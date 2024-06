FA y Socialismo democrático apuestan al “fortalecimiento del bloque oficialista” tras primarias

En las primeras horas tras las primeras del oficialismo y la DC, emergen los análisis preliminares. En los partidos advierten, con distintos valoraciones, que el Socialismo Democrático duplicó en votos y en el número de triunfos comunales al Frente Amplio más el PC; sin embargo, sostienen que estos últimos se adjudicaron victorias en la mayoría de las comunas emblemáticas: Antofagasta, Valparaíso, Peñalolén, La Florida, Rancagua, y Talca.

En efecto, el Socialismo Democrático inscribió 96 candidatos a las primarias del pasado domingo, entre militantes e independientes, de los cuales 28 lograron derrotar a sus contenedores. Una cifra elevada que, para algunos, contrasta con la cifra de postulantes que obtuvo el PC y el Frente Amplio.

Para estos comicios, los comunistas inscribieron 18 candidatos, y obtuvieron cinco victorias de militantes, más otra de un independiente en cupo de su partido.

En tanto, el Frente Amplio llevó como aspirantes a alcalde a 16 militantes y seis independientes; y el bloque de colectividades alcanzó una victoria en 5 comunas con sus militantes y en otra con un independiente. Esos se suman dos candidatos de Alianza Humanista.

Otro elemento que destacan en el Socialismo Democrático es la diferencia de votos emitidos en el total de primarias realizadas, donde el PS-PPD y PR duplican a los partidos de Apruebo Dignidad. Los primeros sumaron 84884 sufragios, mientras que el PC obtuvo 19249 y el Frente Amplio, 25849 votos.

“Al Socialismo Democrático le fue bien, sacó la mayoría de los votos de la alianza y eso lo perfila bastante bien, ya que lleva más de 1/3 de las candidaturas del pacto. Sin embargo, lo que es más importante es la unidad del bloque oficialista, porque es lo que permitirá gobernar más comunas, mientras que la oposición ni siquiera tiene capacidad de acuerdo en candidato único”, dice el secretario general del PPD, José Toro.

No obstante, en las “tres almas” del gobierno advierten que Apruebo Dignidad obtuvo una conquistas estratégicas en comunas que son consideradas electoralmente emblemáticas. Así, el Frente Amplio consiguió éxito con sus candidatos en tres de las 15 comunas con más votantes: Valparaíso, Peñalolén y Rancagua; mientras que el PC ganó en otras consideradas “grandes”: Antofagasta y Talca.

“Como Frente Amplio hicimos una apuesta estratégica ambiciosa de crecimiento en gobierno locales, pero al mismo tiempo acotada y realista. El rendimiento fue positivo ya que competimos en 16 comunas y ganamos varias con relevancia regional y nacional, ciudades con más de 100 mil habitantes, destacando Valparaíso, Providencia, Peñalolén, Rancagua. Además de comunas pequeñas como Tierra Amarilla y Combarbalá. Esto nos permitirá competir en octubre con candidaturas únicas de todo el pacto de izquierda y centro izquierda y derrotar a las cartas de las derechas, para seguir consolidando el proyecto territorial del Frente Amplio, eso sumado a los actuales alcaldes que van a la reelección”, analiza el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

Paralelamente, el Socialismo Democrático ganó, con cartas socialistas, en tres comunas con alta concentración de electores: en Puente Alto y Talcahuano, también ubicadas entre las 15 con más votantes. A estas se suma La Serena, donde ganó un radical: el exdiputado Ernesto Velasco.

“El Frente Amplio venía muy desprestigiado por el caso fundaciones, vienen de tener su peor año, no tienen el control del Gobierno, pero en esta primaria electoralmente no varió mucho su fuerza, deben estar contentos. Apostó por ganar en pocas comunas, pero de mayor volumen de votos y logró su objetivo. (…) No hay que fijarse solo en el número, sino también en los emblemas, porque estos son los más difíciles de conquistar. Ahora, ganar una primaria no es sinónimo de ganar un municipio, porque en las municipales anteriores solo 1 de cada 4 ganadores en primarias ganó la elección de alcalde”, explica el analista DC, Víctor Maldonado.

En esa línea en las zonas más simbólicas, que son las comunas más pobladas en disputa, los ganadores estuvieron en la fila del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ello aún cuando el partido que más ganó fue el Partido Socialista con 13 triunfos. En el PS consideran que lograron una buena performance, aunque comentan que fue un golpe su derrota en La Granja, donde el exconcejal Juan Valdes (PS) perdió ante Edita Alarcón (DC), pese a ser un hombre cercano a la presidenta del partido Paulina Vodanovic y que incluso fue apoyado por Michelle Bachelet.