Las desconocidas gestiones en la CMF para favorecer a la corredora de los Sauer

Daniel Sauer fue quien lanzó la primera “bombita”. Uno de los dueños de Factop y de la corredora de bolsa STF Capital, suspendida por entregar información falsa al mercado, declaró ante el fiscal Miguel Orellana, el 11 de junio pasado, que Leonarda Villalobos era cercana al director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), José Antonio Gaspar.

En su declaración, contenida en el expediente del caso Hermosilla, el menor de los hermanos Sauer aseguró que habría sido el mismo jefe jurídico del organismo fiscalizador quien había recomendado reemplazar al antiguo gerente general de la empresa, Luis Flores, por un estrecho colaborador de Villalobos, Alejandro Ávila, socio en varias empresas de su esposo, Luis Angulo, y del exdiputado democratacristiano Exequiel Silva, también mencionado en el audio filtrado.

La confesión de Daniel Sauer, sin embargo, fue realizada casi dos semanas después que la CMF decretara el cierre del sumario administrativo que se efectuó al interior de la entidad, que culminó con la destitución de la entonces asesora de Asuntos Corporativos, Marcela Gómez, luego de comprobar que la periodista había entregado información a una fuente externa a la CMF, pero que tenía relación directa con el caso.

La hecatombe al interior de la CMF se inició después que en noviembre del año pasado se conociera públicamente un audio grabado por la abogada María Leonarda Villalobos, en el cual se escucha una conversación entre ella, su colega Luis Hermosilla y Daniel Sauer, en donde –entre muchas otras cosas– decían que tenían a personas sobornadas al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF.

Cabe recordar que para mañana está programada la formalización de Hermosilla, Villalobos, su esposo (Luis Angulo), un funcionario del SII (Patricio Mejías) y otro de la Tesorería General de la República (Renato Robles). Los dos últimos reconocieron ante la Fiscalía Oriente haber recibido pagos de parte de Villalobos para proporcionarle información privilegiada y efectuar gestiones a nombre de clientes de ella.

Sin embargo, hasta el momento no se ha acusado penalmente a ningún funcionario de la CMF, pero la Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a los chats de la exasesora comunicacional de la CMF con el abogado Adrián Fuentes, el personaje aludido en el audio que supuestamente trabajaba en el organismo fiscalizador y a quien Hermosilla aseguraba que todavía le adeudaban dinero.

“Hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también, le debemos 10 o 12 palos, no sé, la Leo tiene los números anotados”, comentó Hermosilla en el audio registrado en su oficina, en referencia a Fuentes.

Lo cierto es que Fuentes no trabajaba entonces en la CMF, pero sí había realizado una asesoría en materia tributaria a Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, antes de ingresar a trabajar al Registro Civil como asesor jurídico, situación que no solo fue ratificada por ambos abogados en sus declaraciones a la Fiscalía, sino también por el propio involucrado.

Sobre eventuales gestiones al interior de la CMF, se confirmó que habría existido traspaso de información entre el abogado y la periodista, pero no así sobre qué tipo de antecedentes fueron entregados desde la institución al supuesto asesor tributario de Leonarda Villalobos. La revisión de los chats entre ambos involucrados, sin embargo, demuestra que hubo mucho más que una simple asesoría.

“¿La puedo molestar?”

–¿Doña Marce, la puedo molestar? –preguntó Adrián Fuentes por WhatsApp, el 3 de abril de 2023.

El abogado quería saber si es que se resolvería ese día el “tema de la corredora”, o sea, si es que había novedades en el consejo donde se vería la sanción recibida por STF Capital, la corredora de bolsa de los hermanos Sauer, pues –aseguraba– “están un poco desesperados”.

–Auch, deja ver si puedo averiguar. Van a tener que esperar hasta el jueves que lo resuelva el consejo –respondió Marcela Gómez.

Adrián Fuentes y Marcela Gómez trabajaron juntos en distintos ministerios. Ambos formaron parte del gabinete del exministro de Hacienda, Andrés Velasco, entre 2006 y 2010, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y volvieron a coincidir el año 2014 en el gabinete del exministro de Economía Luis Felipe Céspedes.

“Tenemos una relación cercana, sin ser amigos íntimos. Pero manteníamos cierto contacto, conversábamos de cuestiones sociales y políticas, algunas veces tomábamos café juntos, ese tipo de cosas”, comentó Gómez en su declaración a la Fiscalía, ocho meses después de las conversaciones.

Los chats entre ambos profesionales continuaron, siempre en el mismo tenor.

