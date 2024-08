Delitos, poder y políticos: la máquina revelada en la formalización de Hermosilla

Durante la segunda jornada de formalización por el caso Audios, el Ministerio Público -representado por el fiscal Miguel Ángel Orellana- detalló el modus operandi del abogado Luis Hermosilla en la estructura criminal de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff y Daniel y Ariel Sauer. En su relato, aparecieron diversas personalidades políticas, como Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

“Para entender cabalmente el conocimiento que Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura criminal y su plan criminal, hay que analizar la posición que tenía dentro de él”, dijo el persecutor.

A continuación, se detallan los principales aspectos revelados por la Fiscalía durante la audiencia.

La “puesta en escena” para Sebastián Piñera

Uno de los puntos más destacados de la presentación del fiscal Orellana fue la descripción de cómo Luis Hermosilla habría orquestado una “puesta en escena” para posicionar a Álvaro Jalaff como una figura de poder ante el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El 26 de diciembre de 2016, a través de un chat entre Álvaro Jalaff y Luis Hermosilla, se evidencia la planificación de una cena con Piñera. Jalaff escribe: “Porfa, llámame. Tema Piñera. Voy en 35 confirmados a la comida y muchos que quieren venir. Tengo que coordinar contigo. Muchas cosas. Es el martes 3 en la casa a las 8 pm”.

Hermosilla responde: “Lo sé. Me lo comentó ACH, que me pidió que lo acompañara. SP está en llamas”.

Aunque el fiscal Orellana indicó no tener confirmación precisa de que “ACH” se refiera a Andrés Chadwick, todo apunta a su participación en la coordinación del evento.

La conversación continúa con Jalaff señalando: “Obvio. Wn, te mueres la convocatoria. Hablemos mañana. Es un gran evento y una gran cosa para ti. Voy a hacer un cóctel. Tengo confirmados ya 35 compadres”.

Ante esto, Hermosilla enfatiza la necesidad de planificar cuidadosamente el encuentro: “Tenemos que planificar bien la puesta en escena. Tiene que ser todo el mérito para ti. Yo hablé con ACH para que haya un reconocimiento público para ti”.

Jalaff responde rechazando la idea de un reconocimiento público, ya que él buscaba un reconocimiento de Piñera: “No es necesario. Lo importante es que haya un reconocimiento secreto con SP y que podamos trabajar juntos. Eso me gustaría a mí. Te juro que eso es mucho más importante que un reconocimiento público”.

Hermosilla insiste en la importancia del reconocimiento para fortalecer la imagen de Jalaff ante sus pares: “El reconocimiento es para tu relación con tus pares. Ok. Para que sepan de tu poder”.

Jalaff concluye aceptando la sugerencia: “Ok, lo que tú digas”.

El fiscal Orellana destacó que esta interacción “afirma nuestra tesis de operaciones con expectativas asociadas a intereses económicos mediante maniobras políticas”, evidenciando cómo Hermosilla utilizaba sus conexiones políticas para potenciar los intereses financieros del grupo Jalaff.

La influencia de Sichel y la cercanía con Chadwick

Otro eje relevante de la investigación se centra en las gestiones realizadas por Luis Hermosilla para obtener financiamiento del BancoEstado, aprovechando la llegada de Sebastián Sichel a la presidencia de la entidad y su cercanía con Andrés Chadwick.

El 6 de junio de 2020, tras conocerse el nombramiento de Sichel en BancoEstado, Álvaro Jalaff consulta a Hermosilla: “¿Esto es bueno para nosotros?”.

Hermosilla responde con entusiasmo: “No bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Cuando quieras, Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguro”.

Jalaff solicita la ayuda de Hermosilla: “Ayúdame con Sichel, por fa”. Hermosilla dice que lo llamó pero que no contestó. Acto seguido, compartió el fono de Sichel con Jalaff.

La coordinación rinde frutos, y Jalaff informa: “Mañana almuerzo en la oficina con Sichel. Necesito saber exactamente dónde está y con quién está”.

Jalaff detalla el objetivo financiero de la reunión: “El crédito es de Doña Soledad, holding de la familia, y yo avalo, que no avalo a nadie”.

El fiscal Orellana aclara que “Las Vegas”, mencionada en la conversación, es una de las empresas cuyas “facturas ideológicamente falsas están incluidas dentro del plan criminal que vincula a los señores Sauer con los señores Jalaff”.

Hermosilla indaga sobre el monto del crédito, a lo que Jalaff responde: “UF 350.000. 11 millones de dólares. Nada. Dile que esto estás avalando frente a él. Han pedido abundante información y lo que ven es que individualmente Doña Soledad por sí sola no puede cubrir con su flujo la deuda. Por lo mismo la garantía de los inmuebles y el aval. Le escribí a Andrés para que me ayude con Sebastián S”.

