Académico de Universidad de Chicago: Chile podría ser el único país de la región en ser desarrollado

“El secreto del éxito económico es crear instituciones que puedan permitir que la sociedad impulse las innovaciones necesarias”. La frase, dicha por el profesor titular de la Escuela Harris de Política Pública de la Universidad de Chicago y autor de exitosos libros como “Por qué fracasan los países”, James Robinson, inició el conversatorio organizado por el Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, en el cual participaron también los exministros de Hacienda Andrés Velasco e Ignacio Briones.

En el evento, James Robinson destacó la fortaleza de las instituciones chilenas recalcando con ello la necesidad de fomentar la inclusión en el país, disminuyendo la influencia de las élites en distintos aspectos.

“Los chilenos sienten que hay posibilidades, este podría ser un país desarrollado, es el único país en Latinoamérica que podría. Para llegar al siguiente nivel Chile necesita más inclusión. A pesar de las mejoras, hay una falta de inclusión en muchas dimensiones”, expuso el académico británico.

Velasco: “Algo se jodió”

Tras la reflexión del profesor Robinson, fue el turno del exministro de Hacienda y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science, Andrés Velasco, quien sostuvo que en Chile prima la sensación de que “algo se jodió”.

Velasco afirmó que, tanto el progresismo como el mundo conservador, están errados en sus percepciones. El primero, dijo, endilga el problema a la desigualdad, mientras que el segundo al crecimiento.

Para el exjefe de la billetera fiscal del primer gobierno de Michelle Bachelet, la situación obedece a múltiples factores y la solución descansa en dos claves: las instituciones y la cultura política.

“El sistema político está detenido. Para mí, el sistema está en un bloqueo porque hay una suerte de conflicto fundamental en la sociedad respecto de cuál es la dirección que se debe tomar. Un país es ingobernable cuando tiene 22 partidos políticos, todo débiles, discolaje creciente, imposibilidad de formar mayorías. Hay que cambiar radicalmente las reglas de la política”, acotó Velasco.

Briones: “Estamos en un juego repetido de equilibrio no cooperativo”

En tanto, el economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, habló de cómo salir de la trampa del ingreso medio. En ese sentido, se refirió al engaño del voluntarismo y apeló a la necesidad de “hacer la pega” desde el sistema político.

“En materia económica, los economistas sabemos que si queremos tener más inversión, más emprendimiento, más innovación, más productividad, eso no cae por arte de magia, depende de los incentivos que hacen los agentes, y los incentivos se llaman reglas, se llaman políticas públicas, vienen del sistema político, y si el sistema político no intermedia, o es disfuncional o falla, y no hay acuerdos y no hay reformas y no hay reglas; bueno, no hay incentivos para la inversión, el crecimiento, emprendimiento, la productividad, es decir, no cabe esperar ningún resultado distinto. Por eso esta (el sistema político) es la madre de todas las batallas. Estamos en un juego repetido de equilibrio no cooperativo, que nos tiene entrancados”, argumentó el extitular de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Para concluir su línea argumentativa, Briones afirmó que cuando el sistema político “hace la pega”, las expectativas se cumplen, estamos en un círculo virtuoso, pero cuando es disfuncional se frustran las expectativas, se acumula y estallan”. “Esta es la primera reforma para pensar no solo en crecimiento, sino en desarrollo futuro”, cerró.

El camino hacia los acuerdos

Tras las tres intervenciones, los expositores intercambiaron ideas en un panel moderado por el decano de la FEN UNAB, Miguel Vargas. La necesidad de fortalecer el sistema político, con los cambios y ajuste necesarios, fue el eje de la discusión. El profesor Robinson manifestó que la idea común entre las presentaciones “es que el sistema político está como detenido, como un bloqueo (…) no por cosas institucionales específicas, sino que porque hay una suerte de conflicto fundamental en la sociedad respecto de cuál es la dirección que se quiere tomar. Hay mucha continuidad, pero también hay cambios muy rápidos”.

Andrés Velasco, por su parte, argumentó que “no creo que Chile sea una sociedad profundamente divida en las preferencias, tampoco porque la oligarquía no quiere ceder su poder. La oligarquía ya no es tan poderosa. Tenemos un empate porque la oligarquía no es tan poderosa como lo fue. La paradoja es que las preferencias subyacentes no son tan distintas, pero el sistema funciona tan mal que la agregación de esas preferencias es muy ineficiente; por lo tanto, soy optimista, no creo que aquí hay una gran división, que vaya a significar que el país se divida para siempre. Con ciertos cambios a la ingeniería política, que no son tan tremendos, esas divisiones políticas, que son relativamente leves, nos pueden abrir un camino a ciertos acuerdos”.

Para Ignacio Briones, lo que “necesitamos de nuevo es la épica de un futuro posible, esperanzador de trabajo duro, no de cosas regaladas, de que hay que transpirar. Yo creo que los chilenos quieren transpirar, y son capaces de transpirar si la meta es atractiva, y lo terrible es que esto supone liderazgos, supone personas, que es lo contrario de las instituciones. Dado un cierto setting institucional, que nos deja en empate, la única manera de romperlo, porque el sistema es endógeno y no lo va a romper, es que haya un outsider que tira el carro en sentido contrario. Eso se llama liderazgo”.

Para cerrar, el decano Vargas destacó que este tipo de actividades y debaten apuntan a entender las razones por las cuales “nuestro país ha ido ralentizando nuestro crecimiento económico” y valoró la diversidad de opiniones al respecto y cómo estás nos dan luces de por dónde vienen las soluciones.

Puede ver el conversatorio completo aquí.