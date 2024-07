Senador Saavedra emplaza al Congreso a despachar pensiones: “Llegó la hora de la política”

Esta semana la comisión técnica de pensiones entregó su informe final con algunos puntos de consenso y otros que seguirán siendo discutidos en la Comisión de Trabajo del Senado. Dentro de los acuerdos está incrementar el porcentaje de cotización adicional, pero quedó en manos de los parlamentarios definir la fórmula de distribución. Discusión, que a juicio del senador del PS e integrante de la instancia, Gastón Saavedra, será uno de los principales nudos a resolver.

Sin embargo, previo a este debate, se deberá definir la fecha para concretar la votación de la idea de legislar. Algo que está en manos del presidente de la Comisión, Juan Antonio Coloma (UDI), quien debería convocar para la última semana de julio, según aspiran desde el oficialismo.

En conversación con El Mostrador, Saavedra afirmó “que -tal como dijo el mismo senador Ossandón, no hay excusa política para que nos neguemos a votar en general. Y efectivamente tiene razón. Es un llamado, por lo tanto, al resto de los integrantes de la derecha a que se allanen a votar en general”.

“Cómo no voy a querer yo que -para que no se contamine con las elecciones- tengamos votado el proyecto, tanto en general y particular, antes de las elecciones municipales y regionales. Creo que ese debería ser el compromiso de todos los legisladores integrantes del Senado. Si eso ocurre, creo que daremos un gran paso para que después vaya al trámite posterior a las elecciones en la Cámara de Diputados”, dijo.

-¿Qué le pareció en términos generales el informe de la mesa técnica de pensiones?

Ha sido una tarea difícil, compleja, para llegar a estos puntos de encuentro. Convengamos que tenemos un escenario distinto, porque hay puntos en que estamos de acuerdo, así como también hay otros en los que no se lograron poner de acuerdo los técnicos. Pero veremos si hay alguna alternativa para aproximar posiciones y construir consensos para un sistema de pensiones de carácter mixto, que es lo que el país requiere.

Frente a eso, yo valoro que se hayan establecido los seis puntos como un guarismo total. Ahora, la distribución de eso es la gran tarea que tenemos. Lo segundo, la pensión garantizada universal, que también hay una recomendación que no sea al 100%, porque claramente es un desincentivo al ahorro previsional. Lo que también abre la puerta para ver cómo esos recursos se pueden destinar vía un acuerdo a otro punto que también está allí y que, por lo tanto, pudiéramos resolver el problema de solidaridad intergeneracional ahora, para poder aumentar las pensiones de aquellos chilenos que hoy día tienen malas pensiones autofinanciadas.

Entonces, hay una serie de elementos que yo los catalogo como favorables para un escenario de acuerdo político, ahora es el tiempo de la política, para entonces lograr la votación en general en la comisión.

-¿Cómo proyecta el debate sobre cómo aplicar la solidaridad en la reforma?

-Es un tema sobre el que hay que hacer entender a la derecha que es un desafío país y que ellos también están involucrados en esto. Porque cuando hay pensionados, como las mujeres, que tienen una mediana de 48 mil pesos, algo les tiene que llamar la atención. O cuando un profesor que está ganando un millón de pesos tiene una tasa de reemplazo del 30%, su poder adquisitivo, su condición de vida baja a 300 mil pesos. Y si no fuera por la pensión garantizada universal, estaría viviendo con 500 mil pesos mensualmente. Entonces, eso también creo que les debe llamar la atención poderosamente a quienes representan a la derecha en la comisión. Por lo tanto, deben allanarse a la búsqueda de acuerdos para resolver un problema país. A eso estamos convocados, a resolver una situación que el sistema de pensiones nos crea y que no está en condiciones de superar.

Tenemos que dar pasos hacia un acuerdo político para la creación de un nuevo sistema de pensiones, donde la seguridad social sea el eje principal de esto. Y allí, entonces, tendrán que abrirse a un acuerdo para la creación de un seguro social o como se llame, y financiado ya veremos cómo, pero que hay espacio para eso en aras de superar las condiciones de 2.200.000 chilenos que tienen malas pensiones.

Ahora, también está el otro punto de acuerdo y que lo han dicho todos, los expertos de derecha, también de la centroizquierda, donde la licitación del stock es clave para mejorar la competencia, para bajar las comisiones, y al bajar las comisiones tú aumentas por lo menos un poco tus ingresos, pero también te deja el margen para que tú voluntariamente aumentes las cotizaciones. Entonces, es un tema que tenemos que conversar.

Y el otro punto que también tenemos que conversar es la división de la industria, porque creo que allí hay un punto álgido del sistema, hay distorsiones claras y evidentes que no son convenientes mantenerlas.

-Respecto a la separación de la industria, donde no hubo acuerdos en la mesa técnica, ¿cómo desde lo político se pueden acercar posiciones?

