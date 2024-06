Ministra Vallejo y aborto: “No se trata de las mujeres de izquierda, sino del derecho a decidir”

La ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó este domingo la propuesta de aborto legal que anunció ayer el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública en el Congreso.

Vallejo destacó la insistencia en conseguir aprobar la reforma de pensiones como una de las principales prioridades para el Gobierno y precisó que más allá de las afiliaciones políticas, el Gobierno ha enfatizado la importancia de abordar el aborto como un asunto de interés nacional y de derechos fundamentales para las mujeres.

“Yo quiero señalar que, en materia de aborto, no se trata de las bases de apoyo, se trata de discutir temas importantes para el país. Esto no es solo de las mujeres de izquierda, las mujeres progresistas, hay mujeres que no se sienten identificadas ni con el gobierno, ni con un partido político, pero que sí se identifican con la necesidad de que nuestro país respete sus derechos de decidir”, comenzó argumentando la ministra en una entrevista del programa “Mesa Central” de T13.

La secretaria de Estado hizo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso a una interrupción del embarazo de manera segura, especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y no tienen recursos para buscar alternativas fuera del país.

“Aquellas mujeres que por tener menos ingresos, que son más vulnerables, no pueden buscar otras maneras para interrumpir el embarazo; como quizás otras que pueden viajar a otros países. Entonces, insisto, no es un tema para una base de apoyo, es un tema país, y es un tema de las mujeres, que al menos ellas merecen que en el Parlamento esto se vuelva a debatir, se vuelva a discutir, y ojalá se pueda avanzar en esta materia“, enfatizó la vocera de Gobierno.

Según la ministra Vallejo, la discusión sobre el aborto se planteó como un tema transversal que concierne a todas las mujeres, y mencionó que espera que la discusión se enmarque en un contexto de diálogo y búsqueda de consensos para abordar los “desafíos en temas fundamentales como la reforma de pensiones y el derecho al aborto”.

“Para nosotros, reforma de pensiones sigue siendo una de las principales prioridades, porque entendemos que además es una de las principales prioridades de la ciudadanía”, agregó también Vallejo, explicando que la propuesta de interrupción del embarazo, se que presentará en diciembre, no busca reemplazar otros temas del programa de gobierno.