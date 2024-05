“Los Pulpos verdes”: indagarán vínculos de policías con crimen de reportera de La Victoria

Con una molestia evidente reaccionó el Presidente Gabriel Boric, el pasado 3 de mayo, cuando, en el inicio de la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue interrumpido por dos trabajadores del Canal 3 de La Victoria, quienes protestaban por el homicidio de la reportera Francisca Sandoval Astudillo, asesinada de un disparo efectuado a las 13:00 horas del 1 de mayo de 2022, en la esquina de San Alfonso con la Alameda, en pleno barrio Meiggs.

Sus excolegas del canal comunitario dijeron al Mandatario que en el momento del crimen “nueve personas dispararon con armas de fuego y Carabineros de Chile no actuó”, aseverando que hablar de libertad de prensa “es una burla, señor Presidente”. Ante ello, Gabriel Boric dijo que en su discurso tenía anotado el nombre de Francisca Sandoval, pero fue nuevamente interrumpido por uno de los manifestantes, quien aseguró que “Carabineros no ha hecho ninguna investigación interna”.

Ante ello, el Presidente reaccionó con energía, asegurando que “eso no es cierto, señor”, agregando que “fue asesinada en una manifestación, no por carabineros, no por carabineros. No fue asesinada por carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia”.

Efectivamente, todas las evidencias apuntan hacia el único detenido en el caso, Marcelo Enrique Naranjo Naranjo, de 43 años y domiciliado en La Victoria, un comerciante ambulante que posee cuatro condenas previas por delitos como tráfico de drogas y porte ilegal de armas, y que ese 1 de mayo, junto a otros sujetos vinculados a los “toldos azules”, repelió a balazos una manifestación convocada en el lugar por la Central Clasista de Trabajadores (CAT), la que era cubierta por Francisca Sandoval desde el bandejón central de la Alameda, desde donde captaba imágenes.

Sin embargo, igual que ella, muchas otras personas captaron una serie de imágenes donde se aprecia claramente a los sujetos de los “toldos azules”, apuntando con armas de fuego, casi todos con pistolas, hacia los manifestantes. Incluso se ve a uno de ellos reponiendo el cargador de una pistola 9 milímetros.

Asimismo, hay varias fotos donde se aprecia a los pistoleros en actitud de disparo y, luego de ello, se los ve conversando con quienes estaban dentro de dos furgones Ford blancos, año 2020, con sus ventanas enrejadas y ambos a nombre de la Dirección de Logística de Carabineros.

En dicho sentido, en la causa, que aún no llega a juicio, la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) acusó no solo a Naranjo por homicidio, sino también al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por la responsabilidad de mando que le cabría, debido a que a juicio de este organismo se cometió un delito de apremios ilegítimos, pues a contar de 2016 este delito implica también “al empleado público que, abusando de su cargo o funciones, realiza o consiente en que se realicen los actos de apremios o maltratos”, apuntando en ese sentido a los policías uniformados que estaban dentro de los furgones.

Las sospechas

Luego de la detención y formalización (ayer) del grupo de carabineros conocido como “Los Pulpos verdes”, que extorsionan a comerciantes del sector de Meiggs, al igual como lo hace la pandilla peruana de “Los Pulpos” (de ahí el nombre), distintas fuentes indicaron a El Mostrador que la connivencia entre algunos carabineros de la Segunda y Tercera comisarías de Santiago con comerciantes ambulantes y delincuentes del sector es de antigua data, y que ello permite explicar el hecho de que los pistoleros implicados en el tiroteo del 1 de mayo de 2022 hayan actuado desembozadamente frente a ellos, sin que en momento alguno los funcionarios que ocupaban dichos furgones blancos hayan hecho siquiera el intento de aprehenderlos.

Al respecto, el presidente de la CCHDH y abogado querellante en la causa de Francisca Sandoval, Carlos Margotta, indicó que ellos tienen “sospechas fundadas de nexos” entre funcionarios de Carabineros de la Segunda Comisaría y los ambulantes que dispararon ese día, y que se encuentran buscando “todos los antecedentes del sistema de protección hacia ellos que existía y existe en el sector, de parte de algunos carabineros”.

