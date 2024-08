Alcalde de Arica asegura que la ciudad “no resiste” una nueva ola migrante desde Venezuela

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, expresó su preocupación ante la posibilidad de una nueva ola migratoria desde Venezuela, a raíz de la cuestionada elección presidencial que declaró nuevamente como ganador a Nicolás Maduro, bajo acusaciones de fraude. Espíndola advirtió que Arica, como primera ciudad en recibir este impacto, “no resiste” una nueva crisis migratoria.

“Desde que se acercaban las elecciones en Venezuela, veíamos dos escenarios. Uno, en el que Maduro perdiera y reconociera la derrota, lo que podría haber llevado a un éxodo de venezolanos hacia Venezuela, impactando nuestra región. El otro escenario es el que estamos viendo ahora, con una situación política crítica en Venezuela que podría desencadenar un nuevo éxodo hacia nuestro país. Y Arica será la primera en recibir este impacto, lo que me preocupa bastante”, explicó Espíndola en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El alcalde destacó que ha estado siguiendo de cerca la situación en Venezuela, y que han advertido que este éxodo podría ser mucho más profundo que el anterior. “En la última década, recibimos una cantidad significativa de migrantes venezolanos. Pero ahora, en poco tiempo, podríamos ver un número aún mayor de personas saliendo de Venezuela hacia diferentes países”, añadió.

Espíndola subrayó que Arica ya se encuentra en una crisis migratoria permanente, con ingresos irregulares continuos y un ejército que sigue deteniendo personas en la frontera bajo la ley de infraestructura crítica.

“Arica es una ciudad que ya no resiste un peak de ola migratoria. Nosotros estamos en crisis permanente. Siguen ingresando personas de manera irregular. El Ejército sigue deteniendo personas. Enfrentarnos nuevamente a los momentos más críticos que tuvo nuestra ciudad en materia migratoria haría que Arica colapse”, advirtió.

La importancia de la coordinación regional

En su análisis, Espíndola comparó la situación con las experiencias en otros países. “Nuestro caso ha sido mejor que el de Bolivia, especialmente por la buena relación diplomática entre Chile y Perú, a diferencia de la relación con Venezuela. Sin embargo, el problema no es el paso fronterizo regular, sino los pasos no habilitados, donde siempre hay personas ingresando. Es una zona oscura, a la que ni siquiera el ejército llega”, explicó.

El alcalde valoró la reciente visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve a Arica, calificándola como una acción preventiva. “Lo estamos actuando antes de que ocurra, totalmente distinto a lo que ha pasado en crisis migratorias anteriores. Le pedí tres cosas al ministro: no improvisar, reforzar la frontera de Arica y coordinar con los países de América Latina que están en el tránsito de migrantes desde Venezuela”, detalló.

Espíndola destacó que el gobierno ya ha iniciado trabajos diplomáticos con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para enfrentar esta situación, y subrayó la importancia de la coordinación entre países, tal como se ha hecho en Europa ante crisis migratorias.

Cautela en la política migratoria

El alcalde también instó a no hacer invitaciones abiertas a migrantes venezolanos, señalando que esto genera un incentivo para el tráfico de personas. “Lo hemos vivido en la municipalidad, donde la gente nos decía que se sintieron invitados. Creo que no es el momento de hacer señales que podrían significar que más gente venga a nuestro país. La cancelación de pasaportes por parte del gobierno de Maduro y la solicitud de nacionalidad por gracia no son señales adecuadas en este momento”, opinó.

Finalmente, Espíndola pidió que se escuche a quienes están en la frontera y a los territorios afectados, especialmente a los alcaldes. “En esta oportunidad, veo una buena intención. La reunión con el ministro fue buena, pero ahora hay que hacer un seguimiento, no solo con el subsecretario del Interior, sino también con la Cancillería en esta coordinación con los otros países”, concluyó.