Diputada Yeomans y alza de la luz: “La responsabilidad política es construir acuerdos con empresas”

La diputada CS Gael Yeomans se refirió al alza de las cuentas de luz -que comienza a regir este lunes- afirmando que para evitar esta situación a futuro, hay que forjar acuerdos entre Gobierno y empresas y que no es la solución postergar o mantener el congelamiento.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria dijo que no cree “que la solución vaya por ahí, pero sí me pasa que creo que la discusión sobre la mesa de trabajo también debe ponerse sobre la mesa. ¿Cuál es la disposición de las empresas eléctricas a poder llegar a acuerdos que permitan pagar la deuda? Porque además acá, en este caso, el aumento de las cuentas de la luz es solamente por actualizar el precio. No estamos ni siquiera pagando la deuda, o sea, ni siquiera nos estamos haciendo cargo del problema”.

“Por lo mismo, creo que esa conversación con la empresa eléctrica, en donde el Estado está negociando, también debe venir de parte de ella, con al menos una disposición de la empresa eléctrica. Y también, creo que la decisión a ponerse con algo sobre la mesa, porque, por ejemplo, hoy día tenemos mecanismos energéticos, que son de energía renovable, en donde el costo, luego de la instalación, es cero. Entonces, ¿qué es lo que se están poniendo, con qué se están poniendo las empresas eléctricas también en este debate, en esta conversación? Creo que es una discusión importante, sobre todo en atención a que necesitamos llegar con soluciones”, agregó.

De acuerdo a Yeomans, esta discusión debe darse pronto, porque, en caso contrario, se terminará generando que “las familias pagan este costo, y que todo el resto siga tal cual. Porque va a tener impacto económico en el país, porque va a tener impacto también en los bolsillos de las familias, que quizás no van a poder pagar otras cosas, otras necesidades, por pagar la cuenta de la luz”.

“Entendiendo que en el invierno hay un sobregasto en esta materia, porque simplemente se necesitan calentar. Entonces, yo, en esto, creo que la principal responsabilidad que tenemos como actores políticos, es a construir un acuerdo para presentar una propuesta de subsidio mayor, y también de un diálogo con las empresas, en las que las empresas también tienen que tener mayor disposición”, reiteró.

Según la parlamentaria, dentro de las opciones presentadas -como renegociación de contrato o impuestos especiales a las generadoras- ninguna está descartada, pero tienen que tratarse en la mesa de trabajo.

“La renegociación debe ser parte de la conversación. Creo que no la descartaría en ningún caso, porque además, entendiendo el problema que genera, creo que las empresas también deben mostrar disposición a construir una propuesta de subsidio mayor, que sea sobrellevable para ellas también, por cierto. Porque si no se logra pagar las cuentas de la luz, todos pierden, y las empresas también van a perder”, cerró.