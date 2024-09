Alberto Mayol y caso Hermosilla: “Hay una incapacidad de las élites para comprender la sociedad”

El caso Hermosilla continúa siendo foco de atención tras la entrega de los chats de Luis Hermosilla a su defensa, un movimiento que ha generado preocupación en distintos sectores de la élite política, judicial y económica del país. Dentro de los mensajes revelados, se encuentra una conversación entre Hermosilla y Álvaro Jalaff que ha levantado polémica por su contenido. En ella, Jalaff se refiere al estallido social y manifiesta que se necesita mano dura para que “respeten estos rotos de mierda”. Esta declaración ha desatado críticas por parte de quienes consideran que refleja una actitud elitista y desconectada de la realidad social chilena.

El sociólogo Alberto Mayol analizó estas declaraciones en una entrevista con el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler. Para Mayol, estas actitudes son muestra de “una incapacidad de las élites políticas y económicas para comprender cómo funciona la sociedad. Un acto de profunda ignorancia”. Según el sociólogo, estas élites parecen creer que las soluciones del pasado, propias del siglo XIX, aún son viables en el contexto actual del siglo XXI. “Es cierto que el mundo se dirige más hacia las autocracias que hacia las democracias”, dijo Mayol, pero añadió que, si ese es el caso, las élites deberían “tener la decencia de plantearlo directamente”.

Mayol enfatizó que esta desconexión es uno de los principales problemas de las élites en Chile, afirmando que “el gran problema que ha tenido la derecha chilena y la razón por la cual a nivel de la ciudadanía no prende un escenario para la derecha” es que, para muchos chilenos, es más aceptable la doctrina de un gobierno autoritario que el funcionamiento del libre mercado. “Los chilenos están más dispuestos a aceptar la doctrina Pinochet de ‘no se mueve una hoja sin que yo lo sepa’ que a aceptar el libre mercado”, subrayó.

El sociólogo también señaló que la desconfianza hacia el libre mercado en Chile se debe en gran parte a una percepción de fraude y engaño por parte de las empresas. “Tú sientes que te estafaron, que te ofrecieron una competencia y que si tú eras mejor realmente no funcionaba”, explicó Mayol, refiriéndose a casos recientes como Factop, donde se ha evidenciado que algunas empresas no cumplían con sus responsabilidades fiscales ni ofrecían productos o servicios reales. “Lo que revelan estos casos es que la empresa Factop, por ejemplo, no producía nada, no pagaba al Estado nada de lo que tenía que pagar”, añadió, destacando la magnitud del engaño percibido por la ciudadanía.

Mayol continuó criticando la respuesta de las élites políticas frente al malestar social que se ha manifestado repetidamente en Chile en la última década. “Hay una falta de comprensión de dónde está el corazón del problema”, argumentó. Según él, tanto la derecha como la izquierda tienen dificultades para enfrentar la realidad actual. “A la derecha y a las élites les cuesta entender que esto no fue una pesadilla, no fue una conspiración”, dijo, refiriéndose a eventos como el estallido social de 2019, el mayo feminista de 2018, y el movimiento No+AFP de 2016. “Pasó muchas veces. No es una pesadilla, es una realidad estructural”, afirmó, sugiriendo que estos eventos son parte de un descontento más amplio y persistente.

Además, Mayol subrayó que la izquierda también enfrenta desafíos al abordar temas clave como la seguridad y la migración, señalando que “sus mecanismos de conceptualización de esos problemas no están siendo útiles ni aceptados por la ciudadanía”. Esta situación, según el sociólogo, abre la puerta a un malestar con una tendencia hacia un estado más autoritario o policial.