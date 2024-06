Espinoza critica al PC por “involucramiento severo” en caso Jadue: “Le hace mal a la democracia”

El senador PS Fidel Espinoza criticó al Partido Comunista por abanderarse a favor del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien quedó en prisión preventiva por el Caso Farmacias Populares, tras ser considerado un “peligro para la sociedad”.

“Yo no me atrevería ni sería tan osado para poder decir cosas tan abismantes como lo que ha dicho Carmen Hertz (PC) en el sentido de que queda la convicción de la inocencia, porque eso no es tarea de los parlamentarios. Eso es tarea de la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, cuando han habido defensas de ese tipo, yo considero que eso le hace mal a la democracia, le hace mal al Estado de Derecho, y tenemos que dejar, como alguna vez el expresidente Ricardo Lagos, que las instituciones funcionen”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Lo anterior, a su juicio, “en el caso de Daniel Jadue, no está ocurriendo porque ha habido un involucramiento demasiado, yo diría, severo, de parte del partido político, que es su coalición. Más que su coalición, es su casa, que es el Partido Comunista y de muchos parlamentarios que, repito, no han dejado que la justicia tenga un pronunciamiento claro o realice su proceso investigativo como corresponde”.

Dicho lo anterior, Espinoza también dijo que “el alcalde Jadue de una u otra manera marcó un precedente importante en el país desde el punto de vista de lo que realizó como alcalde en el ámbito de lo que fueron las farmacias populares, que después siguieron y fueron un ejemplo para muchos municipios del país. No obstante eso, yo critico severamente el hecho de que aquí hayan defensas demasiado corporativas y de algunos parlamentarios poniendo en jaque el rol de la justicia”.

“Lo que me molesta un poquito, y quiero ser muy claro en ello, es que la vara no sea igual para todos. Yo creo que los temas de corrupción, cualquiera sea su resultado, deben ser condenables y deben ser aplicables desde el punto de vista de las presiones preventivas para todos en igualdad de condiciones. Yo creo que en Chile no ocurre eso”, criticó.

Según Espinoza, se han “visto casos como el de la propia Cathy Barriga, exalcaldesa, y otros casos como el del mismo señor Juan Miguel Fuente Alba, que ha sido liberado de una de sus acusaciones, que fue la de lavado de activos, en donde no ha ocurrido lo mismo, a pesar de que en el tema del Ejército hay un fraude clarísimo de más de tres mil millones de pesos que fueron defraudados del erario del Ejército. Y son recursos de todos los chilenos. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que la vara no ha sido igualitaria”.

“He escuchado algunas declaraciones como la de la secretaria general del partido, la ex embajadora en Argentina y expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que ha dicho poco menos que somos un partido que no deja solo a los militantes. Yo considero que, independiente de eso, los partidos, la responsabilidad que tienen con el país, cuando uno de nuestros militantes, cualquiera sea, es investigado, el partido tiene que dejar que la justicia actúe como corresponde y dejar los pronunciamientos políticos para cuando ya esto se haya de una u otra manera determinado. Hay que dejar, repito, que la justicia haga su trabajo”, cerró.