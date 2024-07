Cuenta regresiva para formalizaciones del Caso Hermosilla

El Caso Hermosilla explota. La grabación con el abogado Luis Hermosilla, difundida por Ciper en noviembre pasado, forma parte actualmente de dos causas que corren por distintos carriles. La primera es la correspondiente al caso Factop, que comenzó antes de conocida la grabación y que lleva adelante el fiscal Juan Pablo Araya, quien investiga los delitos de estafa, lavado de activos, apropiación indebida, entre otros. En Factop las formalizaciones comenzaron el 8 de abril de 2024 y han sido ampliamente informadas por la prensa y los propios involucrados.

Nadie sabe nada. El segundo proceso investigativo es el caso Corrupción, que asumió la fiscal Lorena Parra, después de conocida la grabación en noviembre pasado, y que investiga los delitos de cohecho, tráfico de influencias y, posiblemente, lavado de activos. Los detalles de esta investigación los conoceremos en la segunda mitad de agosto y prometen mover la estantería de los poderes político, económico y judicial, entre otros.

Fiscal Parra sería la única que tiene acceso al teléfono de Hermosilla. Personas vinculadas a la causa señalan que ninguno de los diez policías del OS7 que están en las investigaciones han tenido acceso al teléfono de Hermosilla y que los únicos que conocen su contenido son la fiscal Parra y su asistente. Información de este teléfono fue la que permitió, en marzo pasado, que la fiscal formalizara al entonces director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Existe nerviosismo por la nueva información que se conozca en agosto.

Formalización de Luis Hermosilla. Fuentes vinculadas a la investigación señalan que la información sobre el caso se conocerá cuando se produzca la formalización de tres personas investigadas en la causa. En Fiscalía trascendió que una de esas personas será el abogado Luis Hermosilla; de las otras dos existe menos precisión, pero es muy posible que sean Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. No se descarta que, previo a la formalización, se emitan órdenes de detención, como ocurrió en la arista Factop.

Fiscalía sigue dueña del caso. En el Ministerio Público dicen que la información del caso se conocerá en el proceso de formalización de los tres involucrados y no está presupuestado entregar antecedentes al Poder Judicial o, específicamente, a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, que investiga a cinco magistrados. «El Poder Judicial no ejerce jurisdicción, no tiene calidad de interviniente, por lo tanto, no existe obligación de la Fiscalía de remitirle información del caso», explican. Vendrán noticias en esos días de formalización.

Prisión preventiva. La formalización podría involucrar la detención de los involucrados y la solicitud de prisión preventiva mientras se realiza la investigación. Respecto a la posibilidad de que se dicte el secreto de la investigación, se señala que los casos de cohecho y tráfico de influencias tienen secreto relativo o, excepcionalmente, secreto absoluto, que dura 40 días en causas normales.

Sauer contento con posibilidad de libertad. Personas que participan del caso Factop afirman que Daniel Sauer ha contado a sus compañeros de reclusión, en Capitan Yáber, que negoció con la Fiscalía colaborar con la investigación de los casos Factop y Corrupción, a cambio de rebajar las medidas cautelares mientras culminan las indagatorias y la causa va a juicio.

Sin embargo, no hay claridad sobre si la colaboración en el caso Corrupción le pueda servir para obtener ventajas en el caso Factop. El abogado Luis Hermosilla sería una de las personas afectadas por la colaboración de Sauer.

El newsletter completo en el siguiente link.