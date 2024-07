Cientista Paulina Astroza y elecciones en Francia: “No ganó el proyecto de izquierda”

La cientista política Paulina Astroza analizó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, donde la ultraderecha sufrió un revés en sus proyecciones, tras el triunfo del Nuevo Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda.

“El gobierno actual, con el primer ministro actual, es un gobierno en funciones, no en ejercicio. Eso significa que solamente tiene atribuciones de tipo administrativo, pero no pueden tomar decisiones como aprobar proyectos de ley, enviar iniciativas, no lo pueden hacer, porque están en este momento en que en inglés se llama el parlamento colgado”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, agregó que los comunistas, los verdes y otros grupos franceses se unieron pero para derrotar a Marine Le Pen, pero cuestionó qué otras cosas van a tener en común ese grupo de izquierda.

“Aquí no ha ganado ningún proyecto político, aquí no ha ganado ningún programa político, aquí ganó el contra la ultraderecha. No ha ganado un proyecto político, un programa político. Y eso es lo que yo escucho con algunos de izquierda con mucha fuerza decir, que ganó el proyecto izquierda. No, no ganó el proyecto de izquierda, no tiene la mayoría”, aseguró.

Ahora, con resultados en mano, tienen que ver “qué tienen en común y además que están obligados a negociar con el macronismo. Sin Macron, sin los votos de Macron, que sacó en segundo lugar, no va a haber gobierno. Y aquí vamos a ver cuánto van a negociar, cuánto van a ceder”.

“Si Jean-Luc Mélenchon, que ha tomado la voz en esto, que es el más de extremo dentro de este nuevo Frente Popular, si no quiere ceder en nada, esa negociación no va a avanzar”, zanjó.