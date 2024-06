Claudio Fuentes: Gobierno actual es el que “menos apoyo político tiene” desde 1990

El analista político Claudio Fuentes afirmó que la agenda en materia de seguridad impulsada por el Presidente Gabriel Boric, es compleja porque el actual gobierno es el que “menos apoyo político” tiene desde el retorno de la democracia.

“No tiene el apoyo político. Este es el gobierno que menos apoyo político medido en términos de asientos legislativos tiene desde el retorno a la democracia. Es la coalición de gobierno más minoritaria de todas las coaliciones de gobiernos que han gobernado Chile desde el noventa en adelante y por lo tanto la posibilidad de aprobar leyes depende más de la oposición que del propio gobierno. Por lo tanto, es un problema material que tiene que enfrentar”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido agregó que el gobierno tiene otro problema, “que es la opinión pública. Hay una presión social por el camino fácil, llamémoslo, el camino fácil es aumentar las penas, ver más gente en la cárcel. El problema es que eso no es la solución al problema. Acá tenemos que enfrentar una serie de condiciones asociadas a la investigación, a la detención. Y por lo tanto yo creo que los caminos, las posibilidades del gobierno eran bien limitadas. Ahora bien, yo creo que esta discusión que estamos teniendo, el acento punitivo, tampoco el gobierno ha hecho mucho por decir que tenemos que abordar sistemáticamente esto. Ese es el problema del debate político”.

“Creo que en la agenda que viene, porque acá hubo una nueva agenda que recién empezó y que se va a aprobar de aquí a marzo del 2025, hay más preocupación por los temas institucionales. Se colocó el tema de la inteligencia, se colocó el tema del Ministerio de Seguridad, se colocan esos temas, yo creo que hay un énfasis un poquito menos punitivo, pero ya con el conjunto de proyectos que se han aprobado, yo creo que va a haber una fuerte presión al sistema particularmente penitenciario, y eso va a tener un cuello botella en dos, tres años más a mi juicio”, agregó.

Delincuentes bajo seguro

Según Fuentes, para combatir el problema de la seguridad actual en el país, hay que mirar el problema “de distintas perspectivas”.

“Uno, ponlo desde el punto de vista de quién va a cometer un delito. ¿Tú crees que el que está cometiendo un delito está leyendo el Código Penal y mirando qué pena voy a tener por la comisión de un delito? No, no lo va a estar haciendo. Segundo, la probabilidad de ese delincuente de ser capturado es muy baja. Y, por lo tanto, sabe que está funcionando bajo seguro”, dijo.

“En la medida en que tú mejoras las condiciones de prevención de esos delitos, obviamente, el riesgo va a ser mayor. Eso es lo que nos está poniendo atención. Por ejemplo, mayor personal policial en la calle. Eso es prevención. Por lo tanto, eso debiese ser parte de la agenda. Eso se ha tomado recién en los últimos proyectos de ley aprobados. Por ejemplo, la investigación criminal. Si el delincuente sabe que efectivamente comete el delito y termina en la cárcel, efectivamente va a pensarla dos veces. Eso hoy día no está ocurriendo. Y finalmente, desde el punto de vista de lo que tú hablabas, la seguridad ciudadana, la gente piensa y percibe que efectivamente estas normas, se habla de 55 leyes” les son ajenas. “Tú le preguntas que mencionen una y va a ser muy difícil que te mencionen una. ¿Por qué? Porque no se ha vinculado la aprobación de estas leyes con cómo me afecta en mi vida diaria”.

“Hay leyes que sí afectan en la vida diaria. Por ejemplo, la norma que se aprobó sobre temas de robo de madera, efectivamente en el sur, ha tenido un impacto. Ahí hay un caso concreto en donde se ha logrado y ha mejorado mucho más la persecución del delito del robo de madera. Antes no estaba, no estaba ni siquiera penado, no estaba incluido”, zanjó.