Cortes de luz: Enel lamenta “molestias” y parlamentarios insisten en fin de concesión 

Lamentando las “molestias y dificultades” que han enfrentado los clientes afectados por los recientes y prolongados cortes de energía en la Región Metropolitana, ocasionados por el severo temporal de viento y lluvia que azotó la zona el pasado 1 de agosto, Enel Chile anunció que acelarará “lo máximo posible” la compensación a través del Sernac.

Las explicaciones de la compañía —filial en Chile de la eléctrica de capitales italianos— no han amainado las críticas, y desde el Congreso piden el término de la concesión de la empresa. El Gobierno ya anunció una revisión.

“Como Gobierno hemos puesto siempre en el centro a las personas y por ello he pedido al ministro de Energía, Diego Pardow, no solo avanzar en las sanciones que ya están en curso, sino también en revisar la concesión de la empresa Enel”, declaró el Presidente Gabriel Boric esta mañana, en un punto de prensa desde La Moneda.

La grave inoperancia de las distribuidoras de energía, que han mantenido a miles de hogares sin energía eléctrica por días, es inaceptable.

No han cumplido con plazos legales, no han cumplido con el despliegue de cuadrillas y ni siquiera con sus propios compromisos, tanto en la… pic.twitter.com/ySgjJqB5IR — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 7, 2024

En una declaración firmada por Guiseppe Turchiarelli, gerente general de Enel Chile, la empresa insistió en el impacto del fenómeno climático y su efecto en el suministro eléctrico. Turchiarelli manifestó: “Quiero personalmente expresar a todos y cada uno de nuestros clientes y a sus familias que lamento profundamente todas las molestias y dificultades que han vivido en estos días sin suministro eléctrico como consecuencia de un temporal de viento y lluvia absolutamente inédito que afectó el Área Metropolitana”.

El gerente general resaltó los esfuerzos realizados por Enel para abordar la situación. “Hemos empleado todos los recursos de nuestra compañía y hemos contado con apoyo internacional del Grupo Enel desde Italia y otros países latinoamericanos para enfrentar esta gravísima emergencia. La complejidad de las fallas originadas en la caída de más de dos mil árboles sobre la red de distribución ha impedido una pronta reposición del suministro”, explicó Turchiarelli.

Enel también hizo eco del llamado del Presidente Boric para acelerar las compensaciones a los afectados. “Acogemos el llamado del Presidente Gabriel Boric a acelerar, lo máximo posible, las compensaciones a través del Procedimiento Voluntario Compensatorio que ya habíamos abierto con el Servicio Nacional de Protección al Consumidor (Sernac) y que se encuentra en curso”, añadió Turchiarelli.

La empresa reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera intensiva para restablecer el suministro eléctrico a todos los hogares afectados a la mayor brevedad posible.

Según la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 11:50 de este miércoles 7 de agosto, había más de 95.000 clientes afectados por cortes de luz en la Región Metropolitana.

Provoste: “Hoy se trabaja en cómo se inicia el término de la concesión de la empresa Enel”

“Acá ha habido faltas graves y lo que nos parece más complejo es que la propia superintendenta ha señalado que la empresa le informaba que había cuadrillas trabajando y que se había restablecido el suministro de energía, pero cuando iba la fiscalización no había cuadrilla y las familias seguían sin suministro”.

Tras escuchar al ministro de Energía y la SEC en la comisión de Energía del Senado, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste, señaló que es lamentable que se haya afectado la fe pública y aseguró que el término de la concesión no está en duda.

En esa línea, en línea con el timonel falangista —el diputado Alberto Undurraga—que a inicio de semana pidió el fin de la concesión, la representante DC aclaró que existen hechos de extrema gravedad, porque “hemos escuchado al vocero de Enel diciendo que, si las personas no llaman, ellos no tienen cómo saber que no tiene energía”.

“Lo que hemos escuchado de parte del ministro de Energía y la SEC, es que se han tomado compromisos en el marco de una crisis que es muy compleja para más de 850 mil familias que se han quedado sin el suministro de energía eléctrica y esos compromisos, por parte de las empresas distribuidoras, específicamente, Enel, no se han cumplido”, enfatizó la legisladora.

Provoste sostuvo que lo que ha demostrado la superintendenta de Electricidad y Combustibles, es que ya el día sábado, Enel abandonó las llamadas. Vale decir, la gente podía llamar y ellos, no tenían dispositivos para atender esas llamadas.

La senadora DC indicó que el ministro Pardow aclaró que el Presidente solicitó que se revise el término de la concesión, hecho que no está en duda, reiteró, por tanto, “hoy se trabaja en cómo se inicia el término de la concesión de la empresa Enel”.

“El término de la concesión es un camino que debe seguirse con mucha celeridad, pero con la misma celeridad el restablecimiento de la energía eléctrica para miles de familias que esperan que la luz llegue a sus hogares”, concluyó Provoste.

Castro: “No es una idea alarmista ni apresurada”

El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, también planteó la posibilidad de terminar la concesión de Enel en Chile, a raíz de las graves dificultades que han enfrentado los clientes debido a los recientes cortes de energía. Castro subrayó que, aunque la medida requiere una evaluación exhaustiva por parte del Ministerio de Energía, la situación actual es “francamente inaceptable”.

