Senador Ossandón califica de “inmoral” rechazar la reforma de pensiones por razones políticas

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón hizo un llamado a aprobar la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, subrayando que “Chile no puede seguir esperando”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Ossandón enfatizó la importancia de avanzar con esta reforma como un deber moral.

“Tenemos un deber moral para sacar esta reforma”, afirmó. “Chile no puede seguir bien esperando. No sacamos nada con hacer un sistema que se reviente de aquí en veinte años más y que no tengamos plata para pagar las pensiones”, añadió.

En esa línea, Ossandón abordó la expectativa irreal de que las pensiones aumentarán significativamente para todos. “Decirle a la gente que cree que la pensión le va a subir un montón, eso no va a ser así… hay un problema con la clase media”, dijo.

“Ayer me paró una persona, y me dice, ya, si me va a subir la pensión, apúrese. Y le pregunté, ¿usted tiene la PGU? Sí. Oiga, no le va a subir la pensión, ya le subió”, ejemplificó.

El senador insistió en la necesidad de encontrar una solución sostenible que funcione a largo plazo. “Los economistas, los técnicos tienen que buscar una solución a que los números de esa solución o la que sea, tiene que resultar”, explicó.

Ossandón condenó la idea de rechazar la reforma por razones políticas. “Si alguien piensa eso, es un inmoral. Es una inmoralidad”, aseveró. Recalcó la importancia de actuar con responsabilidad y no engañar a la ciudadanía con promesas falsas.

El senador concluyó reiterando la urgencia de aprobar la reforma con un enfoque realista y sostenible, resaltando que la responsabilidad recae en todos los sectores políticos para garantizar un sistema de pensiones viable.