“Make Argentina Great Again”: Trump llena de elogios a Milei en entrevista con Elon Musk

En una conversación transmitida en vivo a través de la red social X, el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, llenó de elogios al mandatario argentino, Javier Milei, por lo que consideró un gran manejo económico y esfuerzo para combatir el gasto público y la inflación en Argentina. El evento, que atrajo a más de un millón de oyentes, fue moderado por Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX y propietario de la plataforma (ex Twitter).

Tras un repaso por todas sus consignas de campaña, Trump comenzó su intervención sobre el país trasandino destacando el “gran trabajo” que, según él, está realizando Milei. Afirmó que el presidente argentino ha adoptado políticas similares a las que él promovió durante su campaña presidencial en 2016, bajo el lema “Hacer América Grande Otra Vez” (MAGA). “El nuevo líder de un lugar llamado Argentina, [Javier Milei], es genial, es un gran fan de MAGA. Hizo campaña con MAGA. Lo llevó al extremo, también”, comentó Trump. “Está funcionando perfectamente. Se llama ‘Hacer que Argentina sea grande de nuevo’.”

Durante la conversación, Musk propuso la creación de una comisión para mejorar la eficiencia del gasto en Estados Unidos y expresó su interés en formar parte de ella. Trump, al escuchar la propuesta, se abrió a la posibilidad y volvió a elogiar a Milei. “He oído que están empezando a hacerlo bastante bien. La inflación está bajando… Tenían inflación, pero no una inflación normal”, dijo Trump.

Elon Musk, por su parte, también elogió las políticas implementadas por Milei, señalando que “está recortando el gasto del gobierno, simplificando las cosas e implementando regulaciones que tienen sentido. Y de la noche a la mañana, Argentina está experimentando una gran mejora en la prosperidad”.

Musk también aprovechó para reflexionar sobre las lecciones que Estados Unidos podría aprender de la situación económica argentina, destacando que el país solía ser uno de los más prósperos del mundo en los años 30 y 40, pero —según el magnate—sufrió un declive debido a malas políticas gubernamentales. “Si el gobierno está mal, se empobrece el pueblo”, concluyó Musk.

Trump defiende su relación con líderes como Putin: “Llevarse bien con ellos es bueno”

El exmandatario estadounidense defendió su relación con líderes extranjeros como el ruso Vladímir Putin, el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping, asegurando que llevarse bien con ellos “es bueno”.

“Llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo”, le dijo a Elon Musk.

Trump se congratuló de conocer a dichos mandatarios. “Conozco a cada uno de ellos. Y déjenme decirles, la gente dirá ‘Oh, esto es terrible’. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país. Probablemente aman su país. Es solo una forma diferente de amor, pero van a protegerlo”, señaló.

Con la llegada de los demócratas al poder en enero 2021 esos líderes, según Trump, “no se pueden creer” el giro que ha dado Estados Unidos.

“Nuestro país está muy mal en este momento. Es un lugar tan diferente. Fuimos respetados. Hace cuatro años éramos respetados hasta el punto que cuando dije ‘no compren petróleo’ no lo hicieron”, señaló, añadiendo que hay “cero posibilidades” de que Israel hubiera sido atacado bajo su mandato.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”

El exjefe de la Casa Blanca también aseguró que la inmigración ilegal le “salvó” la vida el día de su ataque y bromeó con que incluso va a dormir con el gráfico que mostró al público y que al girar la cabeza le permitió esquivar la bala.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”, le dijo a Elon Musk.

El ataque, en el que resultó herido en una oreja, tuvo lugar el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania). Un joven de 20 años, abatido después por los agentes, le disparó desde un tejado que estaba fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja, Trump giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su mandato.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me gustes”, le comentó a Musk en la conversación que comenzó con 45 minutos de retraso porque según el empresario la red sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, conocido como DDOS.

Trump dijo alegrarse de haber usado ese gráfico. “Voy a dormir siempre con él”, bromeó. Como es habitual en su discurso, acusó a la Administración de Joe Biden de abrir la frontera a los “inmigrantes ilegales” y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al “deshacerse” de esas personas.

El exmandatario restó además importancia a la rapidez con la que se levantó tras el ataque y que ofreció una imagen que ha quedado para la posteridad, con la oreja ensangrentada y el puño en alto mientras seguía rodeado por las fuerzas del orden.

“Quería hacer saber (al público) que estaba bien. Era algo muy importante para mí. Antes de que me levantara y de que levantara el puño no sabían si estaba vivo. Y cuando lo hice simplemente se aliviaron y alegraron. El lugar se volvió loco”, destacó.

Su conversación con Musk tuvo lugar el mismo día en que Trump volvió a estar activo en X con diversos mensajes de carácter electoral.

Su última publicación databa del 8 de enero de 2021. X, en ese entonces conocida como Twitter, decidió suspender ese mes su cuenta en medio de la tensión política derivada de las presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio de sus simpatizantes.