altura del desafío que tenemos; y a la aprobación de enmiendas impuestas por la mayoría que están haciendo imposible una propuesta constitucional transversal para el país”.

En este poco auspicioso panorama, el martes en la mañana se logró algo inédito, que no estaba en ningún reglamento o diseño, y que son las subcomisiones negociadoras del Consejo Constitucional, integradas por consejeros, expertos y asesores. El analista Danilo Herrera calificó esta salida como “expertos al rescate”.

El jueves en la noche, eso sí, el rescate no había tenido resultados. La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales votó dos veces en contra de la existencia del cambio climático. Republicanos considera que no existe tal cambio climático.

En Chile Vamos hay cierto optimismo. Creen que esa primera votación dándoles rango constitucional a la cueca y al rodeo dejó mal al Partido Republicano. El miércoles sabremos si este recapacitó y aceptó negociar a último minuto.

PENSIONES EN LA PUERTA DEL HORNO

Noviembre es la fecha límite para el acuerdo en pensiones. En el Gobierno me precisaron que después era imposible, porque viene el plebiscito de diciembre y, en abril, son las primarias de las elecciones municipales de octubre de 2024. En la puerta del horno se quema el pan, dicen.

En la cartera del Trabajo fueron severos y me dijeron que, si no logran acuerdo en pensiones, la prioridad de ese ministerio el 2024 será la negociación colectiva ramal. La ministra Jeannette Jara está convencida de la negociación colectiva por rama.

En la derecha llevan meses insistiendo en que todo el 6% de aumento de la cotización debe ir a la cuenta individual y se apoyan en la alta adhesión que tuvo la Iniciativa Popular de Norma “Con mi plata NO”. Un senador PPD me señaló que, lo más probable, es que finalmente sea un 3% para cada cuenta y, tal vez, el Gobierno podría ceder con un 4% en capitalización individual y 2% a fondo solidario.

En el Ministerio del Trabajo me dicen que eso es imposible y que, ante un 4/2, ellos dan por finalizadas las negociaciones .

. También descartan de plano la propuesta de la derecha de que el único mecanismo para aumentar las pensiones sea el de una PGU financiada por impuestos generales. Dicen que la PGU solo incentivará la informalidad y que las personas no coticen porque hay una pensión garantizada.

Pero los parlamentarios oficialistas siguen negociando. Algunos afirman que el Gobierno podría estar dispuesto a renunciar al ente autónomo, implementar un seguro de longevidad y renunciar al anuncio presidencial del “fin de las AFP”.

“Necesitamos sí o sí llegar a un acuerdo en pensiones; si no se logra en la Cámara, será en el Senado. Como Demócratas presentamos una propuesta distinta, que compatibiliza el ahorro individual con la lógica de seguridad social que implica el seguro de longevidad”, me dijo el senador Matías Walker, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En la cartera del Trabajo no piensan lo mismo. La Moneda dice que tiene que haber competencia pública a las AFP, vale decir, con un administrador de fondos y otro de cuentas que sean públicos. No van a ceder en terminar con la institución de las AFP y ven complejo el seguro de longevidad, dado que las empresas de seguros se opondrían, porque terminaría con su negocio de las rentas vitalicias. “Eso nos obligaría a tener un empresa de seguros pública y la derecha no lo va a aceptar”, señalan en el Gobierno.

La oposición cree que el Ejecutivo introducirá en la Cámara indicaciones al proyecto para lograr apoyo de la DC, Amarillos, Demócratas y que, así, la ley siga la tramitación y no sea rechazada como la reforma tributaria en marzo pasado.

La titular del Trabajo, Jeannette Jara, fue escueta cuando conversé con ella: “El Presidente Gabriel Boric nos ha convocado a entablar un diálogo previsional y en eso estamos con los partidos de centro y de la derecha”. No quiso comentar más, porque podría entorpecer las negociaciones. En la derecha me comentaron que Jara es muy dura públicamente, pero que en las negociaciones es una persona dialogante.

El cuento de los retiros. Un argumento que ha utilizado el Ministerio del Trabajo para acelerar la tramitación es que la ausencia de un acuerdo este año motivaría que, en el próximo, empiecen de nuevo los retiros de los fondos de pensiones. El senador Rodrigo Galilea (RN), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, dice que “va a ser difícil lograr un acuerdo en pensiones, pero hay que intentarlo de buena fe”.