“Yo creo que sí, es planteable. Desde luego falta aquí una evaluación que tiene que hacer el Ministerio de Energía; tiene que haber argumentos sobre la mesa. Pero esto es planteable y razonablemente la humillación que ha tenido hoy día el pueblo de Chile con empresas que no le han cumplido teniendo el monopolio de la distribución es francamente inaceptable”, afirmó Castro.

El senador también abordó las posibles preocupaciones sobre las consecuencias de una terminación abrupta de la concesión. “Yo sé que todas estas cosas generan movimientos sísmicos de pronto porque se dice cómo se va a terminar desde la noche a la mañana, qué va a pasar, la gente va a quedar sin nada. Esto está todo reglamentado en la Ley General de Servicios Eléctricos. O sea, hay normas que permiten establecer razones plausibles, hay respaldos que eso tiene que evacuarse para saber el mérito que tengan. O sea, no es una idea alarmista ni apresurada, es una idea posible de plantear”, explicó el senador.

Castro destacó que la magnitud de la crisis justifica una evaluación seria y rápida de las opciones disponibles. “Si el Presidente la ha planteado es porque esta crisis ha sido de magnitud y hasta el día de hoy hay más de 100.000 clientes sin energía eléctrica en el sexto día de evolución”, concluyó.

Diputada Musante e independientes también exigen revocar contratos de CGE: “Ojalá el Presidente también congele el tarifazo”

La diputada Camila Musante junto a parlamentarios independientes y del PPD presentaron un oficio para que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) revoque y caduque los contratos de concesión a las empresas eléctricas Enel y CGE, debido a los cortes de luz.

Sobre los argumentos tras esta acción, la diputada Musante, señaló que se trata del “sexto día luego de mal tiempo y más de 100 mil personas sin acceso a los servicios eléctricos a nivel nacional. ¿Cómo puede ser esto posible?. Realmente es una cuestión impresentable, siendo que las empresas eléctricas a la hora de cobrar no tienen ningún problema ni ninguna demora como hemos visto en estos días”.

En este caso, indicó que “hay varias aristas. Por un lado, efectivamente, tienen que revisarse para revocarse las concesiones no solamente con Enel, sino que también con la empresa CGE”.

“En eso creo que el Presidente Boric ha puesto el tono correcto, poniendo por delante a las chilenas y chilenos y el acceso a un servicio tan básico como lo es la luz eléctrica en nuestro país”, agregó.

Sin embargo, afirmó que “también creo que con ese mismo tono y con esa misma convicción de poner a los chilenos y el acceso a la energía por delante, debe ser el tono respecto de la tarifa eléctrica”.

A juicio de la parlamentaria, “acá hay una señal clara y contundente que dar, que yo esperaría que el Presidente la dé, y es el congelamiento del tarifazo eléctrico. Porque no puede ser que con estas circunstancias, con estas condiciones y con este mal servicio que hemos visto respecto a las empresas eléctricas, se autorice un alza que, además, se han aprovechado del pánico las empresas eléctricas para aumentar hasta un 300% las cuentas de la luz en algunos casos”.

En esa misma línea, planteó que “no queremos que todos los damnificados por el frente de mal tiempo queden en el olvido y que las compensaciones sean mínimas. Acá hay personas que tienen una situación muy particular, a propósito de los electrodependientes y la denuncia de una mujer que estuvo cerca de perder la vida, de las personas que tienen una condición de salud especial como diabetes, todas las personas que han perdido sus alimentos, las pymes, etcétera. Muchísimos daños que tienen que ser compensados por parte de las empresas eléctricas”.

Finalmente, recalcó que “ojalá que haya una señal clara y contundente del Presidente de la República, no solamente miras a revocar las concesiones, sino que también en congelar la tarifa eléctrica”.

Desde la oposición, ayer, el jefe de la bancada UDI, Gustavo Benavente, junto a los diputados Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, también presentaron una denuncia formal ante la SEC, exigiendo que se determinen las responsabilidades y se compense a los afectados.

“Que sus palabras no queden en buenas intenciones”

El diputado Francisco Pulgar (independiente de la bancada radical y liberal) se refirió a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric. Al respecto, el parlamentario comentó que espera que “sus palabras no queden en buenas intenciones, respecto a la revisión de estos convenios”.

El parlamentario comentó que “en la Región del Maule nos cansamos de Enel generadora, porque en la Región Metropolitana es distribuidora. Es un monopolio que manda, prohíbe y permite, así es, con redes de influencia tremendas. Son empresas poderosas”.

Pulgar señaló que “la Región del Maule aporta casi el 30% de la energía de este país. Ahora están construyendo la carretera eléctrica, están a 11 kilómetros de conectarse con Argentina. Si se da ese modelo de negocio, se va a entregar energía Argentina, Brasil y Uruguay”.

Indicó que “los campos que son de cultivo en las regiones del Maule, de Ñuble y del Bio Bio, que se están hoy llenando de paneles fotovoltaicos, suelos de categoría 1 y 2; toda esa energía que se produzca se va a ir al extranjero. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este país?”.

“Chile cuenta con el doble de la capacidad, con el doble de la matriz de generación. Hoy Chile está sobrado de energía, pero le han vendido un cuento de energías más limpias. Limpios están quedando los bolsillos de la clase media, limpio es el abuso que se está dando”, agregó.

Por último, reiteró que “ojalá que el Presidente de la República estas palabras no sean de buena crianza y tome al toro por las astas, y de una vez por todas terminemos con los abusos de esta empresa Enel, de CGE que reitero: mandan, prohíben y permiten en este país, y lavan su imagen con temas de carácter deportivo”.