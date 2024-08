Abogado de Hermosilla vs jueza, round 2: tenso cruce marca última jornada de formalización

Al igual que el lunes, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, se enfrascó en una disputa verbal con la jueza Mariana Leyton, durante la realización de la quinta jornada de formalización del caso Audios.

En esta ocasión, la magistrada le indicó a la defensa de Hermosilla que se centre en la argumentación. “No me gusta ser interrumpido, magistrada” contestó el abogado.

“Lo siento, abogado, pero le di 10 minutos y ya lleva 15. Por favor, continúe”, respondió la jueza. “Le estoy contestando 40 minutos”, replicó el abogado.

“Señor, le dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquellas. Continúe, ¿algo más?”, preguntó la magistrada.

Ante ello, el abogado insistió: “Ya, pero yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa. Usted tiene derecho a decir eso, lo voy a cumplir, pero yo tengo derecho a decir lo que estoy me pertenece”.

“Lo siento, pero yo dirijo la audiencia”, cerró la magistrada.

Según conocedores del mundo litigante, esta puede ser una estrategia de la defensa de Hermosilla para inhabilitar a la jueza.