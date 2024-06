Senador Insulza desde México: “Han habido más de 20 muertos en este proceso electoral”

Ha sido un día agitado para el senador José Miguel Insulza, quien lidera una misión de observación internacional de 45 expertos del mundo para las elecciones de presidente, parlamentarios, alcaldes, regidores y síndicos de México este 2 de junio.

Poco antes de abrir las mesas, fue asesinado a tiros el candidato a síndico del municipio de Cuitzeo, Michoacán, Israel Delgado. Horas después, un grupo armado de encapuchados robó los votos de la Escuela Gabriela Mistral de Puebla y una mujer fue asesinada en otra sede de votación en esa misma ciudad.

El exsecretario general de la OEA se oye tranquilo, pero señala que en los últimos días se ha asesinado al menos a 20 candidatos en distintas ciudades, principalmente rurales de México. Es un país que conoce perfectamente: vivió parte de su exilio en la capital, entre 1981 y 1988, su actual esposa es mexicana y uno de sus tres hijos reside ahí. Además, fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero.

En entrevista con El Mostrador, el senador explica algunas de las dificultades del proceso electoral en un estado con 100 millones de electores y que, destaca, “votan todos en un solo día perfectamente”. Asimismo, afirma que la próxima presidenta de México será una mujer.

“El equipo mío es bien especial. Tenemos solo cuarenta y cinco observadores, la OEA más de 100. Pero el nuestro tiene una particularidad, y es que está conformado solamente por personas que han servido en servicios electorales o tribunales electorales. O sea, nuestros especialistas son por definición gente especializada. Y algunos han venido incluso hasta aquí, por ejemplo, con nosotros el jefe, el presidente del servicio electoral de Ucrania”, comenta Insulza con entusiasmo en medio de un lugar que parece sombrío.

-¿Cómo ha visto el proceso electoral mexicano?

– Este es un proceso inmenso, con 98.4 millones de votantes inscritos. Hay más de 20.000 candidatos, a todo tipo de cargos. En la mayor parte de los estados, se vota hasta en seis papeletas distintas, que van desde Presidente hasta regidores. Y las casillas (sedes de votación) son un número grande también, cerca de 80.000. Ahora, a pesar de todo, se las arreglan para hacerlo en un día, a diferencia de Chile que lo queremos hacer en dos. Y en algunos locales que hemos visitado se ofrece incluso la posibilidad de que quien quiere votar con voto electrónico pueda hacerlo. Y eso demora menos, por cierto.

-¿Hay un nivel de violencia significativo presente en esta elección?

– Bueno, ha habido más de 20 muertos en este proceso electoral. Es decir, si usted me pide un promedio entre lo que dice el gobierno y lo que dice la oposición. Ha habido más de veinte muertos. Lo extraño es que haya un muerto ya una vez iniciada la votación. Eso no había pasado antes. Y ocurre en zonas específicas del país, generalmente poblados más bien rurales, donde hay candidatos a alcalde que son asesinados.

– Fuera de eso, ¿el proceso parece normal para una democracia?

– Las filas son enormes, las líneas de personas son inmensas. Pero la cosa va bastante normal. Es obligatorio votar, pero no hay multa a la gente por no votar. Pero sí se ve la cola más grande y larga en lo que se llaman las casillas especiales, que son lugares de votación para personas que pueden votar estando fuera de su lugar de votación (a más de 200 kilómetros). Y pueden votar, pero demora más y, por lo tanto, la fila ahí es larga, pero hay facilidades para todo. Esa es la realidad. Hasta los presos ya votaron hace pocos días.

– Pareciera un sistema electoral más moderno…

– Sí, yo diría que sí. Hay un Servicio Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que ha inventado toda forma posible para que todo el mundo vote y participe. Incluso, a la gente postrada en cama, le van a tomar el voto a su casa. Se puede votar también por internet.

-¿Y cómo ve a México?

– Puedo decir que este país está muy dividido. Hay mucha división.

– Las encuestas dan por ganadora a Claudia Sheinbaum. ¿Lo comparte?

– Lo único que se sabe es que va a ganar una mujer y habrá una presidenta, eso es seguro. Hay un candidato varón también, pero bastante lejos. Así que la próxima presidenta de México va a ser una mujer. Fuera de eso no podría decir nada más porque se supone que no hago comentarios sobre los posibles resultados.

-¿Usted conocía a las dos candidatas, la opositora Xóchitl Gálvez y la oficialista Claudia Sheinbaum?

– No, no conocía a ninguna de las dos. Estuvimos hace poco con Xóchitl Gálvez en una visita que tuvimos con las principales misiones electorales. Pero Claudia Sheinbaum no aceptó visitas. No hizo reuniones. La gente está contenta de tener una mujer. De hecho, la votación, como le digo, son 98 millones de electores con un margen relativamente superior de las mujeres. Algo así como 52 millones de mujeres y 46 millones de hombres votantes.