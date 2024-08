Cómo fue el caótico fracaso de la lista única de gobernadores del oficialismo-DC que pidió Boric

“El óptimo es una sola lista para evitar la dispersión de votos”. Ese fue el mensaje que les entregó el presidente Gabriel Boric, a los presidentes del partido, en la reunión que sostuvieron la semana pasada en La Moneda y donde uno de los temas fue la importancia de la elección de gobernadores regionales.

Para Boric era inquietante que el oficialismo y la DC fueran prácticamente en 10 listas, es decir una por partido. Ello, porque entre más “dispersión” La Moneda temía que la derecha gané en primera vuelta en varias regiones.

Sin embargo, “el óptimo es una sola lista” planteado por el Jefe de Estado no pudo pactarse en el bloque de partidos. Esto, a pesar de que en mayo pasado parecía que las únicas divergencias irreconciliables estaban en Coquimbo y en Antofagasta. Donde había a lo menos candidatos de tres partidos exigiendo el cupo, y pocas opciones de consenso.

Finalmente, a la divergencia por Coquimbo y Antofagasta, se sumaron otras siete: Arica, Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Los Lagos, Maule y Biobío. El enredo era tal que dos partidos habían afirmado que en Los Lagos habría tres postulantes, otros que solo dos, y otros no tenían claridad. Eso era un factor clave, ya que con tres varios militantes daban por perdida la región.

Sin embargo, cuentan, tal era el caos de los últimos minutos de la negociación, que hasta este miércoles 31 por la mañana, en las cuatro listas aún no había total certeza de quienes eran los inscritos a vencer, ni si el candidato único por Biobío, el exsenador Alejandro Navarro (Ind-FREVS), tendría el apoyo real de todos los partidos del bloque o, dado su apoyo inicial a Nicolás Maduro, algunos se omitirían de hacer campaña por él.

Lo más claro era que había cuatro listas y postulante único en siete regiones: Tarapacá, Atacama, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Aysén y Punta Arenas. En varios parlamentarios se veía la molestia por el fracaso de la lista única; y entre los negociadores había perplejidad y cansancio.

“La lógica del sálvese quien pueda”

“No resultó la lista de gobernadores y no dejo de sorprenderme por la falta de generosidad política y claridad. Todo el mundo con calculadora en mano queriendo pasar por encima del otro. Me refiero a la relación entre el Socialismo Democrático y la DC. ¿Cuándo se podrá entender entonces que la única manera de ganarle a la derecha es con unidad de la centro izquierda y la izquierda? Podemos entender la distancia entre la DC y el PC o con algunos miembros del Frente Amplio, pero es muy difícil entender la falta de generosidad y de claridad política. Lo que ha ocurrido sencillamente es el sálvese quien pueda”, señaló el senador Iván Flores (DC) a El Mostrador.

En la DC explican que en el Congreso y La Moneda sorprendió la inscripción de cuatro listas, y que el acuerdo de alcalde fue mucho mejor logrado, y universalmente se considera que las candidaturas por separado en un sector presagian una derrota muy probable, y que los interesados en derrotas no son abundantes.

“La negociación en muchas ocasiones terminó con competencia intra bloques. Esto ocurre en todos los lugares donde izquierda y derecha tienen posibilidades reales de ganar. Donde no es así, la candidatura única se impuso más por falta de interés que por altruismo (..) la derecha compite en todas las regiones y abandona la cancha en la metropolitana con una candidatura simbólica ante la negativa de sus figuras de mayor peso”, analizó Víctor Maldonado, el experto electoral de la DC.

La división de regiones se habría comenzado a discutir con una fórmula que algunos atribuyen al FREVS, el cual presentó la idea de llevar una lista con ocho postulantes únicos, sumados a los aspirantes en competencia en otras ocho regiones. Finalmente, el acuerdo que se impuso fue parecido a eso. Nueve regiones en disputa (con la idea de dos candidatos) y 7 cartas a gobernador con cartas con respaldo único.

Enredo por la división y “descuelgue acotado”

La idea acordada era que hubiera dos aspirantes como máximo por región, pero algunos partidos señalaban, al cierre de esta edición, que en Los Lagos habría candidatos del Frente Amplio, el Partido Liberal y la DC. La DC en tanto, informó a El Mostrador que solo tenía tres postulantes a gobernador, pero ninguno en Los Lagos.

“La lista única fracasó porque no se estuvo a la altura de los desafío y requerimientos del país, los partidos que provocaron las listas separadas interpusieron sus intereses en vez de la unidad de la centroizquierda con la izquierda y el progresismo. Sobre todo el Partido Radical con su intención de romper la unidad y competir dentro del bloque, pero se entiende que es una estrategia individual que dijo que no a lo pedido por el Presidente Boric”, señaló el secretario general del PPD, José Toro a El Mostrador.

En el PR le retrucan. Explican que la elección de GORES es diferente a las otras del 27 de octubre por haber segunda vuelta, en caso que ninguno de los candidatos logre el mínimo de 40% de los votos. Señalan que eso permite que los partidos, que tienen aspirantes potenciales al no haber acuerdo para un postulante único, se motiven a ir en primera vuelta.

“Es un descuelgue acotado de la unidad. Unidad que sí se consiguió en la lista única de alcaldes. Acá cada partido esgrimió sus ponderaciones electorales, las de los gobernadores en ejercicio y consideró que había postulantes mejor perfilados que los actuales, y si se hubiere aplicado el que tiene mantiene, se seguirían potenciando los partidos que tienen la mayor cantidad de autoridades en el cargo, mermando el crecimiento y desarrollo lógico aspiraciones de los partidos más pequeños (…) no se puede aplicar el criterio de David y Goliat, donde terminan sucumbiendo ambos”, señala Miguel Moreno, experto electoral del PR.

En general los partidos no manifiestan culpas compartidas. Más bien, cada colectividad atribuye a algún socio, o más de uno, esa responsabilidad de que no se lograra acuerdo. No obstante, apuestan a que en la mayoría de las nueve regiones uno del bloque pase a la segunda vuelta. Sin embargo, al cierre de esta edición, el oficialismo no tenía claridad de los nombres de la totalidad de candidatos, sino solo a los de sus partidos.

Finalmente, así informan en el Socialismo Democrático que sería la competencia en siete regiones: Arica y Parinacota (DC y PC), Antofagasta (PPD y Partido Radical), Coquimbo (DC y PC), Valparaíso (FA y Partido Liberal), Región Metropolitana (Claudio Orrego (Ind-FA) y Regionalistas Verdes), O’Higgins (PS y Partido Radical) y Los Lagos (FA, Partido Liberal, o quizás otro).

En las otras circunscripciones habría candidaturas únicas dentro del sector: Tarapacá (José Miguel Carvajal, Ind-PPD), Atacama (Miguel Vargas, Ind-PS), Ñuble (Óscar Crisóstomo, PS), Biobío (Alejandro Navarro, Ind-FREVS), La Araucanía (Luis Penchuleo, FA), Los Ríos (Luis Cuvertino, PS), Aysén (Andrea Macías, PS) y Magallanes (Jorge Flies, (PR).