–¿A qué hora termina la sesión del consejo hoy? –preguntó nuevamente Fuentes el 20 de abril–, porque parece que ven la situación de los muchachines.

–No sé qué resolvió el consejo, pero no sería optimista –responde la periodista.

En efecto, el 5 de junio de 2023, es la propia Muñoz quien avisa a Fuentes que la Unidad de Investigación de la CMF había iniciado un procedimiento sancionatorio en contra de STF Capital Corredores de Bolsa y sus tres principales socios: Luis Flores Cuevas y los hermanos Ariel y Daniel Sauer.

Un día después, la periodista es la que inicia la conversación con información fresca. “No se ve bien aspectada la cosa, diría el tarotista”, comenta. A continuación, confirma a Fuentes que la situación es “más compleja de lo que ellos han comunicado y también hay cifras que no cuadran”.

Para entonces –según acreditó la investigación llevada a cabo por el fiscal sumariante de la Comisión para el Mercado Financiero, Beltrán de Ramón–, Marcela Gómez había ingresado en dos ocasiones a las sesiones de Comité de Supervisión Prudencial de la CMF –realizadas el 5 y 19 de abril de 2023–, donde se revisaba la situación de STF Capital.

Nada de lo sucedido en ambas reuniones aparece en los chats, pero la fecha coincide con algunos encuentros personales en las inmediaciones del denominado Santiago Downtown, donde se ubican varias reparticiones públicas, entre ellas, el mismo Registro Civil y la Comisión para el Mercado Financiero, los domicilios laborales de los dos funcionarios públicos.

Lo que sí se pudo comprobar, tras la revisión de los “logs” de las carpetas asociadas al proceso sancionatorio a la corredora, es que Marcela Gómez intentó cuatro veces ingresar a “la Unidad de Investigación ubicada en el servidor”, sin lograr acceder a ella.

Los antecedentes del sumario fueron remitidos a la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Pago del colegio

Adrián Fuentes reconoce en su declaración judicial que fue contactado por Leonarda Villalobos, a través de Pablo Berazaluce, un exjefe que había tenido en el Ministerio de Economía, a principios de marzo del año 2023.

Ella se presentó –aseguró Fuentes en la Fiscalía Local de Las Condes–, buscando “revisar la situación de la corredora de bolsa STF, la que estaba siendo sometida a una fiscalización que le hacía la CMF, en la que le estaban pidiendo cierta información relacionada con los estados financieros auditados”.

El abogado afirma que se comenzó a relacionar en términos de amistad con Villalobos, compartiendo incluso algunos asados en su casa, y que ella hasta le habría pagado por sus servicios cancelando una deuda que tenía por la matrícula de sus hijos, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar.

Los depósitos, efectivamente, aparecen consignados en las cartolas bancarias de la empresa Asesorías y Servicios Legales Commercia SpA, que comparte con su marido y socio, Luis Angulo, por un total de 3 millones de pesos, realizados entre agosto y octubre de 2023.

“Yo le pedí a ella que pagara directamente al colegio, no me pareció raro y avisé al colegio que se iba a hacer así… ella me comentó que me iba a ir abonando al colegio hasta terminar de pagar la deuda, pero a la fecha queda un saldo de más de un millón de pesos que ella no pagó”, declaró Fuentes.

El jefe jurídico de la CMF, Antonio Gaspar, reconoce en su declaración ante la Fiscalía que Leonarda Villalobos tomó contacto con él en marzo de 2023, a través de WhatsApp, a propósito del proceso de supervisión de STF Capital, requiriendo información que él se “habría negado a proporcionar”.

En otra ocasión, es el propio Gaspar el que se comunica con Villalobos. Tenía una duda –asegura– acerca de si una reunión de lobby solicitada por Darío Calderón tenía alguna relación con otra cita solicitada por la abogada. Al mismo tiempo –añade–, se le informó que Darío Calderón era amigo de la familia Sauer y que la reunión podían hacerla en conjunto.

“Dicha reunión finalmente no se realizó, por cuanto la señora Villalobos me informó por mail la cancelación, la cual confirmé mediante chat con ella”, aseguró.

Respecto del uso de WhatsApp con algunas partes involucradas en casos investigados por la CMF, Gaspar respondió a la Fiscalía que su número telefónico, por su cargo, “está a disposición del público, debido a que es un número institucional”.

Fuentes ligadas a la Fiscalía aseguraron a El Mostrador que aún no se cierra la arista relacionada con un eventual cohecho y que no descartan que puedan formalizar a nuevas personas, conforme avance la investigación.