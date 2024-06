La semana en que se llovió la Corte Suprema

La polémica por la compra de los lujosos autos Lexus es una anécdota frente a todos los eventos que han afectado recientemente al máximo tribunal del país. A la Corte Suprema le está lloviendo sobre mojado hace tiempo y esta semana no es la excepción. Como me dijo una autoridad en el tema: «Y esto no va a parar porque el sistema alienta que estas cosas ocurran». Aquí revisamos algunos de esos eventos que están haciendo a los supremos evaluar volver a tener vocero o vocera.

Todo comenzó en junio del 2023. El fallo de la Tercera Sala sobre las Isapres motivó una entrevista a su entonces vocera Ángela Vivanco, en que reinterpretaba dicho fallo. Luego del episodio, el máximo tribunal decidió no tener vocero(a) y optó por un bajo perfil, pero llegó la filtración del chat de Luis Hermosilla con supuestas gestiones para nombrar al supremo Jean Pierre Matus y al ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa. En esa ocasión optaron por hablar a través de un comunicado oficial.

El asunto se repite

El tema de los nombramientos vuelve a surgir esta semana con el chat del cuestionado exministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, en que se comunica con los ministros Mario Carroza y Lamberto Cisternas, para darles los nombres de los nuevos notarios para Tierra Amarilla y Lo Barnechea. Pero el caso que ha generado más polémica es el de las numerosas conversaciones que tuvo el mismo magistrado Poblete con autoridades políticas de la derecha para que la ministra María Teresa Letelier lograra llegar a la Corte Suprema.

La ministra que votó por la liberación de su promotor

En el caso de María Teresa Letelier, las gestiones para su ascenso adquieren relevancia, porque ella participó de la Sala que en junio de 2023 le otorgó «libertad inmediata» a quien fue su promotor en el cargo, el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete, cuando estaba cumpliendo prisión preventiva por la investigación de los delitos de falsificación de instrumento público e interceptación de comunicaciones en el caso Topógrafo.

Hija de Letelier obtiene 9 votos para llegar a la corte de San Miguel

Esta discusión motivó que se conociera esta semana un acta de la Corte Suprema, del 27 de mayo pasado, en que la hija de la misma ministra Maria Teresa Letelier, Bárbara Quintana Letelier, integra la terna para la Corte de Apelaciones de San Miguel con 9 votos a favor, mientras que los candidatos siguientes tienen 4 y 2 votos. Nadie discute la idoneidad profesional o calificaciones de Bárbara Quintana, pero esta filtración es evidente que quiere llamar la atención sobre el sistema de nombramiento en el Poder Judicial.

El Palacio de Tribunales lleva meses siendo noticia

Otro caso que generó ruido en el Poder Judicial este año fue el de la jueza Graciel Muñoz, hija del presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, que fue solo amonestada por ejercer desde Italia su cargo de jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Opacidad en nombramientos

La discusión que generó el caso de los ministros Matus y Ulloa produjo, a fines de marzo, el comunicado de la Corte Suprema donde reconocen «algunos espacios de opacidad» en el nombramiento de ministros y ministras, pero que también recuerda que le corresponde al «Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación». Un llamado de atención para la clase política.

El abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, me comentó respecto a estas gestiones para promover jueces: «Lo que se reprocha en ese caso no es que un senador tenga opinión, sino el tráfico de ella interactuando con personas que se mueven en los pasillos del poder».

Esta semana terminó con la Corte Suprema cerrando filas con sus ministros cuestionados. La ministra Letelier, el lunes en el pleno, habría expresado su molestia por el intento de reactivar una Comisión de Ética tras conocerse el chat con Poblete, señalándoles -según El Mercurio– a sus compañeros de la Suprema que ninguno estaba ahí «por obra y gracia del Espíritu Santo». Como me dijo un conocedor del mundo judicial, «entre superhéroes no se pisan la capa». La investigación sobre la compra de los 22 vehículos Lexus sigue su curso sin novedades y, como ya está dicho, es una anécdota luego de los últimos cuatro meses.