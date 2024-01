Director del Centro Nansen: en La Araucanía “tenemos que mantener la porfiada esperanza”

Hace unos días, los dichos del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, generaron polémica al mostrarse abierto a que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sea parte de una mesa de diálogo por la paz en la denominada Macrozona Sur. “Si ellos deponen las armas y quieren entrar en un diálogo, yo no veo razón alguna para no hacerlo”, comentó.

Sin embargo, hubo varios cuestionamientos principalmente desde Chile Vamos, que apuntaron que “jamás se negocia con terroristas”.

En medio del persistente conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, el director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, destacó la necesidad de abordar el diálogo entre las partes de manera responsable y gradual.

Zamudio, reconocido por su experiencia en mediación y resolución de conflictos, señaló que el proceso de diálogo no puede apresurarse, y subrayó la importancia de abordar inicialmente aspectos menos complejos antes de adentrarse en temas más delicados.

“En un proceso de diálogo, si se van por lo más complejo inmediatamente, tal vez se van a pegar un porrazo y no van a querer seguir conversando“, advirtió.

El conflicto en la región de La Araucanía —y la denominada Macrozona Sur— ha generado tensiones y desafíos significativos. Zamudio reconoció la urgencia de abordar la situación, pero instó a hacerlo con responsabilidad. “Entiendo la necesidad de tener un café instantáneo, pero hay que tomar esto con responsabilidad”, expresó.

En este sentido, recordando una frase oída en uno de los tantos talleres que ha liderado, el director del Centro Nansen también destacó la importancia de mantener la esperanza y la perseverancia en medio de situaciones conflictivas.

“Tenemos que mantener la porfiada esperanza”, sentenció. Y explicó que “no es que yo creo en la esperanza como algo de allá afuera que nos llega algo, una solución”. Pero, “hay que ser perseverantes, no hay que darse por vencido“, remarcó.

Cabe mencionar que, aceptando la invitación de los rectores de las diferentes universidades de La Araucanía, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo inició una serie de talleres y encuentros para facilitar un proceso de diálogo en la región, tendientes a reparar y reconstruir relaciones entre el pueblo Mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones.

Zamudio compartió su experiencia personal en situaciones de conflicto, recordando la necesidad de superar el miedo, la rabia y el cansancio. “Uno tiene que decir: no. No me gana, no me canso, sigo adelante. Y eso es importante. Hay que ser perseverantes, este es un camino pedregoso, no es fácil, no hay muchos que han caminado por ahí y ahí hay que ir a caminar”, concluyó.