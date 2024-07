Jackson admite culpa por dichos sobre cabo absuelto en caso Pío IX, pero mantiene crítica a policías

“Hago el mea culpa (…) Creo que fue un error”. Con la frase de la oración católica El Confiteor, el exministro Giorgio Jackson (FA) reconoció tener una parte de culpa, “la principal” según afirmó, por calificar al cabo(r) de Carabineros Sebastián Zamora de “funcionario criminal”, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo absolviera por unanimidad del cargo de homicidio frustrado de un manifestante en el Puente Pío IX, que cayó al río en un hecho ocurrido el 2 de octubre de 2020 .

Sin embargo, el exministro Giorgio Jackson insistió en su cuestionamiento al procedimiento policial por el hecho donde un manifestante resultó herido de gravedad. “Hago el mea culpa y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida. La principal (…) reaccionamos muy rápido con poca información. Eso es algo que tenemos que aprender de los procesos políticos, que en general conduce a errores. Y salir muy rápido con una opinión, sin tener toda la información o eventualmente desde el lenguaje que uno ocupa” comenzó diciendo Jackson, por videoconferencia, en entrevista con TVN.

El hecho fue registrado en un video -cuya imagen ha sido interpretada de diversas formas-, sobre el cual el fundador de RD precisó: “Yo vi el vídeo, eso no es algo que queremos que se enseñe en la Escuela de Carabineros, de cómo proceder en un procedimiento policial. No es que haya habido una acción que haya sido irreprochable. Sencillamente, el Tribunal dijo que es una acción que no constituye un homicidio frustrado”.

Y luego expuso, pese a su mea culpa, que su crítica ha servido. “¿Estoy haciendo un mea culpa? Creo que tengo que decir las cosas en las que siento que hay un mea culpa, no debería haber actuado tan rápido, (…) Lo que sí, es que creo que hay partes de la crítica que yo creo que han servido. ¿En qué sentido? En que los procedimientos policiales han ido cambiando. Ahora hay más conciencia respecto a los límites que tiene que haber en cuanto a materia de derechos humanos y también sabemos que hay varios casos en los que sí ha habido condena (…) vimos un vídeo que no queremos que se repita (…) probablemente fueron conductas como poco proporcionales”, afirmó el fundador de RD y actual integrante del partido Frente Amplio.

La controversia se suscitó esta semana luego que se hiciera público un posteo del 3 de octubre de 2020 en la red X en el que el exministro, que debió renunciar en el marco del caso Fundaciones, posteara lo siguiente: “El funcionario criminal va a seguir en funciones. El director general que notificó que no daría a nadie de baja sigue en el cargo. El gobierno que se querelló cuando lanzaron una moto al río no se va a querellar cuando lanzan a un menor de 16 años al río. Lo que es bencina al fuego”.

Ante las críticas que surgieron señaló que: “Feliz de tener una conversación con él (Sebastián Zamora). No sé realmente qué es lo que piensa él respecto a lo que nosotros dijimos. No tengo ningún problema en tener una conversación con él. Creo que eso fue un error (lo que Jackson posteó). Yo estoy disponible a bajar el tuit a exactamente todo. No he tenido una conversación con el cabo Zamora”.

Aunque el exparlamentario agrego que “Creo, eso sí, que hay que esperar la sentencia. ¿Para qué? Para saber efectivamente lo que hubo y poner en justa medida la crítica. O sea, cuando uno rectifica, también quiere justificar y ajustar la crítica. (…) ese procedimiento no estuvo bien”, arguyó el exsecretario de Estado.