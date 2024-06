Senador Flores adelanta mal pronóstico para pensiones y pacto fiscal: “No habrá reformas”

El senador DC Iván Flores es pesimista respecto al futuro de la reforma al sistema de pensiones y del pacto fiscal del Gobierno, al asegurar que no están los votos para que prospere. “Va a costar muchísimo convencer a la derecha”, dijo, junto con agregar que “no habrá reformas”.

“El Presidente lo que hace es hacer anuncios que me parecen que son correctos, pero no dice que esto lo vamos a hacer. Lo único que va a hacer por decisión propia es colocar el proyecto en el Congreso Nacional donde no tienen los votos. Es un tema objetivo”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Flores indicó que en el Senado, “la derecha hoy día tiene 27 o 28 votos y el gobierno propiamente tal, votos duros, logra conseguir 19 y por ahí. Digamos ustedes si eso asegura el éxito de algunos proyectos donde la derecha claramente ha dicho que no lo va a acompañar como en la reforma tributaria, ni siquiera el pacto fiscal”.

“Yo espero que resulte, pero uno tiene que ser honesto en el escenario real, no en el mundo ficticio. Cuando todo esto el Presidente lo amarra a en primer lugar el pacto fiscal, que ya sabemos que la derecha se ha parapetado, no queriendo mover ni un milímetro la cuestión tributaria. Lo que hace la derecha es ofuscarse, enojarse, parapetarse”, reconoció.

En cuanto a la reforma al sistema de pensiones, Flores dijo que van a tratar de que sea 4-2, “porque entendiendo que el 3-3 es una ilusión, no va a flotar, tal vez el otro gobierno y seguimos teniendo a nuestro jubilado esperanzado”.

“Hoy día siento que la derecha está endurecida. Está parapetada en algunas cifras de encuestas y y finalmente en este gallito político tienen como ganar. Tienen como ganarnos”, zanjó.