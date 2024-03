ClicAM: Matthei abre polémica y dice que elecciones en dos días aumenta “posibilidad de fraude”

Matthei abre polémica y dice que elecciones en dos días aumenta “posibilidad de fraude”

Cómo una bomba cayeron las declaraciones de la alcaldesa Matthei sobre las elecciones en 2 días. La jefa comunal de Providencia dijo que no le gusta para nada “por la posibilidad de fraude”, insistiendo en la posibilidad de fraude es enorme. Esto, tras la idea del Servel de hacer las próximas elecciones de alcalde, concejales, gobernadores y consejeros regionales en dos días por el voto obligatorio. Si bien, el gobierno se allanó a evaluar fórmulas, aún no hay una decisión clara. Por lo pronto, el gobernador Claudio Orrego le respondió a la alcaldesa por su cuenta de X. “Ud. y yo fuimos electos en una votación de dos días. Y ahí no hubo fraude. No menoscabemos al @ServelChile: Una de las mejores instituciones públicas de Chile que no ha tenido irregularidades”.

Litio: Gobierno abre 26 salares a inversión privada y deja salares de Atacama, Maricunga y Pedernales a Codelco

El gobierno anunció parte importante de la esperada estrategia nacional del litio. De esta forma, según detallaron los ministros Marcel, Williams y Grau, Codelco desarrollará los salares de Atacama, Maricunga y Pedernales y Enami un proyecto en cuatro salares: Grande, Infieles, La Isla y Aguilar. Todos ellos representan el 49% de la superficie total y son los de mayor potencial productivo. Otro 33% será destinado a protección ambiental. Y en el resto, equivalente al 18% de la superficie, se hará un llamado en abril a privados que puedan estar interesados en producir y para eso podrán suscribir Contratos Especiales de Operación de Litio con el Estado. La ministra de minería, Aurora Williams, destacó que por primera vez Chile tendrá sectores protegidos y al mismo tiempo sectores donde se permita desarrollar una producción sustentable.

Demócratas rechaza alza de impuestos y PDG no se define

Luego de firmar un acuerdo con la DC para lograr consenso en el pacto fiscal y que significó que el proyecto del gobierno aumentará los impuestos a quienes ganen 4 millones y medio de pesos entre otras cosas, el partido Demócrata se sumó a la oposición y anunció que no están disponibles para subir los tributos a la clase media. Esto, pese a que el detalle del proyecto aún no se conoce. Por su parte, el Partido de la Gente aún no tiene una postura unitaria en el tema y plantearon la necesidad de mirar la propuesta en su conjunto.

Ola de críticas a Senador Nuñez tras abogar por presión social para lograr reformas

En entrevista con CNN Chile, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, expresó su preocupación por el futuro de las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente en pensiones y pacto fiscal. De esta forma, apeló a la presión social de la ciudadanía como un medio para avanzar en ellas. “Vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales, y yo creo que esto es parte de la democracia“, dijo Nuñez. Tras estas palabras, varios personeros de derecha rechazaron la postura. La alcaldesa Matthei lamentó la posibilidad de un nuevo estallido social. Mientras que la senadora Paulina Núñez dijo que “hacer un llamado a que las personas se movilicen hoy en día sería un fracaso para la administración del presidente Boric”. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó la postura de Núñez, argumentando que la movilización social es un derecho democrático fundamental. Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que al Ejecutivo le corresponde lograr acuerdos con el mundo político y también con la ciudadanía.

CUT del Biobío emplaza al gobierno por incertidumbre en futuro de Huachipato

La central unitaria de trabajadores del Biobío, instó al gobierno a poner fin a la incertidumbre tras el anuncio de la siderúrgica Huachipato de poner fin a sus operaciones. El organismo recordó que son 22 mil empleos directos e indirectos, los que se verán afectados por el cierre de las operaciones. Para hoy está programada una visita del ministro Grau a la región con el fin de abordar el cierre.

Ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus, niega chats con Luis Hermosilla en su nominación

El ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, descartó haber mantenido conversaciones vía whatsapp con el abogado Luis Hermosilla para obtener la nominación a la Suprema. En conversación con el diario La Tercera, el magistrado señaló que desconoce porque Ciper afirma de la existencia de mensajes entre él y Luis Hermosilla, cuando él los niega.

EE.UU. Tras 18 horas de búsqueda, autoridades suspenden búsqueda de trabajadores

En Estados Unidos, tras 18 horas de intensa búsqueda, las autoridades de Maryland suspendieron la búsqueda de los 6 trabajadores desaparecidos tras el choque de un buque carguero con el puente Baltimore que terminó con el viaducto destruido. Basados en los tiempos y la temperatura del agua durante la jornada, las autoridades dieron por muertos a los operarios, que al momento del impacto, se encontraban haciendo reparaciones en la estructura.

Israel anuncia que eliminó al número 3 de Hamas

Israel anunció que dio muerte a fines de febrero, en un bombardeo al campo de refugiados de Nuseirat, en la ciudad de Gaza, al subcomandante militar de Hamas, Marwan Issa, considerado el número 3 de la organización terrorista. Durante este ataque 22 personas murieron. Luego del anuncio de Israel, el grupo Hamas restó credibilidad y aseguró que la última palabra sobre el tema lo tienen las brigadas armadas y aseguró que se publica la información para tapar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.