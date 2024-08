Presidente Boric endurece tono contra Venezuela: asegura que Maduro intentó cometer fraude

El Presidente Gabriel Boric endureció su discurso en torno al proceso electoral en Venezuela, denunciando esta vez que ha observado un intento de fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

Recordemos que, inicialmente, el Mandatario había sostenido que los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “son difíciles de creer” y que Chile no los validará mientras no sean “verificables”.

Durante esta jornada, fue mas crítico, asegurando que no tiene dudas “de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude”.

“Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”, remarcó Boric, reafirmando su apoyo a la posición general de la comunidad internacional.

Si bien enfatizó que Chile no reconoce la “autoproclamada” victoria del actual gobernante de Venezuela, reiteró la tesis de que no hay que reivindicar el triunfo del candidato opositor Edmundo González para no repetir lo ocurrido con Juan Guaidó.

“En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Juan Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países”, sostuvo Boric.

“Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”, subrayó, considerando que “no confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen”.