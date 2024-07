Presidente Boric descarta polémica con PC pero advierte: “La política internacional la dirijo yo”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas del Partido Comunista (PC) chileno, quienes han salido en defensa de los resultados de las elecciones en Venezuela, las que dejaron a Nicolás Maduro como el nuevo presidente.

Recordemos que el Ejecutivo evitó reconocer el triunfo de Maduro tras la tardía resolución entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, que dio por ganador a Maduro. Ante la negativa de Chile, el gobierno venezolano decidió expulsar al personal diplomático chileno de su territorio.

Si bien el PC no ha declarado oficialmente, sí lo hicieron algunos militantes, como el diputado Boris Barrera, quien llamó desde Venezuela a respetar la victoria de Maduro y refutó las acusaciones de fraude electoral.

Desde Emiratos Árabes, en donde sigue en gira, el Presidente Boric dijo que “la alianza de gobierno que tenemos en Chile es una alianza que es diversa y si yo hiciera de cada diferencia que existe con algún parlamentario o alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar”.

En esa línea, afirmó que con el PC mantiene “una excelente relación en lo cotidiano”. “Han sido un partido importante para la sustentación del gobierno con permanentes aportes y en el punto de política internacional particularmente respecto a Venezuela tenemos una diferencia”, sostuvo.

“Lo bueno respecto a eso es que tanto ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo, como Presidente de la República y como jefe de Estado y por lo tanto no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros y creo que los roles están claros, tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola”, señaló.

En ese sentido, dijo que la posición del PC no representa un problema con la coalición de gobierno, pues “tenemos muchísimos desafíos en común, tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones, tenemos que sacar adelante el pacto fiscal, tenemos que seguir haciendo crecer nuestra economía”.

Finalmente, dijo que no hará “de este tema un tema de política interna, que me imagino que va a haber quienes tratan de aprovecharse de aquello”. “Para mí lo importante en esto y hago un llamado conjunto a que no perdamos de vista que lo importante es que las elecciones se respeten, que sean transparentes”, cerró.