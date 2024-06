Gabriel Gaspar y fallido golpe en Bolivia: “Si esto fue una bomba, las esquirlas seguirán saltando”

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Defensa del gobierno de Gabriel Boric y

exembajador en misión especial de Chile ante la demanda marítima de Bolivia ante La Haya​, advirtió sobre las esquirlas del fallido intento de golpe de Estado en el vecino país liderado por el general Juan José Zúñiga, sobre todo ante una falta de “cohesión institucional”.

El intento de golpe de Estado fue denunciado este miércoles por el presidente Luis Arce, reflejando la compleja situación por la que está atravesando Bolivia. La denuncia del mandatario ocurrió luego de que soldados y vehículos militares tomaran el control de la Plaza Murillo en la capital administrativa boliviana, La Paz, y accedieran al Palacio Quemado, sede del gobierno. El general Zúñiga, recientemente había sido destituido como jefe del Ejército tras realizar unas declaraciones en contra del expresidente Evo Morales.

Gaspar señaló que aunque diversas autoridades, partidos y expresidentes condenaron el intento de golpe, esta condena unánime no se tradujo en una cohesión institucional efectiva. “Si lo de ayer fue una bomba, las esquirlas van a seguir saltando los próximos días. Por tanto no es un hecho que esté concluido y por lo mismo hay que ser prudente”, afirmó.

Cabe mencionar que el general Zúñiga fundamentó su arremetida ante la prensa por la “situación del país” y agregó que las Fuerzas Armadas pretendían “reestructurar la democracia”.

El exsubsecretario criticó con firmeza las acciones del general boliviano, destacando que la intervención de un blindado rompiendo la puerta del palacio de gobierno es “repudiable”. Además, cuestionó las declaraciones de Zúñiga sobre la democracia, subrayando que “no es función de las Fuerzas Armadas reformar la democracia“, sino que esta tarea recae en la soberanía nacional de Bolivia.

Gaspar también expresó su preocupación sobre la posible complicidad de sectores civiles en el intento de golpe, aunque enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. “Podría haber complicidad de algún sector civil, del lado que sea. Pero obviamente aquí tiene que haber una investigación”, dijo.

En el contexto de las próximas elecciones presidenciales y generales en Bolivia, Gaspar subrayó la importancia de que se realicen en un clima de estabilidad, confianza y credibilidad. “Bolivia tiene que tenerlas en un clima de estabilidad. Tiene que tenerlas también en condiciones en que los participantes, toda la sociedad política boliviana, concurra con confianza y credibilidad en las normas y en el clima que va a haber“, afirmó.

El diplomático y miembro del Partido Socialista destacó el orgullo de Bolivia como una “sociedad civil indómita” que no tolera abusos, especialmente en las comunidades indígenas. “Hace mucho tiempo que esto no se veía en Bolivia. Pero no solo en Bolivia, sino que no se ve también en la región. Pero es una señal de alerta, porque cuando hay economías estancadas con sistemas de distribución tan desiguales como los que tenemos nosotros, es comprensible y explicable que haya insatisfacciones y protestas”, explicó.

Finalmente, Gaspar, quien también fue subsecretario para las Fuerzas Armadas de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet, sugirió que el general Zúñiga y sus seguidores no actuaron solos y que debe haber habido conversaciones con algunos grupos. “Esta mala apreciación, esta mala lectura que hizo el general Zúñiga y quienes lo acompañaron, en mi opinión, con alguien conversó, con algunos grupos. No quiero conjeturar más allá, tendrán que dilucidarlo las instituciones bolivianas y esclarecer los hechos”, concluyó.