RN ESPERA RESULTADO MILIMÉTRICO

Carlos Larraín dijo que no haría pública su preferencia para la segunda vuelta de las elecciones de la mesa directiva de Renovación Nacional (RN) del 9 de septiembre próximo. Ninguna de las dos listas que compiten querría el apoyo público de Larraín, después que integró la lista que salió última en las elecciones internas del 19 de agosto. Carlos Larraín es considerado una persona que divide al partido, pero todos saben que es fundamental para definir la nueva mesa.

La diferencia de votos entre las tres listas fue de menos 4 puntos , lo que demuestra que hay tres grupos bien consolidados en el partido.

, lo que demuestra que hay tres grupos bien consolidados en el partido. El Tribunal Electoral de la colectividad entregó los resultados definitivos: 36,72% para la Lista A que encabezó Paulina Núñez; la Lista B de Rodrigo Galilea obtuvo 33,58%; y la Lista C, de María José Gatica y donde estuvo Carlos Larraín, quedó en tercer lugar con 29,69%.

36,72% para la Lista A que encabezó Paulina Núñez; la Lista B de Rodrigo Galilea obtuvo 33,58%; y la Lista C, de María José Gatica y donde estuvo Carlos Larraín, quedó en tercer lugar con 29,69%. Consideran un buen indicador que participaran 12 mil militantes, tomando en cuenta que fue un fin de semana con mucha lluvia.

Hay varias diferencias relevantes entre las dos listas que quedaron en competencia. La senadora Paulina Núñez es considerada muy activa en la vida partidaria, con mucho trabajo en terreno y conocimiento de los militantes. Núñez me remarcó que su lista fue la única, de las tres en competencia, que presentó un programa de gobierno para los próximos dos años.

El senador Rodrigo Galilea es considerado un militante más tranquilo, reposado, menos dado a la máquina y con una actividad de más bajo perfil dentro de RN. En la competencia lo tildan de “aparecido” en la vida partidaria. Su promesa de campaña es terminar con más de diez años de conflicto entre el lote de Carlos Larraín y el grupo de Mario Desbordes. La lista de Paulina Núñez lleva como uno de sus vicepresidentes a Desbordes.

Tanto Galilea como Núñez aparecieron en la escena política ejerciendo cargos en sus regiones, como intendente y seremi, respectivamente, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Otra de las diferencias que destacan es que, cuando se produjo la discusión sobre los retiros de los fondos de pensiones, Núñez estuvo a favor y Galilea en contra de ellos.

Respecto a cómo se inclinaría la tercera lista en esta elección, tanto Núñez como Galilea me dijeron que “estaban confiados”. La candidata a presidenta por la Lista C, María José Gatica, realizó una excelente campaña senatorial en la Región de Los Ríos y derrotó a la senadora incumbente Ena Von Baer (UDI) en las elecciones del 2021. Gatica es cercana al exalcalde de Puente Alto y actual senador, Manuel José Ossandón, y no existe una decisión pública de apoyo a alguna de las dos listas en competencia. Todos indican que el resultado del 9 de septiembre será estrecho.

Posibles trapos sucios. A Galilea le han sacado la situación de las casas anegadas en Curicó por las lluvias y que fueron construidas por una empresa de su familia. Mientras, el medio Interferencia publicó el viernes una foto del matrimonio de la senadora Núñez, en que aparece junto a Pablo Ormeño, empresario vinculado al caso Primus Capital que investiga la justicia.

TRES PREGUNTAS A LUCAS SIERRA: “FUE EQUIVOCADO EL DISEÑO DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL”

El abogado Lucas Sierra ha sido un observador privilegiado de nuestros últimos vaivenes constitucionales desde que ocupó el cargo de subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde lideró numerosas investigaciones y equipos en el tema. Abogado constitucional, especializado en telecomunicaciones, profesor de Derecho en la Universidad de Chile y socio de Lupa Legal, comenta en esta entrevista el estado del órgano constituyente.

–¿Cuál es el destino del Consejo Constitucional?