-Una cosa es todo lo que es la gestión de los recursos, de lo que ponemos los trabajadores en el país, y otra es todo lo que son los servicios que prestan las AFP. Hay una fuerte acumulación de recursos y, por lo tanto, eso hay que resolverlo de buena forma. Y tendrán que sincerar algunas cuestiones que aún faltan para que, en definitiva, avancemos en esa materia de cómo la industria se reorganiza en adelante en beneficio del sistema.

-¿Cree que hay apertura?

-Va a ser difícil, pero mira lo que dice Salvador Valdés, sobre las utilidades de operación que tiene esta industria. Hay una inelasticidad en el sistema, yo me quedo ahí, por tanto nadie ofrece nada distinto. Y como eso ocurre, entonces las utilidades son del 33,3%, como él mismo dijo. Si uno lo compara con lo que pasa en otros sectores de la producción y los servicios, comúnmente una empresa gana el doce coma y algo. Es casi tres veces las utilidades operacionales que tienen. Ahora, si uno lo compara con las utilidades que tienen los fondos de las personas, mediana, histórica, llegaba al 7%, pero se presume que el próximo año, producto de las contracciones de la economía en el planeta, porque los recursos de los chilenos también están instalados afuera, esos fondos van a rentar de un 3% a 4%, contra un 33. Yo creo que algo se tendrá que hacer y la derecha se va a tener que allanar a mejorar esas condiciones en beneficio de los pensionados.

-Otro acuerdo que aparece en el informe técnico es la solidaridad intergeneracional, donde la comisión evaluó que el componente intergeneracional beneficie más a mujeres que a hombres como un posible mecanismo para poder cerrar esta brecha. ¿Le parece suficiente? ¿Va a ir encaminado hacia allá el debate político?

-El desafío que tenemos como país es que antes de esto, a igual trabajo, igual paga. Es el paso previo, es allí donde está el punto. Allí es donde tenemos un problema. Pero junto con eso, después tenemos el otro problema de la jubilación. Entonces, ese problema hay que abordarlo. Y el proyecto lo plantea, creo que hay espacio para ponerse de acuerdo porque no podemos seguir, además, legislando para mantener la inequidad y la desigualdad entre hombres y mujeres una vez que están jubilados.

Entonces, es otro desafío que está propuesto y hay espacio para esta solidaridad intergeneracional que tenemos. Y que podríamos con los puntos de estos seis puntos, resolverlo también de buena forma. Porque creo que nadie, ni de derechas, ni de izquierdas, queremos mantener este nivel de desigualdad y de inequidad en la sociedad.

-Ahora en términos prácticos, ¿cómo va a funcionar metodológicamente la Comisión de Trabajo previo a la idea de legislar?

-La idea de legislar es la expresión de la voluntad política para justamente hacer eso, legislar. Y todos los senadores, diputados, que somos elegidos, tenemos por principal función legislar. Entonces, es una aberración el no darse a la tarea de votar en general. Porque es la antítesis del legislador, por eso es el llamado a que cumplamos con nuestra misión, que está en la Constitución. Negarse a legislar creo que es una falta grave ante la ciudadanía.

-Pero la oposición estaba esperando que hubiesen condiciones previas como tener este informe en mano para poder sentarse a votar la idea de legislar…

-Creo que es una actitud dilatoria, es un obstruccionismo puro y duro. Algunos en su cabeza tendrán como estrategia tratar de llegar sin tener un proyecto legislado al momento de las elecciones, porque pensarán que van a ganar. Y entonces con una adhesión social, más la mayoría que tienen en el Congreso, no habría ninguna posibilidad de tener una reforma. Pero quiero decirles que, como dijo el mismo senador Ossandón, no hay excusa política para que nos neguemos a votar en general. Efectivamente tiene razón. Y es un llamado, por lo tanto, al resto de los integrantes de la derecha a que se allanen a votar en general. Después de eso, tenemos que ir artículo por artículo revisándolo.

Mi voluntad está, si yo fuera presidente de la comisión llamaría a votar en general y creo que desde el punto de vista político le haría bien a la UDI decir queremos que los chilenos mejoren su pensión.

-Pero a su juicio de aquí a fin de mes votarían, no debiese pasar de eso…

-No debiera pasar, tal vez la primera semana de agosto.

-Una de las cosas que dijo la ministra Jara es que hay una ventana de oportunidad bien acotada antes de que los pillara el tiempo de elecciones en octubre…

-Cómo no voy a querer yo que -para que no se contamine con las elecciones- tengamos votado el proyecto en el Senado, tanto en general y particular, antes de las elecciones municipales y regionales. Creo que ese debería ser el compromiso de todos los legisladores integrantes del Senado. Si eso ocurre, creo que daremos un gran paso para que después vaya al trámite posterior a las elecciones en la Cámara de Diputados. Y veremos si es que no hay algún desacuerdo, porque si no vamos a terminar en una comisión mixta y ahí entonces vamos a pasar para el próximo año ya la legislatura de la reforma de pensiones.

-Entonces el anhelo sería que antes de las elecciones de octubre la reforma debería quedar despachada a tercer trámite…

-Así es.