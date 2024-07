Culto a santo patrón andino pondrá en pausa juicio contra “Los Gallegos” tras solicitud de defensora

No es aymara ni por fisonomía, ni por apellido ancestral. Sin embargo, la Defensora Penal Pública, Ginger Riffo Gaete -de tez blanca, alta y de contextura delgada-, consiguió que el Tribunal Oral de Arica decretara el receso del juicio en contra de la banda criminal de “Los Gallegos” el próximo 25 de julio, dado que ese día la abogada asistirá a un compromiso “ineludible”: la Fiesta Patronal del Apóstol San Santiago en el poblado precordillerano hispánico de Belén, situado a 144 kilómetros al este de Arica y a 3.200 metros de altitud geográfica.

Fue al terminar la audiencia del jueves pasado, luego de una larga jornada de exposición de las diligencias del agente encubierto “D-1”, donde la abogada efectuó la inusual petición a los jueces de la sala integrada por Sara Pizarro (presidenta), Óscar Huenchual y Sergio Álvarez.

Sin perjuicio de que Riffo solicitó “la suspensión” del juicio, el tribunal al resolver precisó que se realizaría “un receso, mas no una suspensión”. La diferencia entre ambos términos no es menor, dado que el artículo 283 del Código Procesal Penal, sólo permite 2 suspensiones del juicio y si una excede los 10 días, el proceso se anula. Por lo tanto, los magistrados hicieron la diferencia, para no utilizar una de las 2 instancias que permite la ley en un proceso que se estima se extenderá hasta fines de este año.

El permiso otorgado a la defensora y que pondrá en pausa el juicio por 24 horas, no fue unánime. La jueza presidenta Sara Pizarro decidió votar en contra, argumentando que “si bien es cierto se entienden las razones fundamentadas por la letrada, no se puede soslayar que los imputados están privados de libertad y acá se estaría conculcando el derecho que tienen éstos de ser juzgados en un plazo justo y razonable”.

Esta no es la primera vez que el tribunal autoriza el receso del juicio por asuntos personales esgrimidos por los defensores penales públicos. En tres ocasiones desde que comenzó el proceso, han sido acogidas peticiones por asuntos personales que resolver como trámites o postulaciones a un nuevo trabajo.

Consultada la Defensoría Penal Pública sobre esta inusual situación, el organismo entregó a El Mostrador una escueta declaración, indicando que “la petición fue realizada siguiendo los procedimientos establecidos y fue evaluado por el tribunal competente, que determinó la viabilidad de esta. Cabe destacar que no hubo oposición por parte del Ministerio Público, ni de los querellantes a esta solicitud”.

También en el verano, cuando el proceso aún estaba en el Juzgado de Garantía de Arica, fue autorizado un receso durante la fase preparatoria del juicio oral, con ocasión del Carnaval con la Fuerza del Sol.

“Compromiso religioso”

Hablando siempre en tercera persona, como si el requerimiento fuese institucional, Riffo al exponer su requerimiento dijo a los jueces: “se presentó un escrito para efectos de poder solicitar la suspensión del juicio para el jueves 25 de julio. Como se señala en el escrito, el año pasado se adquirió un compromiso de carácter religioso con el alférez del pueblo de Belén, que en dicha fecha tiene la ceremonia del patrón del pueblo que es San Santiago”.

Y al fundamentar dijo “hay un compromiso de carácter religioso, cultural y también de ayuda para la celebración de dicho día. Si bien, la ceremonia dura la semana completa, la defensa pide solamente por el día 25 de julio que es el día de esta ceremonia más importante. Su señoría, sin perjuicio que evidentemente esto no dice relación con nada del juicio, como señalé, este es un compromiso que yo adquirí el año pasado y evidentemente la extensión de este juicio es una situación ajena a esta defensa”.

Luego de escuchar la solicitud, la jueza presidenta pidió la opinión a la Fiscalía, entidad que no se opuso al receso al igual que el Ministerio del Interior. Sin embargo, este último hizo la prevención de que no debía ser una “suspensión, sino un receso”.

También opinó el único defendido de Riffo en la causa, el venezolano y unos de los líderes de “Los Gallegos”, Jorge Galavis, alias “El Culito”. El imputado, que está acusado de los delitos de homicidio calificado, asociación ilícita para el narcotráfico y la trata de personas, tráfico ilícito de estupefacientes, trata de personas, tráfico de migrantes, robo con intimidación, lavado de activos, dijo no tener inconveniente con el permiso para su abogada.

La Fiesta

La fiesta patronal por el Apóstol San Santiago, que data de la época hispánica y pertenece al culto católico, se realiza todos los años en el poblado precordillerano de Belén el 25 de julio. La comunidad indígena beleneña se organiza para financiar los gastos de los festejos otorgando distintos cargos a los participantes. En los últimos años, se han sumado al alferazgo, institución que prepara la celebración, personas que no necesariamente son aymaras de origen.

Tal como lo expuso la defensora Riffo, la fiesta se desarrollará entre el 22 y el 27 de julio. Partirá con una pawa, es decir, la solicitud de permiso a la Pachamama para efectuar la fiesta. El programa contempla diversas ceremonias que serán acompañadas con comida y bebidas alcohólicas y bandas de bronces, para agasajar a los invitados y turistas que llegarán al poblado.

Según los registros históricos, Belén fue fundado por los conquistadores españoles en el año 1625. Posee dos iglesias declaradas monumentos históricos por el Consejo de Monumentos Nacionales: la de San Santiago y la de la Virgen de la Candelaria, ambas estructuras reconocidas como parte del conjunto denominado “Iglesias del Altiplano”. El poblado tiene la arquitectura hispánica con casas de adobe, un canal que corre por el pueblo y calles empedradas.