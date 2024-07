Gobierno cede a medias ante la derecha: rediseña veto presidencial pero mantiene multas bajas

Síntesis generada con OpenAI

El Gobierno planea presentar un veto a la reforma electoral que busca reintroducir multas por no votar en las elecciones municipales, excluyendo a mujeres embarazadas y mayores de 70 años, y fijando la multa en 33 mil pesos. Esta decisión ha causado descontento en la oposición, temiendo que afecte su agenda de seguridad. El veto aún no es oficial y está sujeto a cambios, lo que ha llevado a negociaciones para encontrar un consenso que satisfaga a ambas partes. La oposición, en particular, busca aumentar la multa y revisar las excepciones de voto obligatorio.

Desarrollado por El Mostrador