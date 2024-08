Pardow y cortes de luz: “El objetivo del Gobierno es que este calvario dure lo menos posible”

El ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió este domingo al prolongado corte de luz que se ha registrado en miles de hogares a lo largo del país, en el programa Estado Nacional de TVN.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ofició a Enel para que repongan, dentro de las próximas 72 horas, el servicio a todos los clientes en la Región Metropolitana. Consultado al respecto, la autoridad aseguró que si la empresa cumple con la reposición, el proceso de caducidad de concesión de Enel se mantendría en la etapa de requerimiento, quedando en pausa.

Además habló a los cortes del suministro eléctrico que se han evidenciado en varias zonas de Chile y, específicamente, en la región de La Araucanía, donde comentó que el proceso de reposición será “más extenso”. De hecho, precisó que “el plan de cumplimiento se extiende por 10 días más (contando a partir del pasado viernes) para el 100%” de los clientes.

Sanciones

El ministro explicó que todo lo que tiene que ver con sanciones y compensaciones “van a ocurrir en el contexto del procedimiento de caducidad de esta distribuidora en particular. Por eso vamos a mantenernos en esta misma etapa”.

“Yo les trataba de explicar que el proceso de caducidad de la concesión es un proceso estrictamente regulado, y que tiene varias fases. La primera fase es la fase del requerimiento. Hemos hecho dos requerimientos que se han cumplido hasta ahora, y este tercer requerimiento incluye cerrar la totalidad de los clientes y, o bien, alcanzar estos acuerdos de reposición individual”, explicó.

En ese sentido, confirmó que si Enel cumple con la reposición del servicio en las próximas 72 horas, se termina el proceso de revisión de la concesión actual.

Sin embargo, agregó que eso no significa que vaya a haber requerimientos posteriores.

“Eso va a depender mucho de lo que ocurra en esta circunstancia”, agregó, ya que “gran parte del malestar tiene que ver con cómo se sienten las familias chilenas. En nuestra auditoría, vimos que el 50% de las llamadas no han sido respondidas. En otras oportunidades, atiende un operador automático, o reciben comunicaciones electrónicas que son confusas. Nosotros necesitamos que la gente que queda, que es gente que lleva más de 10 días sin luz, tengan una una atención personalizada, uno a uno, de parte de la empresa, si es que no es capaz de cumplir estas 72 horas”, añadió.

En ese sentido, confirmó que el día miércoles en la mañana no deberá haber clientes sin suministro eléctrico. Este domingo, según las cifras, siguen sin luz 34 mil personas, de las cuales 10 mil son cliente de Enel.

Pardow además insistió en que el proceso de revocación sigue en curso. Al ser consultado de qué tendría que para poner en pausa el proceso de revocación, el ministro señaló que “todos (los cortes) tienen que estar solucionados”.

Araucanía

En el caso de La Araucanía, el ministro señaló que el plazo más extenso, “porque tienen que ver con una situación de ruralidad, y el 100% va a tardar más tiempo todavía”, con 10 días más a partir del pasado viernes 9 de agosto.

“Yo entiendo perfectamente la frustración. Estos planes de recuperación del servicio que era el suministro, no significan que la normativa se haya cumplido. La normativa se infringió desde el fin de semana pasado. Eso significa que todos los procesos sancionatorios que ya están en uso o que van a abrirse de aquí en adelante, se van a seguir, porque vamos a ejercer todas las reivindicaciones de fiscalización que tenemos, por el rigor que exige la indignación ciudadana”, dijo el ministro.

Al ser consultado de por qué esas empresas en la Araucanía no se le inició el mismo proceso que se le inició a Enel, respondió que “en el caso de Enel, en las sucesivas reuniones de coordinación, lo que ocurrió es que presentaron datos que no eran exactos y planes de cumplimiento que no eran capaces de cumplir ni siquiera cercanamente”.

“Entonces, al tercer plan de cumplimiento que presentaron, efectivamente la única alternativa que teníamos para asegurar que ese plan de reposición del servicio efectivamente se cumpliera, fue mediante este instrumento de requerimiento, abrir el expediente de caducidad de la concesión y a través de estos requerimientos ir monitoreando”, dijo.

“Nadie ha tenido un ritmo satisfactorio de reposición. No ha sido heterogéneo, ha sido distinto, tanto los ritmos como la manera de reaccionar frente a las coordinaciones de la autoridad. En el caso de Enel, lo que ocurrió fue que en varias reuniones de coordinación simplemente no eran capaces de presentar y no que permitieran coordinar el trabajo del resto de las autoridades”.

Respecto a de por qué la empresa, a pesar de su tamaño, no fue capaz de responder a los requerimientos de la autoridad, el ministro recordó durante este fin de semana ha sido extensamente cubierto por los medios de comunicación que a la misma empresa le ocurrió una situación similar en San Pablo.

