Delegado Durán y muerte de carabinero cerca de Teatro Caupolicán: “Hay más armas en circulación”

Un carabinero murió tras una balacera ocurrida cerca del Teatro Caupolicán. El funcionario falleció en la Posta Central y había sido herido en el abdomen tras asistir de franco a un evento en el lugar.

Según información preliminar, el carabinero habría sido impactado accidentalmente por un disparo en el marco de una disputa que estaba teniendo lugar en las cercanías del Teatro. Además, se informó que habrían sido más de dos los balazos percutados y que el funcionario no habría estado involucrado en los hechos.

Delegado presidencial

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló este domingo en el programa Estado Nacional de TVN que aparentemente el funcionario no portaba su arma de servicio y estaba en una actividad privada, aunque “esto no significa que no tenga la misma conmoción”.

En ese sentido, agregó que “preferiría esperar el resultado de las investigaciones, porque tampoco está tan claro si fue al interior o si fue en las inmediaciones. Entiendo que esto se habría producido un par de cuadras, de manera que yo preferiría esperar”.

“Efectivamente son situaciones en que se requiere mucha precisión. En principio no habría tenido una intervención en su condición de carabinero. Lo que hay que determinar es si fue un hecho accidental en el sentido de que le habría llegado una bala, si habría estado cerca de donde se produjo este incidente, esta discusión. Como es un tema delicado, yo creo que siempre es importante esperar el resultado de la investigación”.

Asimismo, admitió que “efectivamente uno de los fenómenos que hemos visibilizado hoy es que efectivamente hay una cantidad mucho mayor de armas de fuego en circulación”.

“Y por eso es que en el marco de nuestra estrategia nacional y regional, por supuesto, contra el crimen organizado, juega un rol muy importante la lucha contra las armas de fuego. Y esto se expresa en la política de control y fiscalización de armas legalmente inscritas. Yo siempre explico, un porcentaje importante de ellas, por distintas razones, termina en manos de delincuentes y, por supuesto, la incautación de armas. Y en ese esfuerzo hemos estado de manera permanente y esto es parte de esta estrategia”.

Condolencias oficiales

La ministra del Interior, Carolina Tohá, envió sus condolencias por el fatídico hecho.

“Quiero dar nuestras condolencias a la familia, amigos y a Carabineros de Chile por la muerte del sargento 2do Rodrigo Puga, herido mientras estaba de franco esta madrugada”, indicó Tohá a través de un mensaje publicado en la red social X.

“La policía investiga con la prioridad requerida por la gravedad del hecho para dar con los responsables y lograr que reciban castigo que merecen”, agregó.

Las circunstancias

Según informó el mayor de Carabineros, Rodrigo Insunza, todo habría ocurrido una vez finalizado el evento y cuando la gran mayoría de las personas se había retirado el lugar.

La oficial general de servicio de la Zona Metropolitana, General Patricia Vásquez, sostuvo que los hechos ocurrieron cuando “el carabinero se va retirando de un evento y lamentablemente a 50 metros de saliendo desde el Teatro Caupolicán es impactado por un proyectil balístico”.

“Como institución nos encontramos muy tristes y dolidos por el fallecimiento del sargento 2° Rodrigo Puga, quien era de dotación de la Tercera Comisaría Santiago Central y se encontraba en calidad de franco”, informó.

“Él en este momento deja a su familia y dos hijos afectados por su partida temprana”, añadió la general Vásquez.

Sobre la dinámica de los hechos, la oficial relató: “Él había asistido a un evento. Se estaba retirando de este y a 50 metros de donde estaba, en la calle Coquimbo con San Diego, hubo una discusión de personas y fue alcanzado lamentablemente por un proyectil balístico que en el fondo es el que le provoca la muerte”.

En ese sentido, aclaró que el efectivo policial no estaba relacionado con la discusión. “Él es una víctima”, explicó. Posteriormente, el uniformado fue asistido por su hermano y trasladado en una ambulancia a la Posta Central.

Asimismo, la general especificó que no se registraron más heridos y, de momento, no hay detenidos. “Carabineros en este momento tiene 10 equipos de diferentes especialidades trabajando el sitio del suceso, investigando para dar con estas personas (…) Se está realizando humanamente todo lo posible con nuestros profesionales de investigación para justamente recabar imágenes y cualquier indicio que nos haya ayudado. que nos llegue a dar con estos delincuentes”, aseguró.

El doctor Patricio Barría, director del recinto asistencial, relató que la víctima llegó al recinto asistencial cerca de las 4.30 horas. Tras la evaluación inicial de estabilización, “se traslada a pabellón a las 5:30 horas, donde se encontraba con lesiones arteriales graves en su abdomen, que provoca su fallecimiento a las 8:07 horas”, agregó.