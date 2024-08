La “amenaza” del defensor de Hermosilla: “Veamos qué fiscales y ministros le pedían favores”

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva por el Caso Audios, criticó la medida cautelar contra el imputado al que representa y arremetió contra los críticos de Hermosilla, haciendo una especie de “amenaza” al advertir que si cae Hermosilla, caerán todos.

“Yo quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía, a propósito de la declaración del Colegio de Abogados, a propósito de lo que señaló la ministra y a propósito de lo que señaló el Presidente de la República”, dijo en conversación con radio Infinita.

Posteriormente, agregó que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”.

“Y no vayan escogiendo -como se dice en inglés cherry picking– las cosas que a él lo disminuyen. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también?”, añadió.

Del mismo modo, Juan Pablo Hermosilla señaló que “hoy día lo importante no son las filtraciones. Cuando entremos en la parte judicial, lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales. Porque yo tengo la impresión que esto se ha ido transformando en una especie de cacería de brujas. ¿Alguien no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces? Todos sabían, los periodistas también”.

“Yo he sido de los pocos abogados que vengo instando por cambiar el sistema de justicia completo en Chile. Pero el resto de la gente, incluyendo el Colegio de Abogados, aparece sosteniendo cuando todos saben lo que ocurría por detrás. Y hoy día se preocupan, en vez de colaborar con la investigación y de los temas institucionales, de usar a Luis como una especie de chivo expiatorio de un sistema del cual profitaban todos”, cerró.

Intervención política “es grave”

En otro punto de la entrevista, Juan Pablo Hermosilla criticó los dichos del Presidente Gabriel Boric una vez se supo la prisión preventiva de Luis Hermosilla.

“Creo que es muy importante porque ayer lo que pasó con la intervención política del gobierno es extraordinariamente grave. Si aquí dejamos que se politicen estos casos, y uno tiene la sensación que el gobierno de turno le saca punta al lápiz, políticamente, por las razones que sean, con sus enemigos políticos por esto, el problema va a ser que vamos a destruir el Estado de Derecho”, dijo.

“O el Presidente cumple con la Constitución y se dedica a hacer lo que tiene que hacer, o va a ser que sencillamente la separación de poderes desaparece y entonces el Presidente de la República o la ministra del Interior van a determinar si hubo cohecho o no. Los dos no son abogados, pero los dos estudiaron Derecho y conocen el principio de inocencia. Una democracia sin principio de inocencia no es democracia”, zanjó.