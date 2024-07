Partido Social Cristiano anuncia acusación constitucional contra ministra Tohá

Los 15 homicidios registrados la semana pasada en el país, especialmente en la Región Metropolitana, han intensificado el debate sobre seguridad pública en el Congreso. Ante esta situación, el Partido Social Cristiano (PSC) ha decidido tomar acciones drásticas, anunciando su intención de presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La presidenta del Partido Social Cristiano, diputada Sara Concha, justificó esta decisión argumentando que “la crisis de seguridad en nuestro país es insostenible y el gobierno tiene una venda en los ojos. No se dan cuenta de que Chile no resiste más esta ola de violencia”. Concha añadió que “15 homicidios en cuatro días son más que suficientes para confirmar que la agenda de seguridad en nuestro país no está funcionando y que las reuniones de la ministra Tohá no están dando las soluciones a la crisis que estamos enfrentando”. La diputada concluyó afirmando que “el Gobierno tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los chilenos”.

Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por otros sectores. El diputado y jefe de Bancada PPD-Independientes, Jaime Araya, calificó la propuesta del Partido Social Cristiano de “ridícula e inútil”. Araya argumentó que el tiempo debería utilizarse en combatir el crimen organizado, señalando que “esta es la propuesta más inútil y ridícula que he escuchado para combatir la grave crisis de delincuencia que vive nuestro país”. Añadió que “políticos que están tratando de sacar dividendos políticos en una discusión inútil… solo hacen perder el tiempo que deberíamos utilizar en cosas importantes”. Araya enfatizó la necesidad de mejorar la inteligencia, interrumpir la ruta del dinero proveniente del narcotráfico y terminar con el tráfico de migrantes.

En un llamado a la oposición, el diputado Araya pidió a la alcaldesa de la UDI, Evelyn Matthei, que no se sumara a la acusación constitucional anunciada por Concha. “Espero que haya cordura y mesura, y le hago un llamado especial a Evelyn Matthei: que por favor ordene sus filas y no caiga en la tentación de apoyar esta ridícula acusación constitucional”, sentenció.

Por otro lado, el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, no descartó presentar una acusación constitucional contra la ministra Tohá, en relación a la crisis de seguridad. Macaya hizo estas declaraciones tras una reunión en La Moneda liderada por Tohá para abordar la seguidilla de homicidios en la Región Metropolitana. El Ejecutivo anunció una serie de medidas tras la reunión, pero Macaya afirmó que hay “responsabilidades políticas” en torno a la crisis y que estas pueden hacerse valer en el Congreso.

En línea con esta postura, el diputado Juan Antonio Coloma señaló que, “ante el evidente fracaso en la gestión de la seguridad, el Presidente debería pedir la renuncia a aquellos que no han demostrado tener las capacidades para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”.

La UDI también exigió la salida de Tohá y de los subsecretarios de la cartera, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, apelando a que el equipo de seguridad era responsable del “fracaso de la estrategia implementada”.

El Presidente Gabriel Boric respondió afirmando que no pedirá renuncias. “No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pide la UDI (…) No, señores”, declaró, asegurando que el gobierno está trabajando para enfrentar la crisis.

Debate sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)

Además de la acusación constitucional anunciada por el Partido Social Cristiano, en el Congreso se está acelerando el debate sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para el Ejército y las policías. El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) urgió a avanzar en este proyecto, señalando que “las Fuerzas Armadas puedan apoyar a nuestros Carabineros en las labores policiales”.

El proyecto de RUF, aprobado por la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente en el Senado. El senador Pedro Araya (PPD) explicó que “una vez vencido el plazo, como Comisión de Defensa, sesionaremos a la brevedad para despachar esta iniciativa”.

Por su parte, Macaya señaló que “la única manera de sacar adelante esto es con otra actitud. El Congreso ha avanzado más que nunca en su historia en materia de seguridad”. Macaya cuestionó si, con la aprobación de esta ley, la situación de los asesinatos sería más favorable.

Esta semana, sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados no se encuentra sesionando debido a que es semana distrital. La situación de seguridad sigue siendo un tema de intensa discusión y controversia en el ámbito político, mientras se buscan soluciones efectivas para enfrentar la violencia que aqueja al país.

De forma paralela, personeros del oficialismo solicitaron aumentar las medidas de seguridad y decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana, como lo planteó el senador José Miguel Insulza (PS). Ante esta petición, el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio se declaró “técnicamente escéptico”.