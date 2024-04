Elecciones 2024: proponen voto por correo para adultos mayores y personas postradas 

En un contexto marcado por la reinstalación del voto obligatorio en Chile, las próximas elecciones de octubre se perfilan como un hito trascendental en la vida democrática del país. Por primera vez, se celebrarán elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales bajo esta modalidad, lo que supondrá un aumento significativo en la participación electoral, proyectándose alcanzar cifras que oscilan entre el 75% y 80%, según datos del Servicio Electoral (Servel).

Sin embargo, este incremento en la participación plantea desafíos logísticos importantes, especialmente en lo que respecta al tiempo de votación por persona y a la necesidad de garantizar un proceso ágil y eficiente. Ante este escenario, diversas agrupaciones, entre ellas el Sindicato de Correos de Chile y la Fundación Socialdemócrata, han propuesto medidas concretas para facilitar el ejercicio del voto, especialmente para aquellos sectores de la población con dificultades de movilidad.

Una de las principales propuestas consiste en la implementación del voto por correo para los adultos mayores con movilidad reducida y personas postradas. Esta medida, señalan las mencionadas organizaciones, “busca garantizar la participación de estos grupos vulnerables, dignificando su derecho al sufragio y acercando la democracia a quienes enfrentan limitaciones físicas para desplazarse hasta los centros de votación”.

Asimismo, en línea con lo que ha planteado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se plantea la ampliación a dos días del periodo de votación, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa la afluencia de votantes y evitar aglomeraciones que puedan generar demoras y malestar entre los ciudadanos.

Juan Eduardo Faúndez, presidente de la Fundación Socialdemócrata, destacó la importancia de estas medidas para garantizar la participación de todos los ciudadanos en la construcción del nuevo Chile. En el mismo sentido se pronunció Juan Arcos, presidente del sindicato de correos SINDAJEP, quien subrayó la disposición de Correos de Chile para colaborar en fortalecer la democracia y la participación ciudadana.

Por su parte, Ciro Erba, Vocero de la Federación Regional de Unión Comunal de Adultos Mayores (FRUCAM), enfatizó la relevancia de estas iniciativas para promover la participación de la población adulta mayor y asegurar que el ejercicio del voto sea accesible para todos.

Cabe mencionar que el Gobierno espera ingresar pronto al Congreso un proyecto para que la próxima elección se lleve a cabo en dos días. Desde La Moneda, plantearon que aún no hay claridad de si la solicitud será ingresada por la Cámara de Diputados o por el Senado. De esa definición dependería la fecha concreta de presentación del proyecto. “Si se ingresa por la Cámara, el plazo debería ser el lunes (8 de abril) en la mañana. Si se ingresa por el Senado, el plazo es el martes (9 de abril) en la mañana”, explicó el ministro Álvaro Elizalde desde La Moneda.

El Servel está de acuerdo en llevar a cabo una jornada electoral de dos días y el oficialismo se ha alineado con el Ejecutivo para impulsar la propuesta. Sin embargo, la oposición no está de acuerdo y las críticas al proyecto siguen vigentes. Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia y una de las cartas presidenciales de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), señaló que “la posibilidad de fraude es enorme” si la elección se realiza en dos jornadas. Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, planteó que hoy “las circunstancias no son las mismas que la última vez que se planteó esto, estábamos en la pandemia, hoy no hay razones sanitarias”. En esa línea, llamó a “preocuparse mayormente por hacer un proceso electoral de manera eficaz en un solo día”.