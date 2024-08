Ambiente “terrible” en el Senado: Provoste y Espinoza arremeten contra secretario general

La Comisión de Régimen Interior del Senado decidió otorgar un voto de confianza al secretario de la corporación, Raúl Guzmán, en medio de un creciente torbellino de acusaciones sobre irregularidades y malos tratos laborales. La decisión fue tomada el lunes 29 de julio, sin la presencia de la senadora Yasna Provoste, quien ha sido una de las principales críticas de Guzmán.

Provoste, quien en ese momento se encontraba acompañando al Presidente Gabriel Boric en una gira por Medio Oriente, ha sido una figura central en la oposición a Guzmán. La senadora de la Democracia Cristiana ha denunciado repetidamente prácticas laborales abusivas en el Senado y el incumplimiento de normas del Estatuto Administrativo. Incluso, lideró una protesta en el Senado en contra del ambiente laboral bajo la dirección de Guzmán.

En un comunicado, Provoste expresó su preocupación por las decisiones tomadas por la Comisión de Régimen Interior y su descontento con el clima laboral bajo la actual administración del Senado. “Como senadores tenemos el deber de cautelar el respeto a los derechos laborales de los funcionarios del Senado”, subrayó Provoste, cuestionando el respeto a la legalidad y el clima de respeto que históricamente ha caracterizado al Congreso.

“Como es de público conocimiento, no siempre he estado de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Comisión de Régimen Interno del Senado y con algunas actuaciones del secretario general. He venido planteando y denunciando por largo tiempo las prácticas laborales abusivas contra los funcionarios del Congreso, también el incumplimiento de normas del Estatuto Administrativo que se aplican supletoriamente a los funcionarios del Congreso Nacional”, dijo la jefa de bancada falangista.

“¿Cuándo el Senado había estado demandado por organismos internacionales?”, se preguntó Provoste en alusión a la reclamación ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT que presentaron agrupaciones de funcionarios.

Y añadió: “Insistiré en la Comisión de Régimen Interno que se actúe con apego a la normativa y jurisprudencia vigente, y se respete el derecho indiscutido de las y los trabajadores de la corporación”.

A pesar de la postura minoritaria de Provoste, la mayoría de los senadores respaldan a Guzmán. La Comisión de Régimen Interior resolvió ratificar y reconocer la labor del secretario general, afirmando que sus acciones han estado en total cumplimiento de sus atribuciones y en estricta conformidad con la legalidad. Este respaldo fue acordado por el presidente del Senado, José García (RN), el vicepresidente Matías Walker (Demócratas), y otros miembros de la comisión, aunque Provoste y el senador Jaime Quintana (PPD) no estuvieron presentes.

La decisión llega en un contexto de creciente conflicto entre Guzmán y un sector de los funcionarios del Senado. Desde agosto de 2019, se han presentado 14 acciones judiciales por parte de funcionarios o exfuncionarios, con 5 casos aún en tramitación. Las denuncias incluyen presiones para ocultar información, despidos irregulares y sumarios ilegales. La reciente desvinculación del exfiscal del Senado, Javier Norero, ha intensificado las críticas hacia Guzmán, quien defendió su decisión argumentando ineficiencia en la gestión de Norero.

“Hay un ambiente terrible al interior del Senado”

Tal como informó El Mostrador, los días del exfiscal Norero –cargo que desempeñó por 15 años, con cuatro jefes de servicio y en 17 presidencias de la Corporación–, son observados con nerviosismo y expectación por legisladores y empleados del Congreso, aun cuando fue despedido hace siete meses, a su juicio, de modo ilegal. Lo anterior, debido al enrarecido clima que hay en la Cámara Alta por demandas laborales, acusaciones de “caza de brujas” de sindicatos, el litigio ante la OIT y una “funa” para el Año Nuevo en el hemiciclo contra el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, a quien responsabilizan de maltrato y de irregularidades administrativas.

El conflicto entre Guzmán y los críticos de su gestión ha llevado a la instrucción de 34 procedimientos disciplinarios desde abril de 2019, con 8 sumarios administrativos aún en trámite. La mayoría de los senadores, aunque críticos del estilo de Guzmán, han preferido tomar una postura neutral, apoyando la depuración de malas prácticas mientras evitan un enfrentamiento abierto.

“Hay un ambiente al interior del Congreso, del Senado en particular, que yo jamás en mis cinco periodos como diputado viví en la Cámara de Diputados con Miguel Landero. Pero hay un ambiente terrible al interior del Senado, lo digo con esas palabras, de persecuciones contra las personas que no son del agrado de Raúl Guzmán”, declaró el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza.

El legislador acusó “persecuciones a través de sumarios que terminan siendo muchas de ellas con acusaciones bastante rebuscadas”. A Espinoza no le extraña que Norero “esté siendo objeto de situaciones de persecución como la están viviendo otras personas al interior del Senado. Yo eso lo encuentro de verdad muy, pero muy lamentable”.

Y es que, tras su despido, Norero presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por despido ilegal contra el señalado secretario general, el cual fue acogido en febrero, y que constituyó la primera derrota de Raúl Guzmán en un tribunal, luego de varias denuncias. La sentencia dictó restituir al exfiscal en su cargo y calificó el despido de acto “cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha, como vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales (…), por estimarlo infundado, no haber en su contra un sumario”. Pero el regreso de Norero quedó en pausa, ya que Guzmán apeló a la Corte Suprema. El fallo del máximo tribunal está en acuerdo desde marzo, el ministro Juan Muñoz lo redactará y el documento definitivo se conocería en agosto.

Con ese fallo ad portas, Guzmán abrió un sumario contra Javier Norero, pese a no ser este funcionario público. Y al conflicto en el Congreso se le sumó una mayor controversia: el exfiscal solicitó a la Comisión de Régimen Interior, que encabeza el presidente del Senado, José García Ruminot, la medida disciplinaria de mayor severidad –la destitución–, por “incumplimiento grave de probidad administrativa”. Una medida que podría convertirse en delito si se determina que en el actuar de Guzmán hubo dolo, como informó este medio.