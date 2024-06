Sergio Micco y formalización de general Yáñez: “Hay responsabilidad institucional por omisión”

El exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco valoró las declaraciones de Consuelo Contreras, actual directora del INDH, quien señaló que lo ocurrido en el estallido social fueron violaciones a los derechos humanos, pero no fueron sistemáticas.

“En Chile se abrió una grieta, a nuestros pies, a partir del 18 de octubre del 2019, y declaraciones como la de Consuelo Contreras sirven para ir cerrando esa grieta. ¿Qué es lo que ella está señalando? Acá en Chile no hubo una política concertada, acá no hubo un presidente elegido por todos los chilenos que ordenó a Carabineros ejecutar una política de un ataque masivo a la población chilena habiéndose pactado la impunidad”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En cuanto a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Micco recordó que el “2 de julio del 2022, tomaron la decisión por unanimidad, personas de derecha, centro, izquierda, en decir que acá no solamente había responsabilidad individual en las violaciones a los derechos humanos, sino que era institucional. Porque nosotros llegamos a la convicción de que se pudieron haber tomado medidas que hubiesen evitado la gravedad y el número de violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, reiteró que Yáñez tiene responsabilidades penales por “omisión. No es que Carabineros haya ejecutado una política, sino que pudo haber tomado medidas para evitar que siguieran repitiéndose violaciones a los derechos humanos. Un solo antecedente que nosotros tuvimos la vista. En el 2012 existía un informe del Departamento de Criminalística de Carabineros. En el 2012 pasaron varios gobiernos que decían que si se utilizaba la escopeta antidisturbio a menos de 30 metros, podían ser letales, podían dejar sin vista a una persona, como ya había ocurrido en Chile antes del 2018. Entonces, nosotros creemos que sí hay responsabilidades institucionales por omisión”.

“La unidad de consejo dijo que hay responsabilidades penales, que hay que investigar responsabilidades penales por omisión. Y de hecho ya hay fallos de los tribunales de justicia, que no solamente han condenado a quien ejecutó el acto, sino que también a las personas que estaban al mando. Es decir, hay una responsabilidad. Y ha habido más. El 9 de noviembre del 2019 yo me fui a la unidad de control y hablamos de este tema, de que hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, individuales, pero también institucionales”, reiteró.

No hay delitos de lesa humanidad

Micco si bien comparte las denuncias de violaciones a los derechos humanos, descarta la existencia de delitos de lesa humanidad.

Para que esto ocurra, según Micco, “junto con graves violaciones a los derechos humanos, delitos subyacentes, ya se requiere una política, se requiere un plan, y hay fallos de la Tribunal Penal Internacional de que habla de que para que sean realizadas tiene que ser un ataque. Entonces hay un debate jurídico, pero yo tengo la convicción que para que hayan delitos de lesa humanidad tiene que haber una política, tiene que haber un plan. Y eso hasta el día de hoy no se ha comprobado”.

“Yo insisto que para que hayan delitos de lesa humanidad lo afirmo, lo creo, se requiere una política, y esa política hasta el día de hoy no se ha demostrado. Hay violaciones gravísimas, 3.108 querellas. Y espero, mientras no se hayan indicios fuertes de que exista esa política, yo creo que no hay delitos de lesa humanidad en Chile”, reiteró.

Querella por tráfico de influencias

Finalmente, Micco abordó la querella que presentó el INDH por tráfico de influencias contra el exjuez Juan Antonio Poblete para intervenir ilegalmente en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier.

Si bien dijo que no quiere ser “el director en las sombras”, agregó que “me parece de mucha importancia la pregunta que tú me haces. Yo te contestaría lo siguiente. Yo invitaría a leer un texto del exdirector, que está en el acta 672, donde está todo este debate de sistematicidad y generalidad, y también él ha tratado el tema de cuáles son las competencias del instituto. Considera que el instituto no tiene competencias para presentar una querella por tráfico de influencia. La unidad jurídica, el instituto, que respeto mucho, dice lo contrario. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo?

Si hubiese sido director, hubiese seguido la política. Y te señalo, señores consejeros y consejeras de derecho, centro e izquierda, ¿están de acuerdo ustedes que hay un tráfico de influencia indebido

que afecta o que puede afectar la independencia de los tribunales de justicia? Todos ustedes han dicho sí, creemos que sí. Entonces el instituto, en vez de presentar una querella criminal, pudo haber sacado un acuerdo unánime diciéndole al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, a los tribunales de justicia, nos preocupa mucho esto”.

“¿A la larga puede afectar el derecho humano al debido proceso? Eso es lo que hubiese hecho yo. Yo creo que ya está a la vista, la propia consejera Contreras lo ha declarado, se prestó por interpretaciones políticas que creo yo que eran predecibles que iban a ocurrir”, cerró.