Actualmente, la investigación está cerrada y el respectivo auto de apertura (el último paso antes del juicio oral) se dictó el 12 de febrero del año pasado.

El fiscal a cargo de la causa, Pablo Sabaj, está pidiendo 25 años de presidio en contra de Naranjo, por los delitos de homicidio simple, disparos injustificados en la vía pública y porte de arma prohibida.

Sin embargo, los hechos relatados en el auto de apertura no se refieren a los sucesos coetáneos, como la inacción de quienes estaban dentro de los vehículos policiales, por lo cual la CCHDH indica que estima que es “su obligación” esclarecerlos e identificar a quienes tripulaban esos móviles, sobre todo a la luz de los antecedentes relativos a la red de corrupción recientemente desmantelada por la Fiscalía Centro Norte y la propia Sección de Asuntos Internos de Carabineros.

El catálogo de delitos

Ayer, en la audiencia de formalización, la fiscal Marcela Adasme acusó a los funcionarios de al menos nueve delitos, el más repetido de ellos: cohecho. Entre estos hechos se cuenta la exigencia de pagos de 1,6 millones de pesos mensuales a comerciantes chinos justamente de la calle San Alfonso, a cambio de “protección”. Quizá lo más increíble de lo revelado a ese respecto en la audiencia es que los policías firmaban un recibo cada vez que la cajera de uno de los locales les entregaba (en un sobre) el dinero.

Además de ello, fueron formalizados por dos delitos de apremios ilegítimos y por falsificación de documento público, debido a la acusación que efectuaron en contra de un restaurante de estar vendiendo alcoholes sin patente (lo que era falso).

También fueron formalizados por el caso del ciudadano chino que fue objeto de un control de identidad injustificado, al interior del edificio donde residía, y asimismo se dio a conocer un episodio muy llamativo, ocurrido el 29 de octubre de 2023, en las afueras del terminal de Tur Bus, cuando dos funcionarios sorprendieron a un sujeto vendiendo cigarrillos importados en la calle.

Este, al ver a los policías, huyó hacia el interior del terminal, entregando su mercancía ilícita (250 cajetillas) a otro individuo, el cual fue finalmente detenido por los dos uniformados.

Sin embargo, en el parte respectivo, estos dieron cuenta de la incautación de solo 131 cajetillas y las restantes, dijo la fiscal Adasme, fueron escondidas en una garita de Carabineros, ubicada en la plaza Argentina, frente a la Estación Central.

En los allanamientos realizados en los domicilios de dos de los funcionarios, además –detalló la persecutora–, fueron encontradas dosis de ketamina y clorhidrato de cocaína. En la casa de uno de los policías, además, se halló también marihuana y una pesa digital, por lo que ambos fueron formalizados por microtráfico.

Ante los reclamos de varios de los abogados defensores, que argumentaron haber tenido acceso muy reciente a la carpeta de investigación, que tiene 6 mil páginas, el tribunal decidió aplazar la discusión de medidas cautelares hasta el próximo lunes, salvo en el caso de uno los carabineros, que quedó con arresto domiciliario nocturno.

Ante ello, diez uniformados fueron enviados en calidad de imputados al módulo 12 de la cárcel Santiago 1, mientras que la única mujer detenida quedó recluida en la cárcel de San Miguel.

Aún está pendiente la detención del único oficial implicado en los hechos, un subteniente, que no ha sido ubicado hasta el momento.

Cabe destacar que ayer Carabineros informó, por medio de su cuenta de X, que el general director de la institución, Ricardo Yáñez, se reunió con los miembros de la Sección de Asuntos Internos, a raíz de la investigación que culminó con las detenciones de los efectivos, diciéndoles que “cuentan con todo mi respaldo y seguiré reforzando sus capacidades, con más recursos humanos y logísticos, porque tenemos que fortalecernos desde adentro y ser la primera línea de control. Los felicito por su compromiso y profesionalismo”.