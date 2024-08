Ministro Matus cae al barro junto con Hermosilla y se arriesga a acusación constitucional

El ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus volvió al centro de la noticia y apareció en donde hoy nadie quiere estar: en el celular de Luis Hermosilla. Matus había negado en reiteradas ocasiones haberse comunicado con el abogado, aunque luego retrucó e intentó aclarar a qué se refería. Ahora, aparecen más antecedentes y en la Cámara de Diputadas y Diputados crece la idea de una acusación constitucional.

Primero fue Ciper, medio que publicó una serie de reportajes asegurando que en el celular de Hermosilla existían mensajes con el ministro de la Corte Suprema antes de que este llegara a ser miembro del máximo tribunal del país. Matus negó la existencia de estas conversaciones, pero el señalado medio no demoró en publicar las pruebas.

El ministro Matus trató de salir del paso argumentando un malentendido, que al negar la existencia de estos mensajes se refería, en realidad, a una conversación telefónica y descartó alguna acción reñida con la ética que vinculara su posicionamiento en la Corte Suprema con alguna influencia de Hermosilla.

Luego, el día de ayer, Interferencia publicó un reportaje en donde se da cuenta de que el ahora integrante de la Corte Suprema se comunicó con Hermosilla y comentaron el avance y resultado de su nombramiento en 2021. En mayo de ese año, Matus le escribió al entonces abogado asesor del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

“Hola buenos días. Lo bueno es que a pesar de ello (o quizás gracias a lo burdo que ha sido) ya tengo apoyo mayoritario en la DC (con Yasna Provoste a la cabeza), el PPD (con Girardi y Cia.) y en la bancada PS (con Elizalde como apoyo fundamental)”, se lee en el chat. A renglón seguido, Matus le dice: “Como en todas partes hay en la DC quienes apoyan a la Sra. Etcheverry (Goic); en el PPD al Sr. Guzmán (su prima Adriana Muñoz y Araya) y en el PS al Sr. Vodanovic (su coterráneo De Urresti). Pero lo importante es que son casos aislados y vinculados por razones más bien personales y que, por lo mismo, no tienen poder de veto”.

En septiembre, cuando Matus logró los votos en el Senado para llegar al máximo tribunal del país , le escribió al abogado que hoy está en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber: “Hola. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo. Pero nunca es tarde ¡Muchas gracias y un abrazo!”, escribió Matus.

Hermosilla le respondió: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito. Haci (sic) tiempo que no veía tanta miseria humana y felonía. Estoy impactado. No solo de abogados y políticos, sé que de algunos periodistas… Muy fuerte! Pero en fin, disfruta el momento. Viene lo mejor y sé que serás un aporte para un país que necesita, sabiduría, sensatez y responsabilidad. Un abrazo”.

“Ni perdón ni olvido”, respondió Matus.

Cámara en estudio

Aún es pronto, argumentan parlamentarios, para presentar una acusación constitucional contra el ministro Jean Pierre Matus. Sin embargo, desde que se reveló que tuvo contactos con Hermosilla, varios comenzaron a recabar antecedentes para evaluar el mérito de la acción.

Uno de los que ha levantado la idea de la acusación constitucional es el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC). El diputado le comentó a El Mostrador que estas últimas revelaciones dan cuenta de que “el ministro Matus no le ha dicho la verdad al país y cada vez son más los elementos que hacen plausible el estudio real y concreto de una acusación constitucional en su contra”.

Aedo agregó que, en particular, “se ha faltado a la probidad”, pues “no se dio a conocer las inhabilidades que tenía el ministro Matus en su relación con el abogado Hermosilla”. Sobre eso, dijo que “ahora sabemos que tenía una relación estrechísima con él y que al parecer el abogado Hermosilla habría influido y trabajado de manera activa para lograr que fuese nominado en la Corte Suprema”.

Esos son los datos que está evaluando un equipo de juristas para eventualmente presentar una acusación constitucional, aseguró el parlamentario. Ahora, sobre el caso en general, Aedo comentó que “realmente me parece grave que el máximo tribunal del país tenga en sus filas a personas que no respetan la moralidad de los actos, que no le dicen la verdad al país, y vuelvo a insistir que esta banalidad del mal se ha instalado de manera negativa en la principal Corte de Chile”.

Uno de los querellantes del caso Hermosilla es el diputado socialista Daniel Manouchehri. Al ser consultado al respecto, indicó que “lo que pasa en el Poder Judicial es muy preocupante”, a propósito de que “tenemos un ministro de la Suprema mentiroso”, señaló el diputado. “Eso es peligroso para la justicia”, sentenció.

Manouchehri hizo además un recuento: “Primero, Jean Pierre Matus dijo que no tenía chats con Hermosilla. Luego que sí tenía WhatsApps, pero no referentes a su nombramiento. Y ahora sabemos que sí tenía y que eran referente a gestiones para llegar a la Suprema”.

El parlamentari0 afirmó que “esta solo es la punta del iceberg, donde Matus es un caso más”, y se preguntó: “¿Cuántos ministros más llegaron a la Corte de Apelaciones y a la Suprema por Hermosilla? ¿Cuál fue el pago que hicieron estos jueces a Hermosilla por sus gestiones?”.

Ahora, sobre la acusación constitucional, el querellante por el caso Hermosilla aseguró que lo va a estudiar, pero no solo para este caso, sino “en contra de todos los jueces involucrados en esta red de corrupción y tráfico de influencias. Aún hay mucha información por conocerse”, sostuvo.