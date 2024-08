Periodista venezolano y crisis electoral: “Lo más eficiente son las presiones de aliados” de Maduro

El periodista venezolano y director de Contrapunto.com, Gregorio Yépez, se refirió a la situación que ocurre en Venezuela, ya que ante los cuestionamientos desde organismos internacionales y la oposición, Nicolás Maduro aseguró que está todo “listo para presentar el 100% de las actas” de las elecciones, asunto que ocurrirá “muy pronto”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el periodista dijo que la situación de Venezuela no se trata de izquierdas ni derechas, o de democracia y dictadura. Se trata de “una dicotomía entre una fuerza política que se aferra al poder y una fuerza política que quiere el campo”.

“Es decir, que el país está dividido políticamente en dos toletes, en dos pedazos muy grandes. Hay una polarización y si no existe el reconocimiento entre ellos, no podremos salir de la crisis multidimensional. Pero además, existe otra parte del país que no fue a votar, que da la espalda ante el razonamiento político de estos dos polos de poder que no puede dejar de mencionarse dentro del análisis. sin tener una contraparte que represente a, por lo menos, según lo que dice el Consejo Nacional Electoral, el 44% de la población que votó a favor de ellos”, agregó.

“Entonces, allí está, digamos, la piedra de tranca que tenemos en la situación política venezolana”, agregó.

Para Yépez, más allá de gestos de Lula da Silva y Gustavo Petro, lo más “eficiente en este momento son las presiones de quienes pueden ser considerados sus aliados o que gravitan dentro de la misma órbita. Por eso se debe esperar de Luis Ignacio Lula da Silva, de Gustavo Petro o de Andrés Manuel López Obrador ser de cara internacional de la crisis”.