Argentina niega ser responsable de violación de espacio aéreo denunciada por Chile

Argentina negó haber violado el espacio aéreo chileno, tras la denuncia que llevó al Ejército chileno a desplegar aviones de combate. El Ministerio de Defensa argentino afirmó que solo hubo un vuelo civil de LADE el 27 de agosto, sin actividades militares. En respuesta a la alerta chilena sobre tráfico aéreo no identificado, Chile desplegó aviones F-5, pero no halló aeronaves. La ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, confirmó la investigación en curso, mientras que el gobierno argentino indicó no haber recibido quejas formales.

