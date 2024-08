Partido Radical y Chile Vamos fustigan cuarto cambio de delegado presidencial en Atacama

La reciente renuncia del delegado presidencial regional (DPR) de Atacama, Luis Pino Palacios (militante del Partido Radical), desató una ola de críticas por parte de la directiva regional del PR y de Chile Vamos, tras el nombramiento de Rodrigo Illanes Naranjo (del Frente Amplio) como su sucesor.

Cabe mencionar que Illanes es el cuarto delegado designado durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, tras la salida de Gerardo Tapia en octubre de 2022, en medio de una acusación de abuso sexual contra su jefe de Gabinete, Cristian Jara; y la renuncia por motivos personales de Cristhian Fuentes (también militante radical) en diciembre de 2023.

En un comunicado oficial, el Partido Radical—miembro del Socialismo Democrático—expresó su profundo descontento con la decisión de La Moneda. “Es lamentable y repudiable que, bajo presiones de personas y partidos del conglomerado de la alianza de gobierno, en un año electoral, se nombre al Sr. Rodrigo Illanes Naranjo, militante del Frente Amplio, como nuevo delegado presidencial de la región de Atacama”, denunciaron. La colectividad cuestionó el proceso de selección, alegando que se favorecieron los intereses particulares de cercanos al Gobierno, a costa de la imparcialidad y equidad en la representación regional.

Rodrigo Illanes, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como jefe de Planificación del Gobierno Regional de Atacama y asesor de la DPR de Atacama hasta febrero de 2024, es visto por el PR como un producto de una “persecución política incesante” contra sus delegados. La directiva radical acusó al Gobierno de ceder a presiones de figuras políticas, como el diputado Juan Rubén Santana (PS), el gobernador regional Miguel Vargas (exmilitante socialista) y el alcalde de Copiapó Marcos López (apoyado por el PS), “solo porque el delegado Luis Pino no accedió a realizar intervencionismo electoral a favor de sus candidaturas”.

Por su parte, Chile Vamos –coalición que incluye a la UDI, RN y Evopoli– también manifestó su rechazo al cambio de mando en Atacama. En un comunicado, pidieron al Presidente Boric que cesara su “actuación caprichosa” y que dejara de ceder a presiones políticas del oficialismo. El pacto opositor calificó el nombramiento de Illanes como una falta de respeto hacia los habitantes de Atacama y criticó la decisión como un acto de “castigo” para la región.

“Pareciera que el presidente no ve al delegado presidencial como un representante de todos los habitantes de la región, sino como un ejecutor de campañas políticas”, señalaron desde Chile Vamos.

“Que no se les olvide al diputado Santana y al señor Vargas que son electos popularmente para trabajar por el desarrollo de la región y no para intervencionismos políticos, asumiendo pactos de campañas electorales como compromisos y aclararles que se deben principalmente a la región, sobre todo al señor Vargas que no se le olvide que en las elecciones pasada tuvo apoyo de la derecha, situación que en esta oportunidad no se repetirá, sobre todo en segunda vuelta”, sentenciaron.

Chile Vamos también instó a los ciudadanos a recordar estas decisiones en las próximas elecciones, sugiriendo que el manejo del gobierno en Atacama reflejaría una incapacidad para abordar los conflictos políticos y cumplir con las necesidades regionales.

En respuesta a las críticas, hasta el cierre de esta nota, el Gobierno y las autoridades emplazadas no han emitido comentarios adicionales, dejando en suspenso la reacción a la creciente polémica sobre el nuevo nombramiento.

El lunes 12 de agosto, en conversación con la radio Nostálgica de Copiapó, Illanes recalcó la importancia de mantener la unidad del conglomerado oficialista, de cara a las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre, “para dar garantías de un proceso eleccionario de alta calidad”. En ese sentido, el delegado reveló que ese mismo día sostuvo una reunión con el gobernador Vargas y el alcalde López para conversar sobre los temas que preocupan a la región.