A pesar de las gestiones, el resultado fue negativo. Hermosilla informa: “Querido Alvarito, entiendo que te llamó ACH, lo hizo a petición mía, atendida a las malas noticias. Sé que va a ser otra conversación. Hemos hecho todo lo que hemos podido con ganas y con cariño e interés. Lamento el resultado. Te hemos apoyado a mil. Y lo seguiremos haciendo donde sea”.

El fiscal Orellana subrayó este episodio como muestra de cómo Hermosilla habría utilizado sus conexiones políticas para intentar obtener beneficios económicos significativos para el grupo Jalaff, aunque en este caso específico sin éxito.

Tras conocerse este extracto de la audiencia, Sichel anunció “acciones legales contra el Sr Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito”. “No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, ademas de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, agregó.

“Parque Capital”, el negocio inmobiliario con Francisco Feres

La Fiscalía también abordó las gestiones realizadas por Luis Hermosilla en conjunto con Francisco Feres Nazzarala para concretar un proyecto inmobiliario denominado “Parque Capital” en la comuna de Lampa.

Feres Nazzarala es abogado de profesión y es apuntado como el responsable del cierre del histórico diario chileno La Nación.

El 6 de junio de 2020, en un chat entre Hermosilla y Antonio Jalaff Sanz, se comenta el nombramiento de Felipe Ward como Ministro de Vivienda. Hermosilla señala que ya están trabajando con él en un tema pendiente, a lo que Jalaff responde con optimismo: “Va a salir Parque Capital”.

Este proyecto inmobiliario estaba siendo impulsado por Grupo Patio, y según la investigación, Hermosilla habría estado “intentando amarrar políticamente” su aprobación.

El fiscal Orellana detalló que Hermosilla contactó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para acelerar las autorizaciones necesarias, coordinando reuniones y conversaciones con el ministro Ward y el Seremi de Vivienda Metropolitano de la época. Hermosilla informó a Feres Nazzarala sobre los avances, indicando que tendrían una reunión por Zoom con Álvaro Jalaff para afinar detalles.

Tras diversas gestiones y pasar por múltiples filtros burocráticos, el proyecto “Parque Capital” logró quedar en la lista de prioridades y obtuvo un resultado exitoso el 8 de octubre de 2021. Ese mismo día, se produce una conversación entre Feres y Hermosilla donde se felicitan mutuamente por el logro alcanzado.

Paralelamente, Álvaro Jalaff solicita la transferencia de 10.000 UF. El fiscal Orellana señaló que en la cartola del Banco Santander-Santiago de Factop, con fecha 7 de octubre, aparece una transferencia de $301.164.100 pesos, evidenciando una posible retribución económica ligada al éxito de las gestiones realizadas.

Este episodio, según la Fiscalía, refuerza la tesis de que Hermosilla utilizaba su influencia y conexiones políticas para facilitar y acelerar proyectos con fines económicos, recibiendo a cambio compensaciones financieras significativas.

Vínculo con ministro Matus

En uno de los últimos bloques de la audiencia, el fiscal Orellana abordó el aprovechamiento de fondos provenientes de Factop para financiar actividades profesionales de Luis Hermosilla. Orellana explicó que en noviembre de 2019, durante la defensa de Andrés Chadwick en su acusación constitucional, Hermosilla solicitó un informe en derecho al abogado Kai Ambos, el cual fue encargado a Jean Pierre Matus, actual ministro de la Corte Suprema.

Ambos es catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Penal Internacional, Derecho Comparado e Internacional en la Georg-August-Universität Göttingen, Juez en el Tribunal Especial de Kosovo, en La Haya, y asesor (amicus curiae) de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia.

Según la Fiscalía, este encargo constituye un “aprovechamiento profesional” por parte de Hermosilla, quien en ese momento no contaba con “dinero suficiente para realizar esta actividad”. Orellana subrayó: “Y eso no tiene nada de malo, es lo que nos pasa a todos”.

El problema, según el fiscal, radica en el aprovechamiento de Hermosilla de su relación con los dueños de Factop. Daniel Sauer se comprometió a transferir el dinero necesario en varias remesas: “O sea, hay una cantidad de dinero que tiene que anticipar, dinero chileno y una parte que tiene que transferirse al extranjero”.

Las transferencias de Factop a la cuenta corriente de Hermosilla fueron utilizadas para fines profesionales, ya que “no había forma de satisfacer económicamente el gasto”, afirmó Orellana. Esto, según la Fiscalía, refleja un uso indebido de fondos que luego se habría extendido a la adquisición de un departamento en Concón:

“Se trataría de ‘adquirir, tener y usar’, y este último verbo, asegura, se utilizó en beneficio propio posteriormente para poder adquirir un departamento en Concón”, dijo.

Este episodio ilustra, según la Fiscalía, cómo Hermosilla habría usado su influencia y las conexiones con Factop para financiar actividades profesionales y obtener beneficios personales.

Cabe destacar que durante esta jornada, y en medio de la polémica, el ministro Matus presentó licencia.