Francisco Vidal admite: “Me traicionó una vez más el tono” tras polémica sobre TV pública

Tras la polémica suscitada por lo que dijo sobre la televisión pública y el rechazo de Canal 13 y Mega —canales de los grupos Luksic y Bethia— ante su “odiosidad hacia la participación del sector privado en los medios”, el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, abordó las críticas que surgieron tras sus declaraciones en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

“No tener televisión pública en el ecosistema de medios de televisión, implica que los chilenos se informen por grupos económicos como Luksic (Canal 13) o Heller (Mega), o por unos gringos que andan circulando en Chilevisión y andan cambiando de propiedad”, dijo Vidal en el Congreso, encendiendo la pradera en el debate sobre el proyecto que modifica la Ley 19.132, que crea la empresa de Televisión Nacional de Chile (TVN). El proyecto se basa en las indicaciones presentadas por el gobierno de Gabriel Boric al texto ingresado durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, el 2 de marzo de 2022.

Y es que TVN también destacó su reconocimiento hacia el trabajo y la contribución de los profesionales en diversos medios de comunicación del país, incluidos aquellos que han desarrollado parte de su carrera en la señal pública. En este contexto, la emisora se distanció del presidente del directorio y subrayó que las críticas opiniones expresadas por Pancho Vidal fueron “formuladas a título personal”.

Luego de declaraciones públicas emitidas por Canal 13 y Mega, en entrevista con el Diario Financiero, el exministro Vidal admitió que “me traicionó una vez más el tono”, al reconocer que su manera de expresar las opiniones pudo haber sido percibida como personalizada, lo que consideró un error. Aclaró que su intención no era atacar a las personas ni a los trabajadores de los medios de comunicación, sino expresar un punto de vista sobre el papel de TVN como canal público.

El presidente del directorio de TVN reafirmó su respeto hacia todas las opiniones emitidas por los canales de televisión, subrayando que su crítica no se dirige a los individuos, sino al debate sobre la necesidad de una televisión pública diversa y plural. “Esto no es un tema personal, no es una crítica a las personas”, sentenció.

En este sentido, Vidal argumentó que la existencia de TVN como canal público es fundamental para enriquecer el panorama de medios en Chile, que cuenta con solo siete canales de TV abierta, de los cuales cuatro son los principales en términos de audiencia y solo uno es una TV pública.

Vidal también destacó que el debate en el Congreso sobre el financiamiento público de TVN debe considerarse en el contexto de un sistema de televisión abierta, donde la coexistencia de canales privados con líneas editoriales propias es esencial. Según él, la suma de diversas perspectivas informativas contribuye al bienestar de la ciudadanía y a la riqueza de la información disponible en el país.

Cabe mencionar que el nombramiento de Francisco Vidal como presidente del directorio de TVN generó debate en la arena política. En diciembre del año pasado, la oposición dijo que fue un “premio” para el vocero del En Contra tras el último plebiscito constitucional. Por su parte, desde el Gobierno aseguraron que “esto es un reconocimiento a su trayectoria y experiencia”.