“Cerca de dos millones de personas estuvieron sin luz por más tiempo incluso en lo que ha durado esta contingencia. Pero a mí no me corresponde, como ministro de Estado, entrar a ponderar cuáles son las razones por las cuales no se cumple el estándar normativo, sino al contrario. Quiero utilizar todas las herramientas que establece la ley para que este calvario dure lo mínimo posible”.

¿Empresa confiable?

Asimismo, frente a la pregunta de si Enel es una empresa confiable, Pardow fue cauteloso.

“Yo creo que la situación en la que estamos nos exige poner en el centro la preocupación de las personas. (…) Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que con las herramientas institucionales que tenemos, este plan de reposición se cumpla, independiente de la subjetividad de la confiabilidad. Si confiáramos en su palabra, no estaríamos aquí”, apostilló.

Agregó en el caso de Enel, “los numerosos incumplimientos respecto de sus propios compromisos (…) nos lleva a tener que abrir este expediente”.

Pardow además explicó sus dichos de que era más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal.

“Es importante tener en cuenta por qué trato de llevar este argumento al plano de la seguridad. Pero cuando uno habla de organización industrial y de qué parte de lo público y qué parte de lo privado tiene que corresponder a la organización industrial, es fácil caricaturizar esto como una discusión totalmente ideológica de derecha e izquierda. Yo creo que el debate que tenemos que dar es un poco diferente”.

El ministro subrayó la exposición a la que está sujeta nuestra sociedad respecto de la reposición del suministro eléctrico es muy grande.

“Esto surge a propósito de una pregunta que nace en la Comisión de Energía del Senado, el día miércoles, donde los senadores preguntan por qué el Estado no puede reponer el suministro eléctrico. Y la realidad es que no tiene las capacidades físicas, no tiene el músculo desarrollado para poder asumir esa tarea”.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso de los combustibles, donde “hemos enfrentado numerosas crisis”.

“El combustible en las estaciones de servicio nunca ha faltado, y nunca ha faltado pese a todas las crisis que hemos tenido, porque hay una empresa pública (ENAP) que juega un rol estratégico. Eso no significa que siempre la solución corresponda a esa empresa pública, pero el tener esa empresa pública permite que la coordinación con los otros actores privados, con OPEC, con Enex, funcione de una manera mucho más rápida y efectiva a la hora de enfrentar una contingencia”, explicó.

Incentivos e incumplimientos

Además, en cuanto a si el Estado ha cumplido cabalmente sus obligaciones como regulador de la distribución eléctrica, expuso que para evitar o para poner los incentivos para evitar una crisis como esta, recordó que “cada vez que toca hacer uso de las herramientas de fiscalización con el rigor que exige la crisis de esta naturaleza, como en 2017 con las nevazones también en la región metropolitana, empiezan a surgir críticas respecto de que el modelo no da incentivos suficientes a la inversión. Esa, por cierto, que es una observación que podemos considerar en una oportunidad que se puede tomar”.

En medio de críticas según las cuales los incentivos en el marco regulatorio actual van más por el lado de pagar multas que invertir, aseguró que “eso es algo que podemos considerar después. Pero lo que no puede ser es que cada vez que tenemos que ejercer las atribuciones de fiscalización con el rigor que existe la crisis de esta naturaleza, empecemos a utilizar estos argumentos como una excusa, porque el comportamiento de las distribuidoras de electricidad es inexcusable”.

“Por lo tanto, estos potenciales desincentivos a la inversión que podemos ver más adelante, no justifican el estándar de servicio que han recibido las personas”.

“El modelo de regulación chilena es poner estándares de cumplimiento de resultado. Lo que uno le exige a la empresa son resultados en el servicio, no medios para llegar a los resultados. Los medios para llegar a los resultados los tiene que determinar la empresa conforme a sus propias organizaciones internas. Y al fiscalizador no le corresponde determinar si esos pasos intermedios son o no suficientes. Nosotros lo que fiscalizamos son el resultado, y en este caso los estándares de cumplimiento del servicio”.

Consultado sobre si las empresas eventualmente incurrieron en ahorros que afectaron su nivel de respuesta, Pardow respondió que “es una muy buena pregunta que tiene que hacer la sociedad, pero lo que le corresponde al ministerio en esta coyuntura es conseguir que esta situación de incumplimiento que ya se extiende por 10 días, se cierre lo antes posible y que las atribuciones de fiscalización y de sanción que debemos hacer se ejerzan con todo el rigor posible”.

“Hay obviamente cambios que realizar a nuestra legislación, nosotros por ejemplo nosotros mismos vamos a incluir todas las que tenemos que presentar durante la próxima semana, sanciones más extensas y más intensas para la infracción de la normativa eléctrica y compensaciones también que tengan en cuenta el nivel de afectación que estamos viendo en esta naturaleza, y eso es una discusión que no puede obstaculizar o ocultar que el nivel de incumplimiento de los estándares de servicio son flagrantes y de exclusiva responsabilidad de las empresas distribuidoras. Su responsabilidad es cumplir con un estándar y no lo ha cumplido. Las preguntas sobre por qué pueden ser para fin de año, pero no para este culpable”, remató.