-Siempre es difícil (si no imposible) anticipar el futuro. El Consejo tiene poco tiempo para tomar una postura sobre el anteproyecto que recibió de la Comisión Experta. Las votaciones empezaron esta semana en las subcomisiones y, hasta ahora, han sido algo problemáticas. Entre otras cosas, por algunas enmiendas innecesarias y ridículas aprobadas por la derecha, como las relativas a la cueca y rodeo. Pero todavía es muy temprano para decir que así será el destino final de esta votación.

Se está pidiendo más tiempo y haciendo algunos ajustes de procedimiento para llegar al Pleno del Consejo con algo que no rebote allá. Además, hay que recordar que lo que apruebe ahora el Consejo vuelve en octubre a la Comisión Experta. Si esta no aprueba, deberá formarse una comisión mixta entre los miembros de ambos órganos. Esto puede tensionar el proceso excesivamente, pues se estará, además, muy cerca del plazo final. Si esto ocurre, alguien tendrá que ceder: los expertos (lo que implica que cede el Congreso) o el Consejo (lo que implica que cede la mayoría triunfante el pasado mes de mayo).

Hay que tratar de no llegar a ese punto, por lo que convendría que el Consejo no se aleje mucho del anteproyecto. Pero esto es difícil, pues es harto pedir a la mayoría política tan clara que resultó electa en mayo pasado.

–¿Fue equivocado el diseño? ¿Qué pasó?

-Creo que sí. En el fondo fue un diseño un tanto mentiroso, pues se previó que el Congreso básicamente manejara el proceso y que el Consejo Constitucional electo no fuera tan relevante. A esto apuntaban las “12 Bases”, el Comité Técnico de Admisibilidad para controlar esas bases, y un grupo de expertos, también designados por el Congreso, que redactaron un anteproyecto que el Consejo Constitucional electo solo puede rechazar por 2/3.

Además, los expertos pasaron a formar parte del Consejo, con derecho a voz, pero pueden llegar a integrar una comisión mixta con el mismo derecho a voto que los consejeros electos. Era tanto este control por parte del Congreso, que cabía preguntarse por qué no fue el propio Congreso el que asumió la tarea de una nueva Constitución. A pesar de todo lo que se dice (que son incumbentes, que no tiene prestigio, etc.), creo que debería haber sido el propio Congreso el que asumiera con franqueza dicha tarea.

Ahí tenía, por ejemplo, el proyecto que dejó la Presidenta Bachelet para empezar. No fue así, lamentablemente, y creo, además, que los partidos incurrieron en un error fatal al final del procedimiento que tan cuidadosamente diseñaron en diciembre del año pasado: no constitucionalizaron la campaña para las elecciones de consejeros constitucionales. Más o menos intensamente, las campañas se centraron en el clima de inseguridad que percibe la ciudadanía, algo respecto de lo cual la Constitución tiene poco y nada que hacer.

Desde el origen del constitucionalismo, las constituciones buscan organizar el poder y, especialmente, proteger a las personas frente a ese poder organizado. Las constituciones buscan evitar el surgimiento de un Estado policíaco. Por eso es que hoy se oye, en algunos sectores, que esta sería una “Constitución de la Seguridad”, es una contradicción en los términos, una potencial pesadilla orwelliana. Y ese foco electoral en la seguridad/inseguridad hizo que arrasara el partido con el discurso más duro al respecto y que no ha ejercido el poder. Paradójicamente, el diseño del Congreso generó una criatura –el Consejo– muy distinta a sí mismo. Resultó todo en un gran malentendido. Y, como decía más arriba, alguien va a tener que ceder.

–¿Qué implica un tercer fracaso de proyecto constitucional?

-Sería como esas peleas de divorciados: se pasa pésimo, se sacan los ojos, se termina exhausto, y todo para quedar más o menos en el lugar de partida. Habrían sido cuatro años de mucho desgaste y que demostrarían una hipótesis: canalizar los sucesos de octubre de 2019 hacia una nueva Constitución fue una decisión un tanto artificial.

Los problemas de Chile parecen ser legislativos, no constitucionales, y menos con el Tribunal Constitucional que hoy existe. Hay que mejorar el sistema político, lo que es constitucional, pero esto no exige toda una nueva Constitución y un proceso gigantesco ad hoc. Dicho esto, si vuelve a ganar el rechazo en diciembre (todavía es muy luego para decirlo), no se acabará el mundo. Hay que recordar que la Constitución hoy se puede modificar por 4/7 (esta es quizás la reforma constitucional más importante), y que vendrán elecciones parlamentarias y presidenciales en no demasiado tiempo más. Si todavía hay ánimo constituyente a esas alturas, los ciudadanos podríamos pronunciarnos por las alternativas que se ofrezcan, si hay alguna. Me parece, por lo demás, que esa sería la ocasión correcta para hacerlo. Y no un plebiscito con voto obligatorio.

RINCÓN DEL LOBBY: LAS AUDIENCIAS DE GIORGIO JACKSON EN DESARROLLO SOCIAL

Al revisar las últimas audiencias que tuvo el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson Drago, en el portal Infolobby, destaca que no hay reuniones con empresas privadas. Lo más cercano a esto es un encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Todas las otras visitas que recibió Jackson son de instituciones de la sociedad civil que le presentaron sus trabajos o proyectos.

5 de junio de 2023, reunión con Diego Nicolás Vallejos Guzmán para conversar sobre “ Participación directa de personas con discapacidad en política e instituciones públicas ligadas a la materia” .

reunión con Diego Nicolás Vallejos Guzmán para conversar sobre “ . 8 de mayo de 2023 , reunión con Fundación Teatro a Mil , representada por Carmen Romero y Paula Echenique, para discutir el programa Teatro en la Educación, entre otros.

, reunión con , representada por Carmen Romero y Paula Echenique, para discutir el programa Teatro en la Educación, entre otros. 26 de abril de 2023 , reunión con la Cámara Chilena de la Construcción , representada por Alfredo Echavarría, Carlos Piaggio, Juan Vicuña y Paula Urenda. El tema fue la evaluación de conversaciones en el Ministerio de Desarrollo Social .

, reunión con la , representada por Alfredo Echavarría, Carlos Piaggio, Juan Vicuña y Paula Urenda. El tema fue la evaluación de . 17 de abril de 2023 , participa la actriz Paulina Urrutia –que hoy ha estado muy celebrada por su participación en la película La memoria infinita, que cuenta la historia junto a su esposo Augusto Góngora, aquejado de alzhéimer–. Participaron también la especialista y doctora Andrea Slachevsky, entre otros. El objetivo fue justamente discutir el Plan Nacional de Demencias.

, participa la actriz Paulina Urrutia –que hoy ha estado muy celebrada por su participación en la película La memoria infinita, que cuenta la historia junto a su esposo Augusto Góngora, aquejado de alzhéimer–. Participaron también la especialista y doctora Andrea Slachevsky, entre otros. El objetivo fue justamente discutir el 14 de abril de 2023, Ariel León, Marcela Comte y Nancy Molina visitaron el ministerio representando a la Corporación Selknam Chile, con el fin de acelerar la incorporación del pueblo Selknam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Desatado está el ex Presidente Sebastián Piñera, con viaje incluido. Eso dicen en la dirigencia de la UDI después de las múltiples apariciones en prensa que tuvo el ex Mandatario en agosto. Incluso comentan que podría estar compitiéndole al liderazgo de la precandidata presidencial de la UDI, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Entre las apariciones destacan la entrevista en La Tercera (06.08.2022) en que llamó a un gran frente único de centroderecha; la entrevista en ‘Mesa Central’ con Iván Valenzuela (27.08.2022); y, más recientemente, el jueves de esta semana en TVN, entrevistado por Constanza Santa María.

El 22 de septiembre, el ex Presidente tiene previsto viajar a Argentina, al encuentro del Grupo Libertad y Democracia. Podría viajar junto a otros líderes de la derecha chilena, entre ellos, la propia alcaldesa Matthei.

– Molestia en el Gobierno con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Terminó dominio oficialista en Tribunal Constitucional (TC) y responsabilizan al ministro Fuentes por el cambio.

Un gran gol judicial habría marcado el titular del máximo tribunal del país. Existe molestia en los sectores afines al oficialismo, luego del resultado adverso que tuvieron en la elección para ocupar la vacante del recientemente fallecido ministro del TC, Rodrigo Pica Flores, que era considerado un voto oficialista cercano al PS.

Existe molestia en los sectores afines al oficialismo, luego del resultado adverso que tuvieron en la elección para ocupar la vacante del recientemente fallecido ministro del TC, Rodrigo Pica Flores, que era considerado un voto oficialista cercano al PS. Gestiones de último minuto del presidente de la Corte Suprema permitieron la entrada de dos votos sustitutos de derecha, los que remplazaron a dos votos de izquierda ausentes (Ricardo Blanco y Jessica González).

Luego de esta movida, el TC, que tenía mayoría oficialista, termina empatado con 4 ministros de oposición y 4 oficialistas.

– Cadena de errores en conmemoración de los 50 años. El último problema que tuvo la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue la cancelación del acto multitudinario planificado para el 9 de septiembre en la Alameda.

Artistas y personas involucradas en el evento señalaron que los llamaron muy a última hora y era imposible poder tener un buen acto en tan poco tiempo. Sin embargo, aceptaron hacerlo y, algunas semanas antes del mismo, los llamaron desde La Moneda para decirles que la actividad se había cancelado. Los organizadores prometieron que igual concretarían los pagos acordados con los artistas y personal contratado.

En La Moneda tienen otra versión: dicen que Carabineros no pudo garantizar la seguridad del evento y que había otras actividades más relevantes que prefirieron privilegiar.

AGENDA DE LA SEMANA

Está prevista una sesión especial en el Senado para discutir situación de Punta Peuco . Asiste el ministro de Justicia, Luis Cordero.

. Asiste el ministro de Justicia, Luis Cordero. Renovación del Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía, que se vislumbra complejo por la discusión que hubo esta semana con la Ley de Usurpaciones.

que se vislumbra complejo por la discusión que hubo esta semana con la Ley de Usurpaciones. En los próximos días, el Gobierno tiene que definir cómo va a proceder con la Ley de Usurpaciones . En el Ministerio del Interior precisan que existe total coincidencia con la oposición en que es un delito ocupar terrenos, en penalizar con cárcel dichos delitos y no afectar con estas decisiones las tomas vigentes de terrenos. Lo que no comparten es que los propietarios o privados tengan facultad para enfrentar a quienes se toman los terrenos. Sería el Far West, dicen en el Gobierno, y señalan que el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza.

. En el Ministerio del Interior precisan que existe total coincidencia con la oposición en que es un delito ocupar terrenos, en penalizar con cárcel dichos delitos y no afectar con estas decisiones las tomas vigentes de terrenos. Lo que no comparten es que los propietarios o privados tengan facultad para enfrentar a quienes se toman los terrenos. Sería el Far West, dicen en el Gobierno, y señalan que el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. El lunes asiste el contralor general de la República, Jorge Bermúdez , a la Comisión Especial de la Cámara Baja que investiga los traspasos a organismos privados bajo el Programa Asentamientos Precarios.

, a la Comisión Especial de la Cámara Baja que investiga los traspasos a organismos privados bajo el Programa Asentamientos Precarios. El domingo 10 de septiembre llega a Chile el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para participar en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. También está confirmada, pero sin fecha, la participación de los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y de Colombia, Gustavo Petro.

para participar en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. También está confirmada, pero sin fecha, la participación Semana clave para juegos Panamericanosy Parapanamericanos. El Gobierno tiene actos para mostrar los avances de las obras, firmará un acuerdo medioambiental y participará del lanzamiento del avión de Latam de los Juegos Panamericanos (20 de octubre-5 de noviembre).

RECOMENDACIONES

Cualquier libro publicado por el escritor chileno Alejandro Zambra es una noticia. El más reciente es uno de bolsillo, titulado Un cuento de Navidad, que es una conversación del escritor sobre su editor, que paralelamente va sugiriendo correcciones de estilo en las notas a pie de página. Una maravilla de libro.

Pero lo más novedoso es el prólogo de Andrés Braithwaite, que ha sido el editor de todos los últimos libros de Zambra. Braithwaite es considerado uno de los más importantes editores de libros del país y está detrás de varias publicaciones relevantes, entre ellas, muchas de Ediciones UDP, una de las editoriales que más publica en el país.

Zambra, junto a editorial Gris Tormenta, lograron que Braithwaite escribiera el prólogo, junto a las notas y, obviamente, a la edición de todo el libro. Una gran oportunidad para conocer la escritura de Braithwaite de la mano de Alejandro